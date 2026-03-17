"욕설·여성비하 발언까지"... 당진 시민사회, 전영옥 의원 '출마 포기' 촉구

큰사진보기 ▲당진사회대개혁시민행동이 17일 오전 11시 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 당진사회대개혁비상행동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진사회대개혁시민행동이 17일 오전 11시 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 당진사회대개혁시민행동 관련사진보기

6.3 지방선거를 앞두고 충남 당진 지역 시민단체들이 과거 본회의장 욕설과 부적절한 언행으로 물의를 빚은 국민의힘 전영옥 당진시의원의 출마 포기를 공식 요구하고 나섰다.당진 지역 시민사회단체 연대기구인 '당진사회대개혁비상행동'(아래 비상행동)은 17일 오전 11시 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 통해 "욕설과 막말의 당사자인 전영옥 당진시의원은 지방선거 출마 포기를 선언하라"고 촉구했다.비상행동은 성명을 통해 전 의원의 과거 행적을 조목조목 비판했다. 이들은 "전 의원은 지난 해 9월 본회의장에서 동료 의원을 향해 욕설과 고성을 퍼붓는 등 공직자로서의 품위를 스스로 내던졌다"며 "이는 시민의 뜻을 논의하는 공적 공간을 모독하고 시민들에게 큰 실망을 안겨준 사건"이라고 지적했다.논란은 이뿐만이 아니다. 전 의원은 과거 동료 의원을 향한 성희롱과 여성비하발언 논란으로 비판을 받은 바 있다. 지난 2023년에는 해외연수과정에서 '퇴폐 마사지' 발언으로 구설에 올랐다.비상행동은 "이러한 일련의 행태는 단순히 개인 간의 갈등이 아니라 공직자로서 갖춰야 할 최소한의 윤리 의식조차 결여되었음을 보여주는 것"이라고 질타했다.시민단체가 선거를 앞둔 시점에 다시 목소리를 높인 이유는 '공천 검증' 때문이다. 비상행동은 "아무런 책임도 지지 않은 채 다시 공천을 받아 시민의 대표로 나서겠다는 것은 당진 시민의 상식과 자존심을 심각하게 훼손하는 일"이라며 소속 정당인 국민의힘을 향해 엄격한 검증을 요구했다.이들은 정당과 후보자를 향해 세 가지 사항을 강력히 요구했다. ▲국민의힘 등 정치권의 엄격한 공천 검증 및 자질 부족 후보 배제 ▲전 의원의 공천 반영을 위한 국민의힘의 엄중 검증 실시 ▲전 의원 본인의 대시민 사과와 정치적 책임을 지는 출마 포기 선언 등이다.비상행동은 "지방정치는 시민의 신뢰 위에서만 존재할 수 있다"라며 "자질이 부족한 인물이 아무런 검증 없이 다시 공천된다면 이는 결국 시민을 무시하는 정치이며 당진 시민에 대한 또 다른 모독이 될 것"이라고 경고했다.이에 대해 전 의원은 <오마이뉴스>와 통화에서 "본회의장 욕설 논란은 의견충돌 과정에서 상대의원이 먼저 내게 비하발언을 해 벌어진 일"이라며 "하지만 반성하고 있다"라고 말했다. 성희롱 논란에 대해서는 "여성의원과 언쟁을 벌였을 뿐 성희롱은 아니었다"라고 해명했다. '퇴폐 마사지' 발언 논란에 대해서는 "서로 말다툼하다 한 얘기로 징계위원회에서도 문제 없다고 한 건으로 더는 해명할 필요를 느끼지 않는다"고 강조했다.전 의원은 비상행동의 출마 포기 요구에 대해 "극좌집단들의 일방적인 주장으로 크게 비중을 두지 않겠다"고 덧붙였다.