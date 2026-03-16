개관 한 달여 만에 8000명, 함양 작은영화관의 성공

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

경남 함양군 작은영화관이 개관 한 달여 만에 8,000명에 육박하는 관객을 기록한 것으로 집계됐다.지난 2월 4일 첫 영화 상영을 시작한 이후 3월 10일까지 함양군 작은영화관을 찾은 관객은 총 7828명이다. 그동안 이곳에서는 '왕과 사는 남자'를 비롯해 12편의 영화를 상영했다. 특히, 누적 관객수 1200만 명을 돌파한 '왕과 사는 남자'는 5514명이 관람해 전체 관람객의 70.4%를 차지했다.뒤를 이어 ▲휴민트(1143명) ▲극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문(333명) ▲호퍼스(276명) ▲넘버원(174명) 등이 많은 관객을 기록했다.요일별 평균 관객 수는 주말인 토요일(332명)과 일요일(331명)에 가장 많았으며, 금요일(141명)이 가장 적었다.인구 3만 5000여 명의 작은 지역에서 함양군 작은영화관이 개관 한 달여 만에 8000명에 달하는 관객을 모을 수 있었던 것은, 지역에서 영화를 볼 수 있는 작은영화관에 대한 군민들의 기대와 문화적 갈증이 컸던 것으로 풀이된다.특히 최근 '왕과 사는 남자' 개봉과 흥행이 작은영화관 개관과 맞물리면서, 더 많은 군민이 작은영화관을 찾고 시설을 경험할 수 있었던 것으로 보인다.또한 쾌적한 시설과 저렴한 관람료도 개관 초기 자리를 잡는 데 상당한 영향을 끼쳤다. 함양군 작은영화관 영화관람료는 기본 7000원(2D)으로, 일반 상업영화관 가격(1만 3000원, 진주혁신CGV 기준)의 절반 수준이다.경상남도는 농촌지역 영화관람료 지원을 확대하면서, 경남 도민과 영화관람일 전후 경남에서 숙박 영수증이 있는 다른 시·도 주민이 현장 결제를 하면 3000원 할인 혜택을 제공, 4000원에 영화를 볼 수 있도록 했다.한편 함양군 작은영화관에서는 상업영화뿐만 아니라, 도시에서도 쉽게 보기 어려운 작품성 있는 독립·예술영화도 선보이고 있다. 작은영화관은 매주 월요일과 화요일 첫 회차에 '씨네브런치' 프로그램을 운영해, 독립·예술영화 관람객들에게 커피 한 잔을 무료로 제공한다.작은영화관㈜ 관계자는 "함양군 작은영화관에 많은 관심을 갖고 영화관을 찾아준 군민들에게 감사하다"며 "함양군 작은영화관은 군민을 위한 문화복지 공간으로, 군민의 일상과 함께할 수 있는 공간으로 운영하고자 한다. 작은영화관이 지역의 '문화 사랑방'으로 안정적으로 자리매김할 수 있도록 앞으로도 많은 이용과 관심을 부탁드린다"고 말했다.