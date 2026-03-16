울주군의회, 군수가 제출한 신규원전 유치안 가결... 시민단체 "폭거"

울주군의회가 16일 오전 군의회 4층 본회의장에서 회의를 열고 이순걸 울주군수가 제출한 '신규 원자력발전소 건설 후보부지 자율유치 신청 동의안'을 가결했다(관련 기사 : 울주군수 '신규원전 유치' 제안에 시민단체 "주민투표로 막을 것"
).
이날 신규원전 반대 울산범시민대책위원회가 회의장 앞에서 항의 집회를 갖고 "울주군의회가 동의안을 부결시킬 것"을 요구했지만 군의회는 이에 아랑곳하지 않고 가결 수순을 밟았다.
대책위는 즉시 울주군청 앞에서 기자회견을 갖고 "주민의 목소리를 대변해야 할 의회가 본연의 의무를 저버리고 행정부의 거수기로 전락하여 시민을 사지로 몰아넣은 역사적 퇴행이자 폭거"라고 규탄했다.
대책위는 "그동안 신규원전 반대 울주군민 서명운동, 집회와 반대 입장 발표 등을 통해 신규 원전 건설의 위험성과 부당함을 알렸다"며 "울주군의회 심의 전까지도 의원 개개인에게 시민의 불안과 반대 의사를 전달하며 현명한 판단을 촉구했지만 울주군의회는 이 모든 간절한 외침을 외면했다"고 밝혔다.
대책위는 이번 결정을 강행한 울주군의회를 규탄하는 이유를 몇 가지로 정리했다.
대책위는 첫째 "'자율유치'라는 명분으로 시민의 눈을 가리지 마라"며 "울주군수가 제출한 여론조사 결과조차 울산시민 전체의 찬성은 절반 수준에 불과하며, 인접한 북구와 동구 주민들의 반대는 더 많았다"는 점을 들었다.
대책위는 "울주군은 '자율유치 군민 서명운동'이라는 해괴한 방식으로 머릿수만 채운 서명부를 근거로 '주민 수용성'이 확보되었다고 주장하고 있다"며 "이는110만 울산시민을 기만하는 행위로, 울주군의회는 왜 이 허구성을 검증하지 않고, 주민의 안전을 검증하지 않은 채 맹목적으로 동조했는가"라고 지적했다.
둘째, 대책위는 "활성단층 위의 핵발전소 건설은 '시한폭탄'을 설치하는 것과 같다"며 "울산은 이미 세계 최대 수준의 원전 밀집 지역이며 울산과 부산 동남권에는 이미 수많은 원전이 집중되어 있는데 여기에 또다시 신규 원전을 건설하겠다는 것은 시민 안전을 담보로 한 위험한 도박"이라고 지적했다.
대책위는 셋째로 "전 세계적으로 유례 없는 원전 밀집 지역에 또다시 2기의 대형 원전을 추가하는 것은 사고 발생 시 울산이라는 도시 자체의 소멸을 의미한다"며 "이는 체르노빌 원전사고와 후쿠시마 원전 사고에서 충분히 알 수 있다"라고 우려했다.
그러면서 "울주군의회가 시민의 안위보다 정치적 이해득실과 눈앞의 지원금을 우선시했다면, 이제 그 대가를 치를 차례이다"라며 "우리 대책위는 오늘 이후로 더욱 강력한 투쟁을 전개할 것임을 선포한다"고 밝혔다. 그러면서 다가오는 6.3 지방선거에서 책임을 물을 것이라고 주장했다.
대책위는 "졸속으로 통과된 동의안을 근거로 진행되는 모든 부지 선정 절차에 대해 대응과 물리적 저지 투쟁을 멈추지 않을 것"이라며 "울주군과 한수원, 정부를 상대로 중단없는 신규원전 반대운동을 전개해 나갈 것"이라고 천명했다.
또한 "이를 위해 더욱 강력하게 울산 전역의 시민사회와 연대하여, 울산이 더 이상 '핵 단지'가 아닌 '안전한 에너지 전환 도시'가 될 때까지 끝까지 싸울 것"이라고 덧붙였다.