최민호 세종시장, 민주당·이춘희 전 시장 작심 비판

큰사진보기 ▲최민호 세종시장이 2일 시청 브리핑실에서 브리핑을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

최민호 세종시장이 행정수도 완성과 중앙부처 이전 문제를 둘러싸고 정치권을 향해 강한 비판을 쏟아냈다. 특히 최근 세종시 재정 위기를 제기하며 현 시정을 비판한 이춘희 전 세종시장과 더불어민주당을 겨냥한 날 선 발언이 이어지면서 6월 3일 지방선거를 앞둔 정치 공방이 본격화되는 분위기다.최 시장은 16일 시청에서 열린 시정 현안 브리핑에서 선거철을 앞두고 불거진 중앙부처의 타 지역 이전 논란과 개헌 과정에서 행정수도 명문화 제외 논란에 대해 강력한 유감을 표하며, 정부와 여당에 ▲지방선거 시 헌법 개정을 통한 '행정수도 세종' 명문화 및 세종시법 개정 ▲지방선거 전 법무부·성평등가족부·경찰청 등 미이전 부처의 세종 이전 로드맵 발표 ▲재정 자주권 보장을 위한 교부세 제도 개선 등 세 가지 핵심 요구사항을 강력히 촉구했다.특히 이날 발언은 국민의힘 세종시장 후보로 단수 공천이 사실상 확정된 상황에서 나온 것으로, 최 시장이 직접 오는 4월 초 시장 출마 선언 가능성을 시사하며, 지방선거 국면에서 정치적 메시지로서의 의미도 주목됐다.최 시장은 최근 논란이 된 문화체육관광부의 호남권 이전 공약 등 이른바 '중앙부처 빼내기' 시도에 대해 "저급한 정치적 셈법"이라며 "중앙부처 빼내기를 더 이상 생각하지 못하도록 단호하고 결의에 찬 시민과 정치권, 언론의 단합된 힘이 있어야 한다"라고 강조했다. 특히 "세종시가 물러터졌다는 게 밖에서 보는 일반적인 시각"이라며 정치권의 미온적인 대응을 강하게 질타했다.이어 민주당을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 최 시장은 "해수부 이전 시 민주당 국회의원이든 시의원이든 누구 하나 안 된다고 얘기한 사람이 있었느냐"고 반문하며 "시장은 몸부림치며 애쓰는데 같이 받쳐줘야 할 정치권이 뒷짐 지고 있을 때 온전히 시장이 책임을 질 문제는 아니지 않느냐"고 토로했다. 또한 우원식 의장이 언급한 헌법 개정안에서 세종시 관련 내용이 빠진 점을 두고 "참담함을 느낀다"라고 덧붙였다.이날 최 시장은 지난 12일, 전 세종시장인 이춘희 민주당 세종시장 예비후보가 최근 세종시 재정 위기를 "세종시 모라토리움 위기, 아마추어 시정이 불러온 참사"라고 직격한 것과 관련, 이를 여러 차례 언급하며 재정 위기 책임론을 정면으로 반박했다. 그는 "여야를 떠나 같이 시장을 해봤고 불합리한 교부세 제도나 중앙의 보전 제도 등으로 재정이 왜 어려운지 모를 수 없는데 저더러 아마추어라고 하는 것은 옳지 않다"며, "남 탓하지 말고 구조적인 문제로 정치권과 함께 해결해야지, 비난만 한다고 해결되겠느냐"고 성토했다.이어 세종시의회의 공공기관장 보수 삭감 조례 추진을 두고서도 "재정이 어렵다는 이유로 공공기관장 보수를 깎겠다고 하면서 정작 의정활동비는 매년 인상해 왔다"며 작심 비판하기도 했다.이춘희 민주당 예비후보는 지난 12일 입장문을 통해 올해 하반기에만 복지 예산 등 필수 예산조차 확보하지 못한 상황이라며 "아마추어 시정이 불러온 참사"라고 직격한 바 있다. 그는 ▲재정구조 원점 점검·지출 구조 정비 ▲보통교부세 등 국비 확보 체계 강화 ▲출자·출연기관 재정 운영 전면 재점검 ▲투명한 재정운영 체계 구축 등을 원칙으로 내세우며 세종시 재정 정상화에 나서겠다고 공약했다.또, 민주당 강준현 국회의원(세종시을)은 지난 13일 논평을 통해 최근 국민의힘이 쟁점화하는 부처 이전 논란에 관해 '사실에 기반하지 않은 선동'이라 규정하며 강력 비판했다. 강 의원은 "국정 최고 책임자인 대통령과 국무총리 그리고 주무부처인 행정안전부까지 한목소리로 부처 이전이 없음을 분명히 한 상황"이라며 "확인되지 않은 주장으로 세종시의 기반이 흔들리는 것처럼 말하는 것은 명백한 시민 호도"라고 주장한 바 있다.