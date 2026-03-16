성적 재현에서 여성 배우의 신체적·심리적 위험을 고려하는 제작 현장을 바라며

▲ 2025년 수행한 <여성배우의 성적 재현 및 신체노출 수행 환경과 안전 위협 경험 연구> 결과를 온라인으로 발표한다. ⓒ 한국노동안전보건연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 3월호에도 실립니다.이 글을 쓴 양현경 님은 이산 이라는 이름으로 활동하는 배우입니다. 2025년 수행한 <여성배우의 성적 재현 및 신체노출 수행 환경과 안전 위협 경험 연구> 결과를 3월 2일 온라인으로도 발표할 예정입니다. 관심있는 분 누구나 참여할 수 있습니다.

