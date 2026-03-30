인한 자는 오래 사는가?

동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 <논어>를 늘 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

知者樂水 仁者樂山 (지혜로운 자는 물을 좋아하고, 어진 자는 산을 좋아한다)

知者動 仁者靜 (지혜로운 자는 역동적이고, 어진 자는 고요하다)

知者樂 仁者壽 (지혜로운 자는 즐거움을 누리고, 어진 자는 오래 산다)

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지혜로운 자가 누리는 기쁨은 물과 같고, 윤리적 결기가 있는 자가 누리는 기쁨은 산과 같지.

지혜로운 자는 역동적이고, 윤리적 결기가 있는 자는 흔들림이 없어.

지혜로운 자는 즐거움을 누리고, 윤리적 결기가 있는 자는 오래도록 기억될 거야.

논어 제6편에는 자연을 즐기고 좋아한다는 뜻으로 쓰이는 '요산요수(樂山樂水)'라는 말이 등장하는 다음 구절이 있다. 익숙한 기존 번역은 괄호 속에 적었다(6.21):'지혜로운 자', '어진 자'는 유가 전통이 이상형으로 제시하는 인간상이다. 이런 훌륭한 분들은 산과 물을 즐기며 자연과 함께하는 삶을 추구한다는 것이 기존 해석이다. 물놀이 중에 익사하거나, 산행 중 실족사하지 않도록 조심하긴 해야겠지만, 산 좋고 물 좋은 곳에서 자연을 벗 삼으면 오래도록 즐겁게 살 수 있을 거라고 믿어봄직도 하다.빼어난 산수(山水)를 누비고 다니며 여가 생활을 즐기는 한량의 삶을 예찬하는 듯한 이런 해석은 논어의 다른 구절들에 대한 기존 해석, 그리고 그런 해석을 채용하는 분들이 이상으로 여기는 가치관과 잘 맞아 떨어진다.예를 들어, 賢者辟世(현자벽세)라는 구절(14.39)을 '현자피세'라고 읽으며 '현명한 자는 세상을 피한다'고 해석하고, 공자를 辟人之士(벽인지사)라고 묘사하는 부분(18.6) 또한 '피인지사'라고 읽으며 공자가 '사람을 피하는 선비'라고 믿는 기존 해석자들은 세상과 사람을 피하여 아름다운 산수와 자연에 노니는 안빈낙도의 삶을 이상으로 여기게 된다.당인불양어사(當仁不讓於師)라는 구절(15.35)에 대해서도, 어진 마음으로 인을 행할 때에는 스승에게도 양보하지 않는다는 기존 해석을 채택하는 분들은 목숨을 걸고 투쟁하는 용맹함이 초래하는 생명의 위협이나 단명(短命)할 가능성을 仁과 연결지어 생각하지는 않는다.공자의 제자 안회가 '불천노(不遷怒)'했다는 구절(6.2)도 안회가 화를 내지 않는 평화로운 사람이라고 설명함으로써 노여움을 멀리하는 기존 해석자들은 인(仁)이 맹렬한 윤리적 노여움에 관한 것일 수 있다고 상상하지는 않는다.학이시습지(學而時習之)라는 구절(1.1) 역시, 책갈피를 넘기며 사색에 잠기는 학자의 삶을 머리 속에 그리며 그 구절을 해석해 온 분들은 현실 세계와 정치의 한복판에서 감행해야 하는 '실천'에 필요한 용기, 그리고 실천을 위해 감수해야 하는 위험을 이 구절에서 떠올리지는 않는다. 묵향 가득한 서재에서 한가로이 책을 읽는 아늑한 즐거움을 생각하는 것이 보통이다.요컨대, 기존의 논어 해석은 현실과는 거리를 두고 독서와 학문에 전념하는 안전한 삶, 꾹 참고 화내지 않는 것을 목표로 자기 수양에 매진하는 삶(투쟁과 분노를 피하는 삶), 스승을 받들어 모시며 스승보다 먼저 어진 심성을 발휘하는 온순한 제자의 삶(순종적인 삶)에 익숙한 해석자들이 채택해 온 것이다.이런 해석자들은 산과 물이 등장하는 '知者樂水 仁者樂山' 이라는 논어 구절을 접하는 순간, 험악한 세상과 불손한 사람들을 피해서 자연을 벗삼고 독서와 학문을 즐기는 안온하고 평화로운 삶, 장수하는 삶에 대한 열망을 담은 해석을 채택하게 된다.그러나, 공자가 과연 평온하고 안전한 삶을 예찬하고 장수 비결을 알려주려던 사람일까?그렇다면, "올바른 도리는 죽음을 무릅쓰고라도 지키라(守死善道)"는 말은 왜 했으며, "위기가 닥치면 목숨을 기꺼이 바치라(見危授命)"는 말은 대체 누구에게 한 것일까? "아침에 깨달음을 얻으면 저녁에 죽어도 괜찮다(朝聞道夕死可矣)"는 말은 또 어떻고? 