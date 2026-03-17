"2030년, 저는 정치인을 꿈꿉니다"

공직선거법에 "왜?"라는 질문을 던지며 2030년 지방선거 출마를 선언한 청소년 정치인 이현수님을 만났다. 그의 당찬 포부를 들어본다.

큰사진보기 ▲인터뷰 하고 있는 '이현수'님이현수님이 공원 벤치에 앉아 기자와 인터뷰 중이다. ⓒ 이준원 관련사진보기

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- 인스타그램을 통해 출마 선언을 하셨는데, 이렇게 많은 관심을 받을 줄 아셨나요? 출마 선언을 하게 된 계기도 궁금합니다.

- 어떻게 해서 정치에 관심을 가지게 되었나요?

- 현재 지지하는 정당이나 정치 성향이 있으신가요?

- 2026 지선이 코 앞으로 다가왔는데 어떤 마음으로 이번 지선을 바라보실 건가요?

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- 2030년에 지방선거에 출마를 선언하셨는데요. 구체적인 계획이 궁금합니다. 본인이 지방선거에 출마한다면, 어떤 공약과 비전을 이야기 하고 싶나요?

- 2030년 지방선거 출마를 위해 어떤 노력을 하고 계신가요?

큰사진보기 ▲인터뷰 중인 이현수님대구에 한 공원에서 인터뷰 중인 이현수님이다. ⓒ 이준원 관련사진보기

- 최근 청소년들 사이에서 인스타그램 등 여러 매체를 통해 특정 정치인에게 도를 넘는 조롱을 하거나 특정 집단과 세대를 혐오하는 현상에 대해서는 어떻게 생각하시나요?

- 요즘 여러 갈등이나 혐오가 넘쳐나는 시대입니다. 만약 정치인이 되셔서 의회 정치를 하신다면 이러한 혐오나 갈등 같은 문제를 어떻게 해결하실 건가요?

- 이현수님께서 생각하시기에 제대로 된 정치의 모습은 어떤 거라고 생각하시나요?

- 인스타그램에서 '나이도 어린데 공부나 해라, 돈은 있냐, 개나소나 정치인 한다' 이런 부정적인 반응들이 있었는데요 이 중 몇 개는 청소년 혐오적인 댓글이라고 볼 수 있을 것 같은데 이러한 의견들에 대해서는 어떻게 생각하시나요?

- 청소년의 목소리가 반영될 수 있도록 대한민국의 정당들이 어떤 노력을 하면 좋을까요?

- 마지막으로 이 인터뷰 기사를 보고 계실 <오마이뉴스> 독자 분들께 하고 싶은

말씀이 있으시다면 해주시기 바랍니다.

큰사진보기 ▲인터뷰를 하고 있는 이현수님대구에서 2030년 지방선거 출마를 선언한 청소년 정치인 이현수님을 만나 인터뷰 중이다. ⓒ 이준원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 대전청소년모임 한밭 "왜?"에도 실립니다.

