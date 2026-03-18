끼니 걱정 하지 마세요, 어르신들 다같이 모여 밥 먹는 마을

어르신의 하루 한 끼를 공공이 책임지겠다는 약속은 지난 총선과 대선에서 여러 차례 등장했습니다. 그러나 약속은 아직 현장에서 온전히 실현되지 못했습니다. 옥천에서는 '공동체식당’이라는 이름으로 다섯 개 면 단위에서 시범사업이 진행 중입니다. 먹거리 기본권을 보장하고, 지역 농산물의 생산과 소비를 연결하며, 지역 안에서 일자리를 만들어내는 구조로 확장될 가능성을 품고 있는 이 사업이 현장에서 어떤 모습으로 펼쳐지고 있는지 소개합니다.

큰사진보기 ▲배달된 반찬으로 차린 밥상 ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 김숙희, 이영심, 전명숙씨 ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲복합문화공간 청산별곡에서 반찬을 조리 중인 모습 ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲반찬 배들을 마친 뒤 커뮤니티저널리즘센터 황민호 이사장과 최화준, 박주연 기자가 함께 배달 가방을 들여보였다. ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲함께 모여 식사하는 어르신들 ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲의동마을회관으로 반찬을 배달하는 모습 ⓒ 월간옥이네 관련사진보기

월간 옥이네 통권 105호

글·사진 한수진 기자

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충북 옥천 청산면 교평리, 오복부동산 옆 복합문화공간 청산별곡은 청산면 주민들에게 특별한 공간이다. (사)커뮤니티저널리즘센터(이사장 황민호)가 운영하는 이곳은 청산면 청소년들이 마음 편히 여가를 보낼 수 있는 아지트이자, 어르신에게는 노인 바리스타 교육 및 카페 운영('실버들카페')이 이루어지는 공간인 것.여기에서 더 나아가 매주 목요일이면 청산면 31개 마을 경로당으로 배달되는 310인분의 반찬을 조리하는 곳이자 매일 저녁, 인근 주민 10여 명과 커뮤니티저널리즘센터 소속 청년 기자들이 식사하는 공간으로도 활용되고 있다. 이곳 공동체식당은 청청아카데미 사회적협동조합(이사장 박선옥)에서 담당하고 있다. 조리부터 배달, 청산면 경로당 풍경까지 지면에 담아봤다.수요일 오후 3시, 청산별곡 주방에 어김없이 김숙희(62, 청성면 화성리) 조리반장과 이영심(67, 청산면 만월리), 전명숙(65, 청산면 백운리)씨가 모였다. 다음날 배달할 경로당 급식 반찬을 준비하기 위해서다. 곧 청산농협 하나로마트와 미도할인마트(청산면 지전리)에서 주문해 둔 식재료가 배달되자, 세 사람은 각자의 위치로 이동해 식재료를 나르고 다듬으며, 호흡을 맞춘다. 영수증을 확인하고 인증용 사진을 찍는 것도 잊지 않는다.이날 이들이 준비할 국·반찬은 얼큰 콩나물국과 봄동 겉절이, 소불고기까지 총 세 종류. 