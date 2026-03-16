서산시, LH 사업 불참에 "국가 공모사업 신뢰 지켜야"

▲서산시, 일자리연계형 지원주택사업 감사원 공익감사 청구 신필승 서산시 부시장이 16일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, “국가 공모사업의 신뢰가 반드시 지켜질 수 있도록 일자리연계형 지원주택사업의 정상 추진에 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲16일 열린 기자회견에서 LH의 행태를 비판하고 있는 신필승 부시장. ⓒ 방관식 관련사진보기

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신필승 서산시 부시장이 16일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, "국가 공모사업의 신뢰가 반드시 지켜질 수 있도록 일자리연계형 지원주택사업의 정상 추진에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.일자리연계형 지원주택사업은 총사업비 798억 5000만 원을 투입, 대산읍 대산리 일원에 290세대의 공공 임대 아파트와 비즈니스 지원센터 등을 조성하는 사업이다.2023년 8월 국토교통부가 주관한 공모에 선정돼 순조롭게 추진되고 있었으나, 한국토지주택공사가 2024년 10월 돌연 사업 참여가 어렵다는 입장을 통보했다.이유는 당진시 석문국가산업단지 공공임대주택 1천여 세대의 공실이었다.신 부시장은 "일자리연계형 지원주택사업의 대상지는 석문국가산업단지와 26㎞나 떨어져 있고, 행정구역과 주거 수요도 다른 지역"이라며 "공실을 이유로 서산의 사업은 포기하면서도, 석문국가산단을 대상으로 사업을 추진하는 것은 명백한 모순"이라고 말했다.이어 "국토교통부는 공모사업 선정기관으로서 책임 있는 조치를 취해야 한다"고 강조했다.LH는 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다고 하면서도, 당진시 석문국가산업단지를 대상으로 1124세대 공공임대주택 추가 건설을 추진 중이다.시는 입장을 통보받은 후 LH 대전충남본부, 국토교통부 등을 방문하는 등 사업의 정상 추진을 위한 즉각적인 대응에 나섰다.소식을 접한 대산읍 주민들도 지난해 4월과 12월 LH본사와 LH 대전충남지역본부를 방문해 항의하며 사업의 정상 추진을 촉구했다.시가 협의를 이어간 결과, 지난 1월 28일 국토교통부 주재로 서산시와 LH, 지역 주민 간 간담회가 개최되기도 했으나, 지난 3월 5일 LH는 사업 불참 입장을 재차 통보했다.이와 관련해 LH를 방문했던 대산읍 지역 주민들은 LH의 사업 불참 과정에 대해 공익감사를 감사원에 청구했다.