그냥 멋있게 들리라고 해 본 (헛)소리였을까?"仁한 사람은 살기 위해 仁을 해치기 보다는 오히려 목숨을 바쳐 仁을 완성한다"는 공자의 가르침에 일말의 진정성이라도 인정한다면, "仁한 자는 장수한다"는 해석을 채택할 수는 없을 것이다. 仁한 자가 반드시 가지는 용맹함과는 거리가 먼, 비겁한 자가 오래 살 가능성이 오히려 더 많기 때문이다. 앞뒤가 안맞는 말을 아무렇게나 해대는 사람이 공자일 리는 없다.기존 해석과는 완전히 다른 해석이 논어를 좀 더 일관성 있게 이해하는 방법이라고 나는 생각한다. 仁은 화목하고 평화로운 것이기 보다는, 윤리적 노여움과 용맹함으로 충만한 것이다. 목숨을 바쳐서 올바른 도리를 지키려는 강인한 사람이 가지는 강철같은 윤리적 결기가 仁이다.당인불양어사(當仁不讓於師)는 "윤리적 결기가 있다면 사단 병력(師)이 들이닥쳐도 물러서지 않는다"는 뜻이다. 仁한 자는 죽음을 불사하는 용맹함이 있을 것이기 때문이다(仁者必有勇). 제자 안회도 윤리적 노여움을 쉽사리 누그러뜨리지 않았기 때문에 공자가 높이 평가한 것이지, 슬픔도 노여움도 없이 사는 무기력한 인간이었다는 뜻이 아니다.윤리적 결기가 있는 자는 사태가 이리저리 변하여 유리함과 불리함이 바뀌어도 동요하지 않는다. 옳은 것은 옳은 것이고, 그른 것은 그른 것이기 때문이다. 인자정(仁者靜)이 그 뜻이다. 흔들리지 않는다는 말이다. 목에 칼이 들어와도, 어떠한 불이익이라도 감수하고 올바른 가치를 지키겠다는 결기가 仁이다. 애초에 이익 따위는 염두에 두지 않고 오로지 윤리에 따라 행동하겠다는 마음의 강건함을 가진 자가 仁者다."仁者樂, 山"이라는 말은 윤리적 결기가 있는 자가 누리는 기쁨, 그가 남들에게 선사하는 복락(仁者樂)은 웅장하고 확고한 산(山)이 주는 기쁨과 같다는 뜻이다. 樂은 복락을 뜻하므로 '락'으로 읽으면 된다. "知者樂, 水"는 지혜로운 사람이 자신과 남에게 선사하는 복락은 역동적인 물이 주는 기쁨과 같다는 말이다. 산행이나 물놀이에 관한 이야기가 아니다. 공자가 무슨 여행 컨설턴트라도 되는 양, 누구는 산을 좋아하고 누구는 물을 좋아한다면서 여가 생활 이야기나 하는 것으로 묘사하는 기존 해석은 논어의 격을 떨어뜨릴 뿐이다.이 구절의 끝을 장식하는 수(壽)라는 글자에 대해서는 보다 깊은 성찰이 필요하다. 이 글자에는 오래 산다는 뜻도 물론 있다. 하지만, 몸은 비록 죽더라도 잊혀지지 않고 사람들의 기억에 남아있으면 그것도 壽라는 설명은 노자 도덕경에도 있다(死而不亡者壽). 인자수(仁者壽)는 어질게 살면 오래 산다는 뜻이 아니다. 윤리적 결기가 있는 자(仁者)는 죽음을 두려워하지 않는 용맹함이 있고 그래서 일찍 죽을 수도 있겠지만, 사람들의 마음 속에 그는 우뚝 솟은 산과 같이 오래도록 기억에 남아 있을 것이라는 말이다.사회 정의가 무너지고, 비열한 것들이 권력을 폭력적으로 행사하는 험악한 시대가 왔을 때, 현자는 세상을 피한다거나, 지혜롭고 어진 사람은 산수(山水) 자연이나 즐기며 장수한다는 식의 기존 논어 해석은 이기적이고 염세적인 처신을 조장하고 현실도피를 정당화하는 그럴듯한 핑계를 제공한다. 극기복례위인(克己復禮為仁)이라는 유명한 구절도 괴상하게 왜곡될 수 있다.무슨 일이 벌어지더라도 그저 꾹 참고(극기), 예의 범절이나 지키며 공손하게 행동하는 것(복례)이 인을 실천하는 자기 수양이라고 믿는다면, 비겁한 소시민의 저렴한 생존 전략으로 안성마춤이 된다. 하지만, 듣기 좋은 말과 보기 좋은 낯으로 속내를 감추고 아주 공손하게 구는 이런 졸렬한 행태를 공자는 '부끄러운 짓'이라고 여겼음을 기억해야 한다(5.24). 부드러운 말과 온화한 얼굴에 인이 있을 거라고 착각해서는 안 된다(1.3, 17.17).극기복례위인은, 자신을 이겨내고 희생해서라도(克己) 올바른 윤리 규범을 지키는 것(復禮)이 바로 윤리적 결기(仁)라는 뜻이다. 목숨을 바쳐서라도 올바르고 떳떳한 윤리적 선택을 하라는 말이다. 산 좋고 물 좋은 곳에 피하여 화내지도 싸우지도 않는 마음으로 오래 살 궁리를 하는 것은 공자의 생각이 아니다. 공자를 그런 노인으로 만들어버린 해석자들이 품는 생각이다.이 글 첫머리에 소개한 논어 구절은 이렇게 번역되어야 한다고 나는 생각한다.오래 사느냐, 올바르게 사느냐. 이것이 문제다.