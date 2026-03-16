"지방선거 코앞인데 제도개혁은 실종?"

큰사진보기 ▲대구지역 시민단체와 노동계 진보정당들은 16일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 지방선거제도 개혁을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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6.3지방선거가 80여 일 앞으로 다가왔지만 국회 정치개혁특별위원회(정개특위)의 선거구 획정 등 선거법 개정 논의가 지지부진한 가운데 대구지역 시민사회와 노동계, 진보정당들이 정치권을 향해 지방선거제도 개혁을 촉구하고 나섰다.대구시민단체연대회의, 민주노총 대구본부 등 시민사회단체와 정의당, 기본소득당, 진보당 등 지역 야당들은 16일 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견을 열고 "지방선거가 코앞이지만 선거구획정 등 정치개혁 논의는 사실상 멈춰 있다"며 국회와 민주당의 책임 있는 대응을 요구했다.이들은 "국회의 대부분을 구성하고 있는 거대 양당은 마치 약속이나 한 듯 정치개혁과 관련된 논의는 허송세월로 일관하고 있다"며 "국회 정개특위는 1월에야 구성되었고 선거구획정 헌법불합치 관련 현행 법령의 유효기간을 2월 19일로 지정했지만 자신들의 의무를 방기하고 있다"고 비판했다.이들은 특히 집권여당인 더불어민주당이 지방선거제도 개혁에 대해 지난 대선 시기에 공약으로 제출해 놓고도 당론이나 정개특위에서 아무런 안도 내놓지 않고 있다며 책임을 따졌다. 그럼에도 과거 폐지된 지구당 부활 안건만 상정해 논의하고 있어 황당하다는 주장이다.시민사회는 그동안 주요 3대 과제로 ▲지방의회의 불비례성 완화를 위한 중대선거구 확대 및 비례의원 비율 강화 ▲지방자치단체장 선거의 결선투표제 도입 ▲여성의 정치적 진출 확대를 위한 제도 마련 등을 강조해 왔다며 정개특위가 조속한 선거법 개정에 나서라고 촉구했다.이들은 "도대체 언제까지 선거제도 개혁을 외면할 것인가"라며 민주당은 내란청산과 대선 당시 공약의 이행을 위해서라도 적극적으로 선거제도 개혁에 나서야 한다"고 주장했다.김승무 대구시민단체연대회의 상임대표는 "정치의 본질은 이해관계가 다른 다양한 집단의 의견을 수렴하여 대화와 타협을 통해 사회의 갈등을 조정하는 것"이라며 "하지만 한국사회에서의 정치는 갈등을 유발하고 심지어 갈등을 고착화시키는 역할을 하고 있다"고 비판했다.김 대표는 "지역의 정치를 정상화하고 정치 본연의 역할을 가능케 하려면 다양한 민의가 반영될 수 있는 비례성과 대표성을 높이는 정치개혁 ,선거제도 개혁이 이루어져야만 한다"고 요구했다.이어 그는 "극단적 대결의 정치에서 벗어나 대화와 타협의 정치로 다양한 민의를 반영하는 새로운 정치 문화를 만들어야 한다"며 "이를 위한 첫 걸음이 비례성과 대표성을 높이는 선거제도 개혁"이라고 강조했다.송경인 대구경북여성단체연합 상임대표는 "현행 공직선거법은 지역구 후보자에 대해 여성 30% 공천을 권고하고 있으나 의무조항이 아니기 때문에 정당이 이를 이행하지 않아도 제재가 어렵다"며 "공직선거법을 개정하여 특정 성별이 전체 후보자의 60%를 초과하지 않도록 의무화해야 한다"고 주장했다.그러면서 "정당 공천 여성 후보 비율 기준 미이행 시 정치자금법 제27조에 따라 경상보조금 및 선거보조금 감액 적용 등을 요구한다"며 "결국 제도를 바꾸어야 한다. 이는 불가능한 일이 아니다"라고 말했다.앞서 지난 14일 조국혁신당, 진보당, 기본소득당 등 지역 3개 진보정당은 대구2.28민주공원에서 기자회견을 열고 선거제도 개혁을 촉구했다.이들은 "일당독점과 관료지배, 정경유착과 부정부패, 권력의 무책임과 도덕적 해이가 대구를 정체의 늪으로 밀어 넣었다"며 ▲기초의회 3~5인 중대선거구제 전면 도입 ▲자치단체장 결선투표제 실시 ▲지방의회 연동형 비례대표제 도입 ▲비례대표 정수 30% 확대 및 중대선거구제 도입 등을 촉구했다.