'불법 촬영' 장학관 비호 의혹... 충북교육청 측 "전혀 아니다"

큰사진보기 ▲윤건영 충북교육감이 불법 촬영한 혐의를 받고 있는 A장학관에 대해 거급 ’최고 수준 징계‘ 입장을 밝혔지만 논란은 해소되지 않고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

윤건영 충북교육감이 송별회 회식 자리에서 불법 촬영한 혐의를 받고 있는 A장학관에 대해 거급 '최고 수준 징계' 입장을 밝혔지만 논란은 해소되지 않고 있다.일부 교육청 직원들은 A장학관의 '의원면직' 신청 및 교육감 면담 과정, 사적인 특수 관계를 거론하며 의심의 눈초리를 거두지 않고 있다.지난 13일 윤건영 교육감은 기획회의에서 A장학관에 대해 다시 한번 최고 수준의 징계 입장을 밝혔다. 사건이 외부에 공개된 이후 벌써 두 번째 입장 표명이다.윤 교육감이 이례적으로 두 번씩이나 같은 입장을 밝혔지만, 일부 교육청 직원은 이를 받아들이지 않는 분위기다.충북교육청의 한 관계자는 다시 한번 A장학관에 대한 교육청 차원의 비호 의혹을 거듭 제기했다.그는 ▲범행 이틀 후인 지난 2월 27일 A장학관이 충북교육청 인사과장 등 관계자와 면담한 점 ▲면담 이후 인사과장 C씨가 교육감과 A장학관의 면담을 주선했다는 의혹 ▲교육감과 면담 이후 인사과 관계자가 A장학관이 속한 중등교육과에 '의원면직' 신청서를 제출하라고 연락했다는 의혹 ▲연락 이후 해당 부서에서 '의원면직' 신청서를 제출한 점을 거론하며 '비호 의혹'을 굽히지 않았다.징계를 통해 파면 등의 처분을 받지 않고 의원면직 처리가 되면 A장학관은 공무원연금 등에서 전혀 불이익을 받지 않게 된다.만약 충북교육청이 A장학관에게 의원면직 처리를 도와주려 했다면, 파문은 걷잡을 수 없이 커질 수 있다.이와 관련해 충북교육청은 "사실이 전혀 아니다"라며 강하게 부인했다.충북교육청 인사과장 C씨는 "A장학관이 의원면직 처리 협의를 요청했다"라며 "의원면직 신청서류를 접수하는 곳은 인사과가 아니라 소속 부서에 하는 것이라고 절차를 안내했을 뿐"이라고 반박했다.그는 "교육감 면담을 주선했다는 것도 전혀 사실이 아니다"라며 "A장학관이 예고 없이 회의를 앞두고 있는 교육감 집무실로 찾아와 혼자 집무실로 들어간 것"이라고 밝혔다.C과장은 "의원면직을 시켜주고 싶어도 시켜줄 수 있는 구조가 전혀 아니다"라며 "정해진 절차와 규정이 있는데 의원면직 처리를 도와줬다고 하는 것은 말도 안 된다"고 억울해 했다.A장학관과 C과장은 충북교육청선교회를 통해 관계를 맺은 것으로 나타났다. C과장은 현재 충북교육청선교회 회장직을 맡아 활동하고 있다. 이 단체는 올해 1월 15일 윤건영 교육감이 참석한 가운데 '2026 청주기독교직장선교연합회 신년 감사예배' 행사를 개최했다.이날 사회는 불법촬영 혐의를 받고 있는 A장학관이 맡았다. A장학관은 이 단체의 임원직을 맡아 오랫동안 활동한 것으로 전해졌다.이에 대해 C과장은 "A장학관과 선교회 임원으로 함께 한 것은 맞지만 이번 일과는 무관하다"며 "지난해에 처음으로 A장학관과 대화를 나눠 봤을 뿐"이라고 해명했다.