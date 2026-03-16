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26.03.16 12:41최종 업데이트 26.03.16 12:41

"한국 청년이 왜 미국의 패권 전쟁에 동원되어야 하는가"

트럼프 파병 요청에 울산서 비판 목소리... 민주노총 "가담 순간 전쟁 당사자 될 것", 진보당 "단호히 거부해야"

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진보당 울산시당 방석수 시당위원장이 16일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 우리 정부가 트럼프의 파병 요구를 단호히 거부하라고 촉구하고 있다.
진보당 울산시당 방석수 시당위원장이 16일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 우리 정부가 트럼프의 파병 요구를 단호히 거부하라고 촉구하고 있다. ⓒ 울산시의회

트럼프 미국 대통령이 우리 정부에 호르무즈 해협에 군함을 파견하라고 요구한 것을 두고 울산에서는 16일 비판의 목소리가 이어졌다.

진보당 울산시당은 이날 오전 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "명분없는 침략전쟁의 '하청업체' 될 수 없다"며 "트럼프의 파병 요구 단호히 거부하라"고 촉구했다.

진보당은 "트럼프 미국 대통령이 한국을 포함한 여러 국가를 직접 거명하며, 호르무즈 해협에 군함을 파견하라고 공개적으로 협박하고 나선 것은 명백한 주권 침해이자, 미국의 대이란 침략 전쟁에 우리 군대를 총알받이로 내놓으라는 사실상의 '강제 참전' 통보나 다름없다"며 이같이 밝혔다.

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특히 "과거 사례처럼 '독자파병'과 같은 편법 또한 결코 용납될 수 없다"며 "지금 이 순간 절실한 것은 광기 어린 전쟁 폭주에 맞선 평화 외교와 국제사회의 강력한 평화 공조'라며 정부가 트럼프의 파병 요구를 단호히 거부할 것을 주문했다.

민주노총 울산본부도 이날 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 ▲미국은 이란을 겨냥한 군사적 긴장 고조와 전쟁 책동을 즉각 중단할 것 ▲한국 정부는 미국의 전쟁 파병 압력을 단호히 거부할 것 ▲국제사회는 군사적 충돌이 아닌 외교와 평화적 해결에 나설 것을 주문했다.

이들은 "트럼프가 이란과의 군사적 충돌 가능성을 높이며 동맹국을 향해 파병을 요구하고 있다는 소식은 세계 평화를 위협하는 매우 위험한 행위"라며 "중동 지역을 또다시 전쟁의 화염 속으로 몰아넣으려는 미국의 군사 패권주의와 전쟁 책동을 강력히 규탄한다"며 이같이 밝혔다.

아들은 "미국이 벌여온 수많은 전쟁은 평화를 가져온 적이 없고 전쟁이 남긴 것은 파괴된 도시, 무고하게 희생된 민중, 그리고 더욱 깊어진 갈등과 증오뿐"이라며 "그럼에도 또다시 군사력으로 세계 질서를 유지하겠다는 발상은 시대착오적이며 반인류적인 행위"라고 비판했다.

이어 "더욱 심각한 문제는 이러한 전쟁에 한국을 포함한 동맹국의 군대를 동원하려 한다는 점"이라며 "한국의 청년과 노동자들이 왜 미국의 패권 전쟁에 동원되어야 하는가"고 반문했다.

그러면서 "어떠한 명분으로도 한국군의 이란 전쟁 파병은 정당화될 수 없다"며 "전쟁에 대한 어떠한 협조나 파병 검토도 즉각 중단해야 한다"며 "전쟁에 가담하는 순간 한국은 평화의 당사자가 아니라 또 하나의 전쟁 당사자가 될 뿐"이라고 경고했다.

#민주노총#진보당#트럼프

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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