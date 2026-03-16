'라마단 금식' 히잡 학생들, 인화여중 식당에서 '엄지척'...왜?

▲부모가 중동인인 인화여고 한 학생도 조용히 다가오더니 영문과 한글로 “I hope they stop killing people(나는 그들이 사람을 죽이는 걸 멈추길 희망한다). sad 슬퍼”라고 적어놓기도 했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기