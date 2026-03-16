국힘 공관위, '현역 단체장·중진 컷오프' 놓고 정면충돌

▲"TK 통합 반대 누구냐" 주호영 의미심장한 표정대구·경북 통합에 찬성해 온 국회 부의장 주호영 국민의힘 의원이 26일 서울 여의도 국회 본관에서 열린 대구지역 의원 표결에 참석하기 위해 원내수석부대표실로 향하고 있다. 주 의원은 전날 의원총회에서 "내 거취까지도 심각하게 고민해야 할 정도로 중요한 문제"라며 "지도부에서 누가 대구·경북 통합에 반대했느냐"고 따졌다고 알려진 바 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기