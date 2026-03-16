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경제

26.03.16 15:48최종 업데이트 26.03.16 15:48

반도체 앞세운 충북 수출, 전년동월 대비 69.6% 성장

수출 12개월·수입 9개월 연속 증가세 지속

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SK하이닉스
SK하이닉스 ⓒ 충북인뉴스

충북 수출이 SK하이닉스의 역대급 성장에 힘입어 큰폭으로 증가했다.

청주세관이 16일 발표한 '2026년 2월 충북 지역 수출입 현황'에 따르면 지난달 수출은 35억 6000만 달러로 전년 동월 대비 69.6% 증가했다.

같은 기간 수입은 9.3% 증가한 6억 2000만 달러를 기록해, 무역수지는 29억 3000만 달러 흑자를 달성했다.

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청주세관에 따르면 충북 수출은 12개월 연속, 수입은 9개월 연속 전년동월대비 증가했다.

품목별로는 반도체가 전년동월대비 156.3% 증가했고, 27개월 연속 증가세를 유지하고 있다. 이외에도 기타 인조플라스틱 및 동 제품(2.2%) 등이 증가했지만, 전기·전자제품(-16.9%), 기계류와 정밀기기(-16.6%) 등은 감소세를 나타냈다.

수입 품목 중에서는 무기화합물(14.8%), 반도체(42.2%), 기타 유기화합물(2.0%) 등이 증가했다.

특히 원자재 수입은 석유제품(87.1%)과 광물(55.0%)의 영향으로 11.2% 늘었으며, 자본재 역시 반도체(42.2%)와 수송장비(53.7%) 등의 증가로 10.1% 상승했다.

지역별로 살펴보면 청주시가 29억 2400만 달러를 기록해, 충북 전체 수출액의 약 82%를 차지했다.

뒤를 이어 진천군(1억 9900만 달러), 음성군(1억 3200만 달러), 충주시(1억 2200만 달러) 순으로 나타났다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

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