울주군의회, 군수가 제출한 신규원전 유치안 가결... 시민단체 "폭거"

▲신규원전 반대 울산범시민대책위원회가 울주군의회 회의장 앞에서 항의 집회를 갖고 "울주군의회가 동의안을 부결시킬 것"을 요구했지만 군의회는 이에 아랑곳하지 않고 가결 수순을 밟았다. ⓒ 대책위 관련사진보기