양파, 당근, 대파, 봄동, 콩나물... 각종 식자재가 주방을 가득 채울 만큼 대용량인데, 물끄러미 봄동을 바라보던 이영심씨가 "봄동이 부족할 것 같다"며 근심 어린 표정을 한다. 한 박스에 들어있는 봄동의 개수가 예상보다 충분하지 않았던 것. 예상치 못한 상황에 김숙희 조리반장이 서둘러 청산농협 하나로마트에 다시 찾아가 보지만, 봄동 재고가 모두 소진됐다는 소식에 부족한 봄동 대신 무를 더 사 오는 것으로 상황은 일단락됐다."매번 재료 준비하는 게 일이지요(웃음). 저는 2025년 2월부터 조리반장으로 일하고 있어요. 매주 공동체식당 메뉴 선정부터 예산관리, 세금 신고, 서류 정리, 급여 지급 등까지 책임지고 있죠. 메뉴는 단백질 등 영양소를 골고루 채울 수 있도록 하고, 또 음식 색감이 조화로운지를 고려해 정하는 편이에요. 장은 청산농협 하나로마트와 미도할인마트를 가장 많이 이용하고, 옥천읍에서도 로컬푸드직매장과 향수마트를 종종 활용하기도 해요. 로컬푸드직매장은 한 달에 1~2번꼴로 이용하고 있어요. 2주 전쯤 전화로 식자재 예약을 하는 식이지요." (김숙희 조리반장)공동체식당은 옥천군 신활력플러스사업을 통해 사업비가 지급되기 때문에 영수증 및 사진 자료 관리에도 신경을 쓰는 편이라고. 사업비는 4개월 기준 4천만 원, 즉 한 달 1천만 원 규모다. 여기에는 인건비·소모품비·재료비 등이 포함돼 있고, 장을 볼 때는 일주일에 대략 175만 원 정도를 재료비에 사용하고 있다."로컬푸드직매장을 더 활용하고픈 마음이지만, 비교적 가격이 비싸고 우리는 대용량(30kg 이상) 주문이 대부분이기 때문에 재고가 충분치 않은 경우가 종종 있어요. 다른 곳에서는 보통 일주일 전쯤 예약하면 되지만, 직매장은 2주 전쯤 연락해야 수량을 맞출 수 있으니 번거로움이 있죠."국 하나, 반찬 두 개. 이들이 정성껏 조리한 음식은 통에 담겨 청산면 31개 마을 경로당으로 향한다. 배달용 가방에 나누어 담는 것까지가 이들의 역할이다.오후 5시가 가까워지자 밥을 안치고 식사 준비를 하느라 이들의 손이 분주해진다. 인근 마을 어르신과 커뮤니티저널리즘센터 소속 청년 기자들이 이곳에서 매일 오후 5시 30분에 식사를 하기 때문. 이영심씨와 전명숙씨는 매주 수요일 외에도 평일이면 항상 나와 저녁 식사 준비를 하고 있다."2024년 11월부터 여기서 일했으니, 셋 중에선 내가 제일 경력이 많아요. 예전에 청산에서 '정아식당'이라고 백반 식당을 10년 넘게 했기에 음식이라면 자신 있는 편이죠. 건강이 안 좋아지는 바람에 식당을 쉬다가 이렇게 일하는 거예요. 지금도 청산에서 200평 규모로 깻잎 농사도 지어요." (이영심씨)"언니(이영심씨)가 소개해줘서 올해 1월부터 같이 일하게 됐어요. 저는 경기도에서 40년간 살다가 2019년 백운리로 귀촌했는데, 고향은 대사리예요. 언니와는 어린 시절 옆집 살던 관계고요. 시작한 지 얼마 되지 않았지만, 보람을 느끼고 있습니다(웃음)." (전명숙씨)유쾌한 분위기 속에서 식사를 준비하는 세 사람이다. "내 엄마가 드신다는 마음으로", "공동체에서 내가 할 수 있는 역할이 있음을 감사하는 마음으로", "즐겁게" 일한다는 이들. 