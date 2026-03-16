'공천 전권' 쥐고 돌아온 국힘 이정현, 김영환 충북지사 컷오프

▲김영익 공관위원 부르는 국민의힘 이정현 공천관리위원장국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하던 중 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기