지난 3월 14일, 토요일. 대구에 있는 한 공원에서 이현수님을 만났다. 그는 아직 만 16세라 이번 '2026 지방선거'에는 출마하지 못하지만 계속 준비하고 공부하여 '2030년 지방선거'에 출마하고 싶다는 포부를 가지고 있다. 이현수님은 인스타그램에서 '학생정치인되기'(@becomingpolitician)라는 계정을 운영하고 있다.평범한 '만 16세 대구 시민'이 어떻게 정치인을 꿈꾸며 활동을 하게 됐을까. 그 배경이 궁금해 그를 직접 만나봤다. 아래는 이현수님과의 인터뷰 내용이다."전혀 예상하지 못했습니다. 처음에는 단순히 제 생각을 기록하고 정치에 대해 공부하는 과정을 남기고 싶어 계정을 만들었는데, 예상보다 많은 분이 관심을 가져주셔서 놀랐고 더 책임감을 느끼게 되었습니다. 인스타그램으로 선언을 한 이유는 단순히 '출마하겠다'는 선언보다는, 앞으로 4년 동안 제가 어떻게 성장하는지 그 과정을 기록하기 위한 의미가 더 큽니다. 준비하는 과정 자체도 의미 있는 경험이라고 생각합니다.""윤석열 대통령의 비상계엄 사태 이후 정치에 관심을 가지기 시작했습니다. 왜 그런 결정을 했는지, 그 결정이 정당한 것이었는지 스스로 질문하게 되었고 자연스럽게 정치 관련 뉴스를 찾아보게 되었습니다. 그 과정에서 좌파와 우파 언론을 모두 보려고 노력했습니다. 한쪽 이야기만 듣기보다 여러 시각을 비교하는 것이 중요하다고 생각했기 때문입니다.""섣불리 한쪽 진영에 서거나 성향을 정하기보다는, 다양한 사상과 정책을 공부하는 것이 더 중요하다고 생각해서 특정 지지 정당은 없습니다. 앞으로 경험을 쌓으면서 저만의 정치적 가치관을 만들어갈 예정입니다."2026년 지방선거는 대한민국 지역 정치의 방향을 결정하는 중요한 선거라고 생각합니다. 저는 단순히 진영에 따라 투표하기보다는 지역을 위해 실제로 일할 수 있는 능력 있는 사람을 선택하는 것이 중요하다고 생각합니다.""선거구 같은 경우 제가 태어나고 자란 대구에서 시의원 선거로 출마하고 싶습니다. 공약이나 비전은 제가 청소년과 청년을 위한 정책에 관심이 많습니다. 청소년들이 사회 문제에 쉽게 참여할 수 있도록 토론 프로그램이나 여러 정책 제안 활동을 대구에서 확대하고 싶습니다. 또, 대구를 비롯한 지방 도시들의 심각한 문제인 '청년 유출'을 막기 위해 일자리와 문화 환경을 개선하여 청년들이 지역에 머물 수 있게 만드는 것이 중요한 목표입니다.""지금은 정치 뉴스들을 많이 보면서 공부하고 있습니다. 그리고 여러 정치인들의 연설이나 인터뷰도 찾아보면서 어떤 생각과 가치관을 가지고 정치 활동을 하는지 배우려고 합니다. 기본적인 공부를 제대로 하는 것이 앞으로 어떤 일을 하든 중요한 기반이 된다고 생각합니다.""유튜브나 인스타그램의 일부 자극적인 콘텐츠들이 청소년들의 정치 인식을 극단적으로 만들 수 있다고 생각합니다. 특정 정치인을 조롱하는 영상이 퍼지면 청소년들이 정치 자체를 희화화하여 받아들일 수 있습니다. 정치는 서로 다른 의견을 가진 사람들이 토론하고 해결책을 찾는 과정입니다. 갈등은 자연스러운 일이지만, 그것을 해결하는 방법은 상대를 공격하는 것이 아니라 서로의 생각을 듣고 이해하려는 노력이어야 합니다. 제가 정치인이 된다면 사람들이 대화하고 토론할 수 있는 분위기를 만들고 싶습니다.""저는 정치에서 가장 중요한 것이 대화와 설득이라고 생각합니다. 서로 다른 생각을 가진 사람들이 함께 살아가는 사회이기 때문에 갈등이 존재하는 것은 자연스러운 일이라고 생각합니다. 하지만 그 갈등을 해결하는 방법은 상대를 공격하는 것이 아니라 서로의 생각을 듣고 이해하려는 노력이라고 생각합니다. 그래서 정치인이 된다면 사람들이 서로 이야기하고 토론할 수 있는 분위기를 만드는 것이 중요하다고 생각합니다.""제가 생각하는 정치는 국민을 위해 일하는 것이라고 생각합니다. 진영 싸움이나 권력 다툼이 아니라 국민의 삶을 실제로 바꾸는 정책을 만드는 것이 정치의 본질이라고 생각합니다. 정치가 국민들에게 신뢰받기 위해서는 결과로 보여주는 정치가 필요하다고 생각합니다.""부정적인 반응들을 보면서 여러 생각을 하게 됩니다. 사실 그렇게 말할 수도 있다고 생각합니다. 제가 아직 정치에 대해 많이 부족한 것도 사실이기 때문입니다. 그래서 그런 댓글들을 보면서 오히려 더 공부하고 준비해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 결국 말로 설명하는 것보다 앞으로 제가 어떻게 노력하고 성장하는지 보여드리는 것이 더 중요하다고 생각합니다.""청소년의 의견이 정치에 반영되기 위해서는 제도적인 참여 기회가 필요하다고 생각합니다. 예를 들어 교육감을 뽑는 선거 같은 경우에는 청소년들에게도 일정한 투표권을 주는 것도 하나의 방법이 될 수 있다고 생각합니다. 그렇게 되면 정치인들도 자연스럽게 청소년을 위한 정책을 더 고민하게 될 것이라고 생각합니다.""안녕하세요. 저는 인스타그램에서 '학생정치인되기' 계정을 운영하며 2030년 출마를 목표로 활동하고 있는 고등학생 이현수입니다. 아직 많이 부족하지만 정치에 대해 진지하게 고민하고 공부하면서 성장해 나가려고 합니다. 앞으로도 많은 관심 부탁드리고 더 배우고 성장하는 모습을 보여드리겠습니다. 감사합니다."