가장 보람을 느끼는 순간은 역시 식사하는 어르신으로부터 감사 인사를 들을 때다. 이영심씨는 종종 반찬통을 수거하기 위해 인근 마을(만월리, 대성리) 경로당에 방문하곤 하는데 그때면 어르신들이 "누가 이렇게 우리 생각해 밥 해주겠냐"며 고마운 마을 전해주신다고. 반찬통에 감사 인사를 담은 쪽지를 넣어 보내는 마을도 종종 있다.지금은 어르신을 중심으로 식사가 제공되는 풍경이지만, 본래 청산면 공동체식당의 역사는 청소년으로부터 시작됐다. 시작부터 청산면 청소년을 위한 공간으로 조성된 청산별곡이기에, 주방 시설도 이들이 스스로 저녁을 해먹을 수 있는 공간으로 활용토록 설계된 것이었다. 커뮤니티저널리즘센터 황민호 이사장은 당시 풍경을 회상했다."청산별곡에 청소년들이 많이 오는데, 식사를 제대로 챙겨 먹지 않더라고요. 굶거나 편의점에서 때우는 경우가 많았어요. 아이들이 알아서 주방을 활용해 식사를 챙겨 먹으면 좋겠지만, 저의 기대일 뿐이었죠(웃음). 그걸 보면서 '좀 더 건강한 식사를 챙겨주고 싶다'는 생각을 했습니다."2023년, 그가 청청아카데미 사회적협동조합 이사로 참여하면서 이러한 꿈은 현실이 되기 시작했다. 청청아카데미를 통해 충북시민사회지원센터 '사회변화 공익활동 지원사업'에 공모, 예산 300만 원을 확보하고 청소년을 위한 식사를 준비할 수 있게 된 것."그때부터 청산면 주민 두 분이 조리사로 오시면서, 청산별곡 저녁 식사가 시작됐죠. 반찬도 아이들 입맛에 맞춰서 고기, 튀김류 위주로 해주시곤 했어요. 청소년들 반응이 아주 좋았죠."이러한 공동취식 사업의 지속가능성을 고민하던 때, 옥천군 신활력플러스사업으로 공동체식당 운영이 시작되면서 청청아카데미는 2024년부터 그 대상을 청소년에서 지역 어르신까지 확장해 경로당 반찬 배달에 나서게 됐다. 청소년 공동취식은 지난해 6월, 청청아카데미 사회적협동조합이 공립 청산지역아동센터 위탁운영을 시작, 센터 운영시간이 오후 12시~9시까지(기존 오전 9시~오후 6시)로 변경되면서 이들의 저녁 식사는 센터에서 담당하게 됐다.청청아카데미 공동체식당 경로당 반찬 배달은 처음에는 20개 마을로 시작했지만, 점점 입소문을 타며 인기가 높아져 현재 청산면 38개 마을 중 31곳으로 늘어났다. 반찬 배달이 가지 않는 마을은 경로당 식사가 활성화돼 있지 않거나 마을 인원수가 너무 적은 경우다."왜 우리 마을은 오지 않느냐며 어머님들이 전화를 주시기도 했어요(웃음). 사업 규모가 커지면서, 주방에 대형 음식 조리기를 갖추고자 사비를 들여 손을 보기도 했습니다. 면 지역 어르신들은 바깥 이동이 어렵고 홀로 끼니를 챙기시기 쉽지 않으시잖아요. 혼자 드시기보다 경로당에서 함께 식사하시면 마음 건강에도 훨씬 좋은 만큼 공동체식당은 꼭 필요하다고 생각합니다."반찬 배달은 매주 목요일 오전 9시에 저널리즘스쿨 기자와 어르신 명예경찰단, 청산노인복지관 이동준 전 팀장과 공립 청산지역아동센터 김태명 센터장이 맡아 하고 있다. 개인 차량에 반찬 가방을 나누어 싣고 조를 나누어 이동하는 방식이다. 반찬통은 각 마을에서 정리, 경로당 입구에 놓아두면 배달팀이 수거하곤 한다고.