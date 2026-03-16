대전노동권익센터, '감정노동존중 수기공모전V' 개최

큰사진보기 ▲대전광역시노동권익센터 '감정의 온도를 나누다; 감정노동존중 수기공모전V’ 안내 포스터. ⓒ 대전광역시노동권익센터 관련사진보기

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대전광역시노동권익센터(센터장 박지현)가 감정노동 존중 문화 확산을 위한 다섯 번째 수기 공모전을 연다. 센터는 16일 '감정의 온도를 나누다; 감정노동존중 수기공모전V' 개최를 알리고, 이날부터 4월 12일까지 약 4주간 작품을 접수한다고 밝혔다.이번 공모전은 대전에서 살거나 일하고 있는 만 18세 이상 시민이면 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 ▲감정노동자로 살면서 겪은 나의 이야기 ▲감정노동자를 바라보면서 느끼는 이야기 ▲감정노동 존중 문화 확산을 위한 생각과 제언 등 '감정노동존중'과 관련한 경험과 제안 전반이다.원고 분량은 A4 3매 이내 또는 200자 원고지 30매 이내로 제한된다. 출품작은 두 차례 심사 과정을 거쳐 선별되며, 최종 결과는 4월 22일 발표될 예정이다.시상은 대상(1명), 우수상(1명), 장려상(2명), 입선(다수)로 진행된다. 대상 상금은 100만 원이며, 전체 상금 규모는 총 250만 원이다.수상작은 '2026년 대전시 감정노동존중 수기 공모전 글모음' 책자로 발간되고, 센터 홈페이지와 SNS 등을 통해 시민에게 공개될 계획이다.박지현 센터장은 "감정노동은 우리 일상 곳곳에서 묵묵히 사회를 지탱하는 소중한 노동"이라며 "이번 수기 공모전을 통해 서로의 경험과 마음을 나누며 감정노동을 이해하고 존중하는 문화가 확산되기를 바란다"고 밝혔다. 이어 "올해로 다섯 번째를 맞이한 감정노동 수기 공모전에 대전 시민 여러분의 따뜻한 이야기와 많은 관심, 적극적인 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.공모전 참여 방법 등 자세한 내용은 대전광역시노동권익센터 홈페이지(www.djiw.or.kr)에서 확인할 수 있다.