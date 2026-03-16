이 대통령 연설 중 계속 눈물 보인 백발의 남자 "한이 조금이나마..."

▲이재명 대통령이 3월 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지 참배를 마친 뒤 작성한 방명록. 이 대통령은 "님들의 희생과 헌신 민주주의 완성으로 보답하겠습니다"라고 적었다. 2026.3.15 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기