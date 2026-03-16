고향에서 다시 그리는 '노년의 악보'

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"제가 15살인가 먹어서 서울로 올라갔습니다. 사촌 누님이 단칸방 신혼살림이었는데도 저를 친동생처럼 돌봐주며 함께 살게 해줬죠."

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"아이들 키우며 정신없이 살았어요. 옆에서 누가 아프다고 해도 잠깐 돌아보고 말 정도로 바쁘게 살았습니다."

"처음 들었을 때 가슴에 확 와 닿더라고요."

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"전에는 아무리 예쁜 꽃이 있어도 눈에 안 들어왔는데 지금은 들꽃 하나도 한참 바라보고 갑니다."

"아침에 새들이 지저귀는 소리, 바람 부는 소리 듣고 있으면 저절로 행복해집니다."

"그때는 하늘이 무너지는 것 같았지만 내가 할 수 있는 한 최선을 다해보자고 마음먹었습니다."

"예전에는 바쁘게 살기만 했는데 지금은 작은 것도 소중하게 느껴집니다. 남도 같이 행복해졌으면 좋겠다는 마음도 더 생겼습니다."

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"지금이 제 인생에서 최고입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민)에도 실렸습니다.

함양읍 조동구만길의 한 집 안에는 기타와 하모니카, 건반이 나란히 놓여 있다. 산으로 둘러싸인 마을, 창문 사이로 스며드는 바람과 새소리를 들으며 사는 김충배(79) 어르신은 요즘이 인생에서 가장 행복한 시기라고 말했다. 서울에서 오랜 세월 생계를 위해 치열하게 살았고, 큰 사고와 암 투병까지 겪었지만, 지금 그는 고향 함양에서 음악과 봉사, 마을 사람들과의 일상 속에서 새로운 삶을 이어가고 있다.김충배 어르신은 마천면 촉동마을에서 태어났다. 고향에서 어린 시절을 보내다 열다섯 살 무렵 서울로 올라가 생활을 시작했다.그곳에서 그는 야간학교를 다니며 일을 병행했고, 조금씩 자신의 삶을 만들어 갔다.이후 그는 화물차 운전을 하며 생계를 꾸려갔다. 가족을 책임지고 아이들을 키우는 동안 삶은 늘 바빴다.삶을 돌아볼 여유보다는 당장 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감이 더 컸던 시절이었다.인생의 큰 전환점은 예순아홉 무렵 찾아왔다. 화물차 위에서 짐을 나르다 떨어지면서 뇌진탕을 겪은 것이다. 그는 "차 위에서 짐을 옮기다가 떨어져 뇌진탕으로 며칠 만에 깨어났습니다"라고 당시 상황을 설명했다. 사고 이후에는 심한 어지럼증까지 생겨 일상생활이 쉽지 않았다. 다시 일을 해보려 했지만 자녀들이 위험하다며 만류했고 결국 운전을 그만두게 됐다.그는 "애들이 위험하니까 하지 말라고 차 키를 감춰버렸죠"라며 "그래서 결국 고향으로 내려오게 됐습니다"라고 말했다.7년 전 함양에 내려온 뒤 그는 직접 집을 짓기로 결심했다. 건축을 배운 적은 없었지만 1년 동안 자재상을 다니며 공부하고 공사 현장을 찾아다니며 하나씩 배웠다.그는 "건축을 전혀 몰랐는데 자재 이름도 적어가며 배우고 현장도 다니면서 준비했습니다"라며 "딱 1년 동안 제가 지었습니다"라고 말했다.그렇게 완성된 집이 지금 그가 살고 있는 보금자리다.그러나 귀향 이후에도 마음 아픈 일이 있었다. 아내가 세상을 떠난 것이다.그는 "집사람은 아들 생각이 너무 커서 내려오지 못하고 서울에 있다가 갑자기 가버렸죠"라고 조용히 말했다.자녀들은 지금도 서울에서 생활하고 있지만 그는 병원 진료 등을 위해 서울을 오가며 가족과 왕래를 이어가고 있다.그 아픔에도 함양 생활에 큰 힘이 된 것은 교회와 음악이었다. 그는 교회를 통해 위로를 얻었고, 지곡면 개평한옥마을에서 열린 작은 음악회에서 들은 하모니카 연주에 큰 감동을 받았다.그때부터 그는 하모니카를 배우기 시작했다. 진주에 가서 악기를 사와 혼자 연습을 시작했고, 이후 복지관에서 정식으로 배우며 실력을 키웠다.교회에서도 하모니카 연주를 함께 하며 사람들과 어울렸다.그는 "교회에서 몇 사람에게 하모니카를 사주고 함께 찬송가 연주를 했습니다"라며 "그 시간이 참 좋았죠"라고 말했다.지금은 기타 연주도 함께 하며 요양원 위문 공연 등 봉사활동에도 참여하고 있다.그는 "요양원에 가서 하모니카도 불고 기타도 치고 노래도 불러드리면 어르신들이 참 좋아하십니다"라고 말했다.고향에서의 삶은 서울에서의 삶과 크게 달랐다. 그는 도시와 시골의 차이를 자연을 바라보는 시선에서 느낀다고 했다.요즘 그는 하루에 7000보 이상을 걸으며 마을 주변을 산책한다.그는 밤에도 창문을 조금 열어둔 채 잠을 잔다. 새벽이면 새소리와 바람 소리가 자연스럽게 들려오기 때문이다.마을도 그에게는 편안한 공간이다. 산이 마을을 감싸고 있어 바람이 세게 불어도 비교적 잔잔하다고 했다.그는 "여기는 산이 빙 둘러싸고 있어서 참 포근한 느낌이 듭니다"라고 말했다.그러나 그의 삶에 또 한 번 큰 고비가 찾아왔다. 2년 전쯤 위암 진단을 받았을 때였다. 발견 당시 이미 상당히 진행된 상태였지만 수술과 치료를 통해 회복할 수 있었다. 위의 상당 부분을 절제하는 큰 수술이었지만 다행히 그는 생활 습관을 철저히 관리하며 건강을 회복했다.지금도 그는 정기적으로 검진을 받으며 건강을 유지하고 있다. 의사들도 관리가 잘 되고 있다며 격려한다고 했다. 마을 주민들의 관심도 큰 도움이 됐다.투병 이후 삶에 대한 그의 태도도 달라졌다. 그는 지금이 인생에서 가장 행복한 시기라고 말했다.마을 사람들과의 관계도 자연스럽게 이어지고 있다. 그는 마을 일을 성실히 도우며 주민들과 스스럼없이 어울리고 이야기를 나누는 등 이웃들과 친밀한 관계를 이어가고 있다. 워낙 손재주가 좋고 할 줄 아는 일이 많아 도움이 필요할 때면 마을 주민들이 먼저 그를 찾는 경우도 적지 않다. 작은 배려와 손길이지만 주민들에게는 큰 힘이 되고 있다.이밖에도 요즘 김충배 어르신의 하루는 바쁘다. 기타 연주 연습도 하고, 하모니카 연주도 이어가며, 최근에는 파크골프도 배우기 시작했다.그는 "배우는 중인데 재미 있다"며 웃었다.서울에서의 바쁜 세월과 사고, 그리고 암 투병을 지나 김충배 어르신은 다시 새로운 삶을 살아가고 있다. 그는 지금의 시간을 두고 이렇게 말했다.