메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

26.03.16 16:28최종 업데이트 26.03.16 16:28

진보당 당진시위원회 "주민에게 다가서기 어렵지 않아요"

5년째 '장날 짐 나르기' 등 생활 밀착형 봉사 지속, 친근한 진보 정치 이미지 형성

원고료로 응원하기
진보당 당진시위원회, “주민에게 다가서기 어렵지 않아요” 진보당 당진시위원회가 매주 주말 지역에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 주민들로부터 ‘생활정치의 모범’이라는 평가를 받고 있다. 방관식

진보당 당진시위원회가 매주 주말 지역에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 주민들로부터 '생활정치의 모범'이라는 평가를 받고 있다.

특히 5일마다 열리는 당진 장날, 노인들의 무거운 짐을 버스 정류장이나 집 앞까지 운반해 주는 봉사활동은 올해로 5년째를 맞이하며 상징적인 풍경으로 자리 잡았다.

오랜 기간 지속된 활동 덕분에 이제는 상인들과 노인들이 먼저 당원들을 알아보고 인사를 건네는 등 깊은 유대감을 형성했다.

진보당의 활동은 장터에만 국한되지 않는다. 당원들은 쓰레기 투기 지역 환경정화와 농촌 폐비닐 수거 등 일손 돕기 현장에도 꾸준히 참여하는 중이다.

노인들의 무거운 짐을 버스 정류장이나 집 앞까지 운반해 주는 진보당당진시위원회의 봉사활동은 올해로 5년째를 맞이하며 당진 장날의 상징적인 풍경으로 자리 잡았다.
노인들의 무거운 짐을 버스 정류장이나 집 앞까지 운반해 주는 진보당당진시위원회의 봉사활동은 올해로 5년째를 맞이하며 당진 장날의 상징적인 풍경으로 자리 잡았다. ⓒ 진보당

현장에서 만난 한 주민은 "정치인들이 선거 때만 얼굴을 비추는 것이 일반적인데, 진보당은 꾸준히 현장에서 땀 흘리는 모습을 보여 신뢰가 간다"며 격려했다.

AD
여기에 봉사활동과 병행하는 '시민 인터뷰'는 주민들의 고충을 직접 청취하고 이를 정책으로 연결하는 가교가 되고 있다. 동네의 해묵은 문제를 직접 찾아와 들어주다 보니 주민들의 만족도가 점점 높아지는 중이다.

봉사에 참여한 한 당원은 "주민들의 따뜻한 격려가 가장 큰 보람"이라며 "진보당의 슬로건인 '늘 주민 편'을 구호가 아닌 실천으로 증명하기 위해 노력하겠다"고 약속했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#진보당#당진시위원회#생활정치#충청뉴스라인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

추천 영상뉴스

영상뉴스 전체보기
10만인클럽
10만인클럽 회원
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

이 기자의 최신기사서산시, LH 사업 불참에 "국가 공모사업 신뢰 지켜야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기