코딩을 모르는 내가 앱 만들고 깨달은 것

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큰사진보기 ▲코딩을 몰라도 나에게 필요한 앱을 만들수 있다 ⓒ unsplash 관련사진보기

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바이브 코딩이란, 내가 원하는 걸 말로 설명하면 AI가 코드를 짜주는 방식이다.

내가 코드를 쓰는 게 아니라, 아이디어를 말하면 AI가 만들어주는 것

"전자책을 쓸 준비가 얼만큼 됐는지 진단해 주는 앱을 만들고 싶어. 사용자가 자신의 경험을 입력하면 테스트 결과를 보여주는 앱."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그 https://blog.naver.com/mindgrowing에도 실립니다. 참고 자료



와우테일 (2025.12) — [2025년 돌아보기] 바이브 코딩 격전: 스타트업 300억 달러 vs 빅테크 전면전 https://wowtale.net/2025/12/16/251974/



qshop.ai — [2025 트렌드] 개발자 없이 내 앱을? 바이브 코딩과 AI 툴 총정리 http://qshop.ai/insights/2025-트렌드-개발자-없이-내-앱을-바이브-코딩과-AI-툴-총정리-1





나는 코딩을 전혀 모른다. 사실은 배워보려 초보 클래스를 들었는데 어려워서 포기했다. HTML이 뭔지, 파이썬이 뭔지 설명하라고 하면 못 한다. 그런데 지금 내 이름으로 된 앱이 세 개 있다. 사람들이 실제로 쓰고 있는 앱이다. 어떻게 된 일일까.블로그를 운영하면서 늘 비슷한 생각을 했다. 사람들이 쉽게 쓸 수 있는 도구가 있으면 좋겠다. 전자책 주제를 찾아주는 뭔가, 글쓰기를 도와주는 뭔가. 근데 거기서 생각이 늘 멈췄다. 앱을 만들려면 개발자가 필요하고, 비용이 많이 들고, 배우려면 몇 년이 걸린다고 생각했다. 그래서 아이디어는 메모장에 쌓이고, 실행은 되지 않았다.그러다 '바이브 코딩'이라는 말을 처음 들었다. 유튜브 동영상에서 '코딩 몰라도 AI로 앱 만드는 법'이라는 영상을 봤다. 처음엔 그냥 스크롤했다. 어차피 어려운 얘기겠지 싶어서. 근데 만든 사람이 나처럼 비개발자라고 했다. 그래서 영상을 보게 되었다. 반신반의했지만 뭔가 끌렸다.이 용어를 처음 만든 사람은 OpenAI 공동창업자 안드레이 카르파티로, 메리엄-웹스터 사전에 등재되고 콜린스 사전의 올해의 단어로 선정됐다. 그리고 시장조사기관들은 바이브 코딩 시장이 2024년 약 47억 달러에서 2032년 370억 달러로 성장할 것으로 전망한다. 막 열리기 시작한 시장이라는 뜻이다.나는 러버블 Lovable이라는 툴로 처음 시도했다. 첫 번째로 입력한 문장은 이거였다.10분 뒤, 화면이 나왔다. 버튼도 있고, 입력창도 있고, 실제로 클릭하면 결과가 나오는 앱이었다. 신기하고 놀라웠다. 물론 처음 만든 앱은 완벽하지 않았다. 디자인도 어색하고, 오류도 있었다. 수정하고, 다시 설명하고, 또 수정하는 과정이 반복됐다. 그 과정에서 하나를 깨달았다.코딩을 배우는 게 아니라, 내가 원하는 걸 잘 설명하는 능력이 필요하다는 것이다. 바이브 코딩의 핵심 변화는 사용법을 아는 것보다 '무엇을 만들 것인가'를 생각하고 기획하는 역량이 더 중요해졌다는 것이다. 그리고 그게 글 쓰는 사람한테는 오히려 유리하다. 우리는 이미 글로 설명하는 걸 잘 하니까.지금 내가 만든 앱은 세 개다. 전자책 단계 진단 앱, 블로그 주제 추천 앱, 전자책 초안 쓰기 앱. 셋 다 내가 실제로 불편했던 것들에서 시작됐다. 그리고 지금 독자들이 실제로 쓰고 있다. 바이브 코딩이 주목받는 이유는 단순하다. 기술의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다. 예전엔 아이디어가 있어도 실행하려면 개발자가 필요했다. 지금은 AI가 그 역할을 한다.특히 1인 창업자, 블로거, 콘텐츠 크리에이터한테는 게임 체인저가 될 수 있다. 내가 필요한 도구를 내가 직접 만들 수 있다는 것. 외주 비용도 없고, 몇 달을 기다릴 필요도 없다. 나는 앞으로도 코딩을 배우지 않고도 앱을 계속 만들 것이다. 코딩을 몰라도 내가 원하는 걸 말로 설명할 수 있으면 된다. 그리고 글 쓰는 사람이라면, 그 능력은 이미 갖고 있다.생각해보면 이건 단순히 기술의 이야기가 아니다. 오랫동안 온라인 도구는 '만드는 사람'과 '쓰는 사람'이 나뉘어 있었다. 아이디어가 있어도 실행하려면 개발자가 필요했고, 막대한 비용이 필요했고, 시간이 필요했다. 그 벽 앞에서 수많은 아이디어가 메모장 안에서 잠들고 있었다.바이브 코딩은 그 벽을 낮추고 있다. 1인 창업자, 블로거, 강사, 크리에이터, 작가 등 자신의 언어로 세상과 소통해온 사람들이 이제 자신의 언어로 도구를 만들 수 있는 시대가 열리고 있다. 기술을 가진 사람만이 세상을 바꾸는 게 아니라, 문제를 가장 잘 아는 사람이 직접 해결할 수 있게 된 것이다. 나는 그걸 작은 앱 하나로 경험할 수 있었다. 당신의 아이디어도 메모장 안에만 있기엔 너무 아깝다.