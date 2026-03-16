▲진보당 당진시위원회, “주민에게 다가서기 어렵지 않아요” 진보당 당진시위원회가 매주 주말 지역에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 주민들로부터 ‘생활정치의 모범’이라는 평가를 받고 있다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲노인들의 무거운 짐을 버스 정류장이나 집 앞까지 운반해 주는 진보당당진시위원회의 봉사활동은 올해로 5년째를 맞이하며 당진 장날의 상징적인 풍경으로 자리 잡았다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당 당진시위원회가 매주 주말 지역에서 다양한 봉사활동을 펼쳐 주민들로부터 '생활정치의 모범'이라는 평가를 받고 있다.특히 5일마다 열리는 당진 장날, 노인들의 무거운 짐을 버스 정류장이나 집 앞까지 운반해 주는 봉사활동은 올해로 5년째를 맞이하며 상징적인 풍경으로 자리 잡았다.오랜 기간 지속된 활동 덕분에 이제는 상인들과 노인들이 먼저 당원들을 알아보고 인사를 건네는 등 깊은 유대감을 형성했다.진보당의 활동은 장터에만 국한되지 않는다. 당원들은 쓰레기 투기 지역 환경정화와 농촌 폐비닐 수거 등 일손 돕기 현장에도 꾸준히 참여하는 중이다.현장에서 만난 한 주민은 "정치인들이 선거 때만 얼굴을 비추는 것이 일반적인데, 진보당은 꾸준히 현장에서 땀 흘리는 모습을 보여 신뢰가 간다"며 격려했다.여기에 봉사활동과 병행하는 '시민 인터뷰'는 주민들의 고충을 직접 청취하고 이를 정책으로 연결하는 가교가 되고 있다. 동네의 해묵은 문제를 직접 찾아와 들어주다 보니 주민들의 만족도가 점점 높아지는 중이다.봉사에 참여한 한 당원은 "주민들의 따뜻한 격려가 가장 큰 보람"이라며 "진보당의 슬로건인 '늘 주민 편'을 구호가 아닌 실천으로 증명하기 위해 노력하겠다"고 약속했다.