이날 반찬 배달에 참여한 저널리즘스쿨 최화준(25)·박주연(26) 기자는 "저널리즘스쿨을 통해 기사 쓰는 방법을 배우는 것 외에도 이렇게 지역 활성화와 공동체에 기여할 기회가 있으니 좋다"면서 "배달 봉사는 매일 저녁식사를 준비해주시는 조리사님들에게 감사 인사를 전할 기회가 되기도 한다"고 전했다. 윤경연(25) 기자는 "매주 만날 수 있는 할머님이 생겼다는 게 좋다. 항상 과자를 챙겨주시는 할머님이 계시다"면서 웃어 보였다.청산면 경로당의 실제 풍경은 어떨까. 마을의 다양하듯, 경로당 점심 풍경도 저마다 다를 터. 점심시간을 앞둔 목요일, 청산면 경로당 세 곳에 방문해봤다. 청산면 인정리, 한곡리, 대사리 경로당이다.한창 어르신들이 모여 담소를 나누고 있는 청산면 인정리 경로당. 점심때가 되면 경로당에 모인 이들이 중심이 되어 식사 준비를 한다. 반찬 배달이 오는 목요일이면 고민할 것 없이 간단히 조리, 밥만 안쳐 상을 차려내면 그만이지만 평소에는 상황이 다르다. 각자 집에서 반찬을 조금씩 가져오기도 하고, 일정 금액을 주민들로부터 걷어 장을 보기도 한다고. 이곳에서 만난 안순자(76)씨는 과거 경로당 식사도우미로 활동했던 경험을 이야기했다."1년 동안 노인일자리로 경로당 식사도우미를 했어요. 잘 운영하다가 같이 하시던 분이 연세가 많아, 같이할 사람이 없어서 그만하게 됐지요. 이제 노인일자리로는 참여 안 해도, 경로당 식사는 계속하고 있어요. 여기 안 나오면 다들 혼자 드셔야 하는데, 그러면 외롭고 밥맛도 없잖아요. 목요일에는 반찬 배달이 오니까, 다른 날보다 수고를 덜 수 있어 감사하지요."고령화로 식사를 준비할 인력의 한계와 그럼에도 '함께' 식사하는 것의 중요성을 보여주는 인정리의 사례다. 두 번째 방문한 곳은 한곡리 경로당. 이곳에 이정희(77)·이외순(89)·양복순(88)·박봉구(82)씨가 함께 모여있는데, 이 중 이외순·양복순씨는 경로당 식사도우미로 활동하고 있다. 고령이지만 어느덧 3년째 노인일자리에 참여하고 있다는 두 사람. 경로당 식사도우미는 10일이 운영 기준이지만, 한곡리 경로당에서는 매일 점심·저녁 식사를 준비하고 있다."매번 반찬 준비를 하지는 못해. 이렇게 반찬 가져다주면 하루 먹고 마는 게 아니라 일주일 동안은 조금씩 식탁에 내놓지요." (이외순씨)"우리 마을에는 40여 명 정도가 살고 있고, 경로당 나오셔서 식사하는 분은 9명 정도예요. 부족한 식재료는 따로 돈을 걷지는 않고, 마을 회비로 해결하거나 주민들이 각자 반찬을 가져오는 식으로 해결해요. 장을 볼 때는 차가 있는 박봉구씨한테 부탁하고요." (이정희씨)청산면소재지로 나가는 버스를 기다리던 중, 잠시 경로당에 들어와 설명하는 이정희씨다. 매주 목요일 반찬이 배달되면서, 평소에는 경로당에 오지 않던 주민이 식사하러 찾아오는 변화도 있었다고. 이정희씨는 "매번 반찬은 받아봤지만, 누가 준비해주는 것인지는 몰랐다"면서 '공동체식당 조리사'를 또박또박 글씨로 써넣더니 "앞으로는 알고 먹어야겠다"며 이들에게 감사 인사를 전하기도 했다.마지막으로 점심 준비가 한창인 대사리 경로당에 방문했다. 경로당 내부에 들어서니 훈기가 가득하다. 이날 모인 주민 4~5명이 누가 먼저랄 것 없이 일손을 도와 식탁을 차리고 있는 것. 