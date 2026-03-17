휴대폰 저장 공간이 부족하다는 알림, 이상한 걸 발견했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲산책 중 찍은 꽃휴대폰 사진첩을 정리하다 보니 꽃사진이 유난히 많았다.산책하다 만난 꽃이다. ⓒ 전세정 관련사진보기

AD

"엄마, 찍기 전에 나한테 물어봐."

큰사진보기 ▲산책 중 만난 꽃인도네시아에서 어디서나 볼 수 있는 꽃이다. ⓒ 전세정 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닥에 떨어진 꽃길을 걷다 바닥에 떨어진 꽃을 보고 잠깐 멈춰 섰다. ⓒ 전세정 관련사진보기

휴대폰 저장 공간이 부족하다는 알림이 떴다. 주말에 마음 먹고 사진을 정리하려고 사진첩을 들여다봤다. 이상한 걸 하나 발견했다. 꽃 사진이 너무 많았다.모임에 가면 꽃병에 꽂힌 꽃을 찍고, 산책하다가 만난 꽃을 찍고, 이름도 모르는 꽃을 찍는다. 길가에 핀 작은 꽃도 그냥 지나치지 못한다.예전에는 이해하지 못했다. 왜 프로필 사진을 이름도 모르는 꽃 사진으로 해 놓는지. 그 꽃들은 또 어쩜 하나같이 촌스러웠는지. 꽃 사진을 그렇게 열심히 찍는 이유가 뭔지. 사진첩을 넘기다 보니 문득 알 것 같았다. 나도 그 사진을 찍고 있다는 걸.결혼하기 전 휴대폰 사진은 대부분 셀카였다. 친구들과 찍은 사진, 괜히 카메라를 들이대며 찍은 얼굴들. 그 시절 사진은 거의 나였다. 결혼하고 나서는 휴대폰에 음식 사진이 많았다. 예쁘게 차려놓은 밥상, 막 구운 빵, 새로 만든 반찬. 지금 생각하면 소꿉놀이 같은 기록이었다.아이가 태어나자 사진의 대부분이 아이였다. 잠든 얼굴, 처음 걸었던 날, 유치원에 처음 가던 날. 특별한 날만 찍은 것도 아니었다. 예뻐 보여서, 기록해 두고 싶어서 하루에도 몇 장씩 찍었다. 그러다 어느 순간부터 아이 사진이 줄어들기 시작했다. 핸드폰을 들이밀면 바로 브이를 만들고 윙크를 하던 아이가 이제는 사진을 찍으려 하면 손바닥으로 얼굴을 가리며 먼저 말한다.이제 그런 나이가 된 것이다. 아이 사진이 줄어들자 꽃 사진이 늘었다. 예전에는 아이를 부르며 카메라를 들었고, 이제는 꽃 앞에서 혼자 카메라를 든다.생각해보니 아이를 찍던 마음과 다르지 않았다. 지금 이 순간이 다시 오지 않는다는 걸 아니까 찍는 것이다. 아이는 이제 찍히기 싫어하고, 꽃은 아직 가만히 있어준다. 어느 나이가 되면 꽃을 보면서 "저게 곧 지겠다"는 생각이 먼저 든다. 그러니 찍어두고 싶은 것이다. 사라지기 전에.음식 사진을 찍던 시절엔 살림을 잘하고 싶었고, 아이 사진을 찍던 시절엔 이 순간을 놓치고 싶지 않았다. 그렇다면 지금 꽃 사진을 찍는 나는 무엇을 붙잡고 싶은 걸까. 잘 모르겠다. 다만 오늘도 길을 걷다 이름 모를 꽃 앞에서 걸음을 멈췄다. 휴대폰을 꺼내 사진을 찍었다. 꽃이 예뻐서이기도 했지만, 그 앞에 멈춰 선 내가 조금 낯설기도 했고 조금 좋기도 했다.