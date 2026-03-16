강기정 "전남 동부권 100만 도시 만들 것" 10대 약속 발표

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 강기정 광주광역시장이 16일 순천시의회에서 순천 의대 설립, SMR연계 무탄소 전력 산단, 반도체 유치 등의 비전을 담은 ‘동부권 100만 도시를 위한 10가지 약속’을 발표하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 강기정 광주광역시장이 16일 순천시의회에서 순천 의대 설립, SMR연계 무탄소 전력 산단, 반도체 유치 등의 비전을 담은 ‘동부권 100만 도시를 위한 10가지 약속’을 발표하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 강기정 광주광역시장이 16일 '전남 동부권 100만 도시를 위한 10가지 약속'을 발표했다.강 시장은 이날 순천시의회 소회의실에서 기자 간담회를 열고 "동부권은 대한민국 산업의 심장이자 호남 생산을 책임져 왔다. 꺼져가는 동부권을 가장 먼저 살려 부강한 100만 대도시로 만들겠다"고 밝혔다.동부권 10대 약속으로는 ▲의과대학 순천 통합과 대학병원 설립 ▲광양만·여수산단 '무탄소 전력 산업단지' 조성 ▲순천 반도체 생산공장 유치 ▲공공기관 2차 이전을 통한 동부권 산업·일자리 기반 확대 ▲전남 동부본부 '산업청사' 격상과 문화·콘텐츠 산업 육성 ▲여수 석유화학 산업의 첨단화학·무탄소 공정 산업 전환 ▲전라선 고속화 등 동부권 60분 광역교통망 구축 ▲고흥 우주산업·아쿠아팜 수산 전략기지 조성 ▲곡성·구례·보성 지리산·섬진강 치유관광 산업벨트 조성 ▲광주형 생활복지 정책의 동부권 확대 등을 제시했다.특히 동부권 최대 현안인 의대와 병원설립 논쟁에 대해서는 '순천 의대 설립'이라는 명확한 해법을 제시했다.순천에 의대와 부속대학병원을 세워 심뇌혈관 등 급성기 치료는 물론 산업보건, 소아·분만 의료까지 책임지는 동부권 책임의료기관으로 육성하고, 목포에는 통합대학본부와 4차 병원을 유치해 부족한 의료서비스 체계를 강화한다는 것이다.또 SMR(소형모듈원전) 등을 연계한 무탄소 전력 산단, 반도체 유치 등 산업 대전환 청사진도 밝혔다.공공기관 2차 이전 역시 동부권 성장 전략의 핵심으로 제시했다.강 시장은 "공공기관 이전은 단순한 기관 몇 개 옮기는 문제가 아니라 산업을 옮기는 일이자 인구 전략이고, 기업유치 전략이며, 지역 의무채용을 늘리는 일자리 전략이다"며 "한국산업기술진흥원과 한국환경공단 등 미래산업 관련 기관을 광주·전남 곳곳에 분산 배치하겠다"고 강조했다.그러면서 "동부권을 다시 대한민국 산업의 수도이자 아시아인이 찾는 대표 휴양도시로 만들겠다"며 "동부권은 대한민국에서 가장 강한 광역생활권이 될 것"이라고 강조했다.강 시장은 동부권을 시작으로 광주권과 전남 서부권 그랜드 비전도 차례로 발표할 계획이다.