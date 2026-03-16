윤희신 충남도의원, 태안군수 출마... "흩어진 힘 모으겠다"

큰사진보기 ▲윤희신 충남도의원이 기자회견을 열고 태안군수 출마를 공식 선언했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

윤희신 충남도의원이 16일 기자회견을 열고 태안군수출마를 선언했다.그는 이날 기자회견에서 "흩어진 태안의 힘을 다시 모으고 멈춰진 시간을 다시 움직이겠다. 도의원직을 내려놓고 군민이 불안해하는 태안이 아니라 내일을 기대할 수 있는 태안의 희망을 열어가겠다"며 군수 출마를 공식 선언했다.그러면서 ▲군민이 신뢰하는 군정 ▲태안을 대한민국의 미래항공산업 핵심 거점으로 육성 ▲해양·식물·치유 관광을 연계한 명품 치유도시 조성 ▲고속도로 및 이원-대산 간 연육교 건설 ▲농어업을 태안의 미래 성장 산업으로 육성 ▲일상이 편안한 태안 조성 등을 공약으로 내걸었다.윤 의원은 먼저 군민이 신뢰하는 군정을 위해 "군정의 모든 결정은 투명하고 공정하게 이뤄지도록 어떤 부당한 개입도 허용하지 않겠다. 또한 군민이 시간을 소중하게 여겨 생활불편 원스톱 민원체계 시스템을 구축하겠다"고 말했다.이를 위해 "일상에서 겪는 생활민원 문제를 AI 플랫폼을 활용해 누구나 손쉽게 해결할 수 있게 하겠다"면서 "또한 전문민원상담관 제도를 도입해 건축, 주택, 시설 등 복합민원과 취약계층 민원 등을 전문가가 상담부터 처리까지 불편 해소를 위해 힘쓰겠다"고 전했다.미래항공산업과 관련해서는 "최근 설계비 반영으로 건립을 앞두고 있는 국방미래항공연구센터를 중심으로 '미래항공 클러스터 특화산업단지'를 구축, 방산 및 항공우주 관련 앵커기업을 선도적으로 유치하겠다"면서 "국방항공 특화산단 추진단을 출범시켜 우리 지역은 물론이고 미래 먹거리를 창출하겠다. 화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 세수 감소와 일자리 소멸에 대한 가장 강력하고 현실적인 대안"이라고 설명했다.이어 "태안은 꽃과 바다, 천혜의 자연환경이라는 특별한 자산을 갖고 있다. 태안을 기존의 해양치유산업과 함께 웰빙 트렌드로 급성장하는 반려식물을 연계해 세계인이 찾는 국제적 해양·식물·치유·관광 도시로 키우겠다"고 말했다.또한 "스마트 대형 온실, 반려식물 병원, 체험형 치유센터, 희귀식물 전시관 등을 포함한 국내 최대 복합식물테마파크를 조성해 체류형 관광객 2천만 시대를 열어가겠다"면서 "반려식물이라는 신성장 산업을 초기에 선점하고 확장해 화훼 농가의 고부가가치를 창출하는 새로운 소득 구조를 만들어 가겠다"고 전했다.교통 인프라와 관련해서는 "태안은 더 이상 육지의 섬처럼 남아서는 안 된다. 태안-안성 고속도로와 이원-대산 간 해상교량을 끝까지 책임져 태안의 교통 지도를 바꾸겠다"면서 "길이 열려야 기업이 들어오고 관광이 살아나고 태안의 미래도 앞당겨진다"고 교통의 중요성을 강조했다.농어업 분야에 대해서는 "기후 변화 및 수확량 변동에 따른 소득 불안정을 해소하고 경쟁력 있는 품목 육성을 지원해 농민들의 안정적인 수익 창출 기반을 마련하겠다"면서 "또한 수산물 스마트 산지가공시설 지원 등 국비 공모사업을 적극 유치해 어업인의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.또 "일손 부족 문제를 해결하기 위해 외국인 계절근로자 도입을 확대하고 전용 기숙사를 건립하겠다"고 약속했다.일상의 편안한 태안 조성을 위해서는 "올해 실시된 군민 통합 돌봄 서비스를 더 촘촘하게 확대하고 아이들의 교육과정 운영과 학교시설 환경 개선 등을 지원하는 교육경비보조금도 점차 확대해 나가겠다"면서 "또한 엘리트 선수 육성을 위한 학생수영장을 건립하고 교사 가족 숙소 지원 등 교육환경을 개선해 나가겠다"고 밝혔다.끝으로 "태안은 지금 새로운 변화가 필요하다"면서 "태안군 주식회사의 '1호 영업사원'이 되겠다. 군수 직속 태안군 세일즈 기획단을 만들어 기업 유치, 인구 유입, 관광 홍보, 농축산물 판로 개척까지 전국과 세계를 어디든 뛰어다니겠다. 태안을 바꾸는 강력한 힘, 윤희신과 함께 해 달라"고 지지를 호소했다.윤희신 의원은 도의원직 사퇴와 관련해 "2년 전 군수 출마 입장을 표명하면서 경선에서 져서 출마를 못한다고 하더라도 도의원으로 출마하지 않겠다고 얘기했었다. 군수라는 막중한 자리를 생각하기 때문에 도전하면서 다른 선택을 한다는 것은 국민에 대한 예의가 아니라고 생각했다"면서 "또 기존에는 광역의원이 기초단체장 예비후보 등록 시 도의원직을 사퇴해야 했지만 얼마 전 법이 바뀌어 사퇴를 하지 않아도 되게 됐다. 그러나 태안군과 군민을 위해 군수가 돼야겠다는 생각을 갖고 있기 때문에, 출마를 준비하면서 의정활동에 매진할 수 없기 때문에 이번 주 중에 도의원직을 사퇴하려 한다"고 전했다.반려식물과 관련해서도 "다들 생소하실 것으로 안다. 어떠한 법적 근거도 마련돼 있지 않고 아직은 농촌진흥청에서 관련 부서가 있는 정도"라며 "반려동물 산업이 굉장히 활성화되고 있다. 반려동물에 대한 관심도 있지만 이미 선점해 앞서가는 지자체들이 있기 때문에 반려식물 산업을 선점해 나가려 한다. 해양치유센터도 있고 여러 인프라와 자연환경상 태안과 반려식물 산업이 적합하다고 판단했다. 나아가 주기적으로 꽃과 식물이 관련된 박람회를 개최하려 한다"고 덧붙였다.