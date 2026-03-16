부산시장 '컷오프설'에 충돌... 박형준 "망나니 칼춤"

큰사진보기 ▲국민의힘 부산시장 공천을 둘러싼 '컷오프설'에 박형준 부산시장이 16일 부산시청 기자실에서 기자들과 만나 의견을 말하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충북지사 공천 심사 결과 발표하는 국민의힘 이정현 공관위원국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하기 위해 단상으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

부산시장 후보 공천을 둘러싸고 국민의힘에서 갈등이 불거지고 있다. 이른바 단수공천 움직임, '컷오프설'에 박 시장이 페이스북에 글을 올려 "망나니 칼춤"이라고 발끈하고 나서면서다. 국민의힘 부산지역 국회의원도 "공개경쟁이 필요하다"라고 호소문을 내고, 주진우(해운대갑) 의원도 경선을 요구하는 등 파장이 커진다.박 시장은 16일 기자들과 만나 "최종 결정이 되거나 의결된 상황은 아니다. 그러나 그런 내용 자체가 큰 정치적 타격"이라며 "선거를 앞둔 예민한 시점에 공관위 심의 내용이 마구잡이로 나오는 것도 문제"라고 말했다.앞서 잠행에서 복귀한 이정현 국민의힘 공관위원장은 부산시장 후보 공천을 논의하면서 주진우 국회의원의 단수공천 검토 취지 발언을 한 것으로 알려졌다. 그러자 공천위원 일부가 이에 반발해 자리를 뜨는 등 논란이 일었다.이를 두고 TV조선은 '[단독] 국민의힘 공관위, 부산 공천 충돌 파행'이라는 제목의 기사를 내보내기도 했다. TV조선은 "이날 부산시장 공천 방식을 두고 이견이 발생해 일부 공관위원들이 회의 도중 회의장을 나간 것으로 파악됐다"라고 보도했다.특히 김영환 충북도지사를 현역 광역단체장 중 처음으로 공천 배제(컷오프)하면서 설왕설래가 오갔다. 이 위원장은 "이번 결정은 한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라 정치, 변화의 문제"라며 김 지사 탈락을 쇄신의 일환이라고 설명했는데, 박 시장 논란도 그 연장선 격으로 해석됐다.박 시장은 전혀 동의하기 어렵다는 반응이다. 그는 "이 위원장이 이번 지방선거를 도대체 이기려고 하는 분인지, 막 자기가 칼을 휘둘렀다는 것을 보여주고 싶어 하는 건지 도저히 이해가 안 된다"라며 "어떤 기준과 근거도 없이 마구잡이로 컷오프 하는 걸 혁신 공천이라고 포장하는 것은 현장도 모르고, 선거도 모르는 또 당에 전혀 도움이 되지 않는 일"이라고 말했다.이어 올린 페이스북 글에서도 박 시장은 예민하게 날을 세웠다. 그는 "혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니"라며 "이번 선거에서 결정적 중요성을 가진 부산을 포기하는 것이자 민주당과 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위"라고 직설적 표현을 담았다.공관위원인 곽규택(부산 서동), 서지영(부산 동래) 의원을 포함한 부산지역 국민의힘 국회의원들도 호소문으로 논쟁에 합류했다. 같은 날 부산 국회의원 일동 명의 호소문에서 이들은 "한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 국민의힘 부산시장 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해 주시길 요청드린다"라며 즉각 이 위원장이 태도를 바꿔야 한다고 주장했다.심지어 박 시장과 함께 공천을 신청해 경쟁 중인 주 의원도 공개적으로 의견을 밝혔다. 그는 '경선을 진심으로 원한다"라며 "저는 어떤 어려움 속에서도 늘 정도를 걸어왔고 정면 돌파를 선택해 왔다. 그것이 부산과 우리 당을 승리로 이끄는 길이라고 생각한다"라고 '컷오프'에 선을 그었다.