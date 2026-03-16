버스 한 노선뿐이던 상도1동, 자율주행 마을버스가 메운 교통 공백

큰사진보기 ▲서울 동작구에서 운행 중인 자율주행 마을버스 ‘동작A01’ 노선 차량이 숭실대학교 중문 정류장에 정차해 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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서울 동작구에서 전국 최초로 운행 중인 자율주행 마을버스가 주민들의 일상 속 교통수단으로 자리 잡고 있다.동작구는 지난해 7월 운행을 시작한 자율주행 마을버스 동작A01 노선의 누적 이용객이 1만 명을 돌파했다고 밝혔다.동작A01 노선은 숭실대학교 중문 앞에서 출발해 숭실대입구역을 거쳐 중앙대학교 후문까지 왕복 3.24km 구간을 운행한다. 차량 2대가 평일 오전 7시 30분부터 오후 2시 30분까지 약 25분 간격으로 운행하며, 오전 11시 30분부터 오후 1시까지는 중식 및 휴식을 위해 일시 중단된다.다만 완전 무인 운행은 아니다. 돌발 상황에 대비해 운영자가 차량에 함께 탑승해 필요할 경우 수동으로 차량을 제어한다.16일 숭실대학교 중문 자율주행 마을버스 정류장에서 만난 자율주행 버스 운행업체 SUM 사 오퍼레이터 A씨는 "자율주행 버스는 센서와 인공지능이 주변 상황을 인식해 주행하지만, 안전을 위해 운영 인력이 함께 탑승하고 있다"며 "실제 운행의 약 96~97%는 자율주행 시스템으로 이루어진다"고 설명했다.동작A01 버스에는 카메라 7대와 레이더 3대, 라이다(LiDAR) 5개 이상 등 다양한 센서 장비가 탑재돼 있다. 인공지능(AI)이 차선 변경과 속도 조절 등 주행 상황을 분석해 주행 계획을 세우고, 제어 시스템을 통해 차량을 운행한다.차량 내부 화면에서는 GPS 기반 실시간 주행 경로와 센서 인식 정보 등이 표시된다. 버스 측면 스크린에서는 운행 노선을 확인할 수 있고, 상단 화면에서는 핸들 작동 장면이 실시간으로 송출된다.시민들의 반응도 호기심이 크다. A씨는 "처음 버스를 타는 분들은 '정말 자율주행으로 가는 게 맞느냐'며 신기해하는 경우가 많다"고 말했다.이어 "승객들이 차량 내부 화면을 보며 사진을 찍거나 서로 이야기를 나누는 등 자율주행 기술에 큰 관심을 보인다"고 전했다.이용객 구성도 다양하다. 숭실대와 중앙대 학생들이 많이 이용하지만 인근 주민과 어르신 등 일반 시민들도 꾸준히 이용하고 있어 학생과 주민 비율이 비슷한 편이라는 설명이다.현재 무료로 운영되는 점도 이용 증가에 영향을 미친 것으로 보인다. A씨는 "무료로 이용할 수 있고 지하철이나 다른 버스와 환승도 가능해 시민들이 편리하게 이용하는 것 같다"며 "학생들도 교통비 부담 없이 이용할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"고 말했다.동작구청 교통행정과 관계자는 16일 기자와의 통화에서 "동작A01 노선은 지난해 7월 운행을 시작했으며, 누적 이용객 1만 명은 올해 3월 초를 기준으로 넘어선 것으로 파악된다"고 밝혔다. 이어 "차량이 새 차량이라 쾌적한 데다 현재 무료로 운영되고 있는 점도 이용 증가에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했다.이 노선은 대중교통 접근성이 상대적으로 낮았던 상도1동 일대 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 도입된 자율주행 교통 서비스다. 관계자는 "해당 지역은 주거 밀집 지역이지만 기존 시내버스 노선이 하나뿐이어서 교통이 다소 불편했던 곳"이라며 "기존에 없던 구간에 마을버스가 신설되면서 주민들의 이용이 늘고 있다"고 설명했다.주민 이용이 늘면서 서비스 확대 요구도 나오고 있다. 관계자는 주민들의 호응을 반영해 운행 시간 연장과 배차 간격 단축, 정류소 추가 등 서비스 확대 방안을 운행업체와 협의 중이라고 밝혔다. 이용 요금은 올해 상반기까지 무료로 운영되며, 하반기부터는 유료화할 계획이다.박일하 동작구청장은 "동작A01 노선의 누적 이용객 1만 명 돌파는 미래 교통 서비스가 주민들의 일상 속에 안정적으로 자리 잡고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 교통 소외 지역의 이동 편의를 높이고 스마트 교통도시 동작을 구현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.