양념 소불고기를 프라이팬에 익히고, 고슬고슬 밥을 푸고, 냉장고에서 각종 반찬을 꺼내는데, 반찬 가지 수가 상당하다. 이날 배달 온 반찬 두 가지 외에도 낙지어묵조림, 다시마쌈, 김치, 멸치, 미나리 반찬까지 풍성한 한 끼 식탁이 됐다."우리 마을은 이전부터 주민들이 경로당 모여서 같이 밥 먹곤 했어. 식사도우미 두 분이 따로 계시긴 한데, 서로서로 돕는 분위기야. 오는 사람이 알아서 차려 먹는 거지." (천기순씨, 81)어울려 먹을 수 있는 공간과 사람들의 소중함을 누구보다 가까이에서 느끼는 이들이다. 방순자(79)씨는 자신의 일과를 소개했다."나는 일어나고 오전 10시쯤이면 경로당에 나와서 점심 준비해. 11시 30분쯤에 점심 먹고 나면 할머니들이랑 수다 떨고 놀아. 그러다 오후 5시쯤 되면 저녁 준비해. 먹고 할머니들이랑 또 얘기하고 쉬다가 각자 집에 가는 거야. 집 가서 누워 있다가 스르르 잠들지. 경로당 없었으면 혼자 심심해서 어쩔 뻔했어(웃음)?"그는 목요일 반찬 배달 이후로 "고기 반찬을 이전보다 더 자주 먹고, 식재료비를 아낄 수 있다"는 점을 가장 큰 변화로 꼽았다. 평소에는 장을 보기 위해 하루에 다섯 번 마을에 서는 버스를 타고, 청산면소재지로 나갔다는 대사리 주민들이다."첫차가 7시 40분이고 9시 20분에 다음 차가 오거든. 첫차 놓치면 9시 20분 버스 타고 장 보러 다녀왔지. 그래도 마을회관 바로 앞까지 버스가 와. 반찬 배달을 와주니 그런 수고를 조금 줄일 수 있지."다른 마을과 마찬가지로 부족한 반찬은 주민들이 십시일반 가져다가 보충하는 편이라고. 박명자(85)씨는 경로당에서 '나물 할머니'라고 불리기도 하는데, 자신의 텃밭에서 기른 각종 채소를 이곳에 가져오기 때문이다."뭐 별것 안 해. 감자, 배추, 상추... 먹을 만한 것 심어서 기르는 거야. 어차피 같이 먹을 거니까 종종 경로당에 챙겨오는 거지. 우리 식구 먹을 것 챙긴다는 마음으로 하는 일이야."공동체식당의 필요성을 말하면서도 이들은 "더이상 반찬 배달이 오지 않는다 하더라도 경로당 식사를 계속해나갈 것"을 말했다."그래도 우리는 계속 경로당에서 식사할 거야. 혼자 먹는 것보다는 여럿이서 어울려 먹는 편이 훨씬 재미가 있잖아. 집에서 먹을 때보다 한 숟갈이라도 더 먹게 되지. 할머니들은 약도 많이 먹어. 혈압약, 심장약, 콜레스테롤 약, 위장약... 약 먹을 것 생각해서라도 밥은 꼭 챙겨 먹어야 해." (방순자씨)좋은 공동체 문화 속에서 살맛나게 살아가는 풍경, 공동체식당은 이러한 문화를 만들어나가는 데 마중물이 될 테다. 앞으로도 꾸준한 지원이 필요한 이유다. 한편, 옥천군 신활력플러스사업은 올해 상반기에 사업 종료될 예정이다. 이에 앞으로도 공동체식당이 유지되기 위해서는 별도의 지자체 제도와 지원이 있어야 하는 상황.이에 청청아카데미 황민호 이사는 "(신활력플러스) 사업 종료 후 상황을 대비하기 위해 농촌주민생활돌봄공동체 사업에 지원해둔 상황"이라면서 "여기에 선정될 경우 지금처럼 매주 운영은 어려워도 격주로 반찬 배달이 가능할 것으로 예상한다"면서도 "면 지역 경로당 급식이 지자체 사업으로 시행되기를 바란다"고 전했다.