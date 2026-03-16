'WBC 8강' 이끈 42세 투수, 대통령이 콕 집어 언급한 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출의 주역인 노경은 선수(42·SSG 랜더스)를 격려했다. 2026.3.16 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

"'늦었다고 포기하지 말라'는 하나의 메시지로 느껴졌습니다."

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큰사진보기 ▲WBC 대표팀 불펜에서 호투 중인 SSG 노경은과 조병현 ⓒ SSG랜더스 관련사진보기

이재명 대통령이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출의 주역인 노경은 선수(42·SSG 랜더스)를 격려하면서 한 말이다.이 대통령은 16일 엑스(X·옛 트위터)에 '야구팬들이 그의 이름 한자를 바꿔서 붙인 별칭 노(老)경(敬)은(恩)에는 한 인간이 시간과 싸우며 다져 온 가치에 대한 깊은 공감이 담겨 있다'는 <강원일보> 칼럼을 공유하면서 "노경은 선수, 수고 많으셨다"고 했다.대표팀의 최고참인 노경은 선수는 지난 9일 일본 도쿄에서 열린 조별리그 C조 마지막 경기인 호주전에서 선발투수의 부상으로 2회 초 갑작스럽게 등판했지만 2이닝을 무실점으로 막으면서 8강 진출을 견인했다는 평을 받았다.이 대통령도 이 점을 짚으면서 "당시 한국의 8강 진출 확률은 5% 미만이던 어려운 상황에서 그 투구는 기적 같은 반전의 출발점이 되었고 결국 대표팀은 극적으로 본선 진출에 성공했다"고 평했다.특히 "무엇보다 많은 이들이 감동한 이유는 그가 42세의 나이에도 불구하고 포기하지 않고 스스로를 단련해 온 베테랑이라는 점 때문"이라며 "시속 150㎞는 기본이고 160㎞도 넘는 빠른 공이 지배하는 시대 속에서도 그는 경험과 절제, 그리고 오랜 시간 쌓아온 감각으로 자신의 역할을 훌륭하게 해냈다"고 했다.이 대통령은 "이 장면은 단순한 승부를 넘어 '늦었다고 포기하지 말라'는 하나의 메시지로 느껴졌다"며 "지금 우리 사회에도 여러 이유로 좌절하거나, 포기를 고민하는 이들이 적지 않기 때문에, 노경은 선수가 보여준 끊임없는 도전과 큰 용기는 많은 국민들에게 희망과 투지를 불어넣을 것으로 믿는다"고 했다.이 대통령은 이와 함께 어려운 시기를 겪고 있는 국민들을 향한 응원도 함께 담았다.이 대통령은 이날 "식민지에서 해방된 나라 중에 산업화와 민주화를 모두 달성한 나라는 대한민국이 유일하다. 선진국과 어깨를 나란히 하는 지금의 대한민국은 끊임없이 배우고 익히며 도전하는 국민들이 있기 때문에 가능했다"며 "국내외적으로 어려운 상황이지만 우리는 포기하지 않고, 전진할 것이며, 이겨낼 것이고 마침내 성취할 것"이라고 강조했다.미국·이스라엘-이란 전쟁 등 국내외적 상황으로 여러 어려움을 겪고 있지만, 노경은 선수처럼 포기하지 않고 부단히 노력한다면 위기 극복은 물론 더 나은 결과를 맞이할 수 있을 것이란 메시지였다.참고로 이 대통령은 최근 국무회의 등에서 참모와 부처 장관들을 향해 "위기를 극복하는 것은 당연한 일이고 진짜 실력은 위기를 기회로 만드는 일"이라고 독려하고 있다.