공자가 거듭 강조한 '인'의 진정한 핵심

동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 <논어>를 늘 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

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강인함(剛), 맹렬한 분노(毅), 투박함(木), 어눌함(訥). 이게 인(仁)에 가까워.

의지가 굳은 선비, 仁한 사람은 살기 위해 仁을 해치지 않아. 오히려 목숨을 바쳐 仁을 완성하지. (志士仁人 無求生以害仁 有殺身以成仁)

남을 좋아하는 것도 미워하는 것도 仁한 자만이 제대로 할 수 있어. (唯仁者 能好人能惡人)

'인(仁)'은 뭔가 아리송한 말이었던 것 같다. "인(仁)이 뭐예요?"라는 제자들의 질문은 논어에 여러 번 등장한다. 그 뜻이 분명했다면, 제자들이 자꾸 물어볼 이유가 없었을 것이다. 게다가 공자의 대답 또한 계속 바뀐다. 이 제자가 물었을 때는 이렇게 답하고, 저 제자가 물을 때는 다르게 답한다. 한 술 더 떠서, 구체적 사례를 놓고 제자가 "이게 인(仁) 아닌가요?"라고 물으면 공자는 "모르겠네, 그게 인(仁)인가?"라면서 대답을 피하기 일쑤다.원전 구절들이 이런 불확실성을 안고 있으니, 해석 또한 다양하리라는 것은 놀랍지 않다. 그러나, 기존 해석이 대체로 일치하는 부분이 있긴 하다. 화내거나 싸우지 않는 화목함과 평온함이 인(仁)에 가깝다는 생각이 바로 그것이다. 하지만 오래 된 이 생각이 과연 원전에 근거한 것일까?논어에는 노여움에 관한 구절도 여럿 있는데, 그 중에는 공자의 수제자 안회가 거론되는 구절이 있다(6.2). 제자 중 누가 배우기를 좋아하는지(好學) 질문을 받자 공자는 안회가 배우기를 좋아했다면서 독서나 학문과는 별 관련이 없는 두 가지 이유를 든다. 그 첫째 이유가 '노여움을 움직이지 않았다(不遷怒)'는 것이다.기존 해석은 안회가 엉뚱한 사람에게 화를 내지 않았다거나, 자신의 가난이나 질병으로 인한 울분을 남에게 쏟아내지 않았다는 뜻이라고 설명한다. 자기 수양을 통해 화를 내지 않는 '어진(仁)' 심성을 갖추게 된 안회가 공자의 총애를 받았다는 것이다.그러나 엉뚱한 사람이나 대상에게 화를 내지 않았다는 것이 안회를 수제자로 평가하는 첫째 이유라는 기존 해석은 납득하기 어렵다. 그럼 공자의 다른 제자들은 애꿎은 사람에게 터무니 없는 화풀이나 하는 저급한 무리들이었다는 말인가? 엉뚱한 대상에게 분노를 품어서는 안된다는 것은 너무나 당연하다. 하지만 분노해 마땅한 대상에 대해서도 분노하지 않는 윤리적 무기력이 안회의 특징이었을까?위치를 변경하거나 움직이지 않는다는 뜻을 가진 "불천(不遷)"이라는 말은 노여움을 "아예 품지 않는다"는 뜻으로 해석될 수는 없는 표현이다. 어느 누구에 대해서도, 심지어 천인공노(天人共怒)할 사악한 자에 대해서까지도 안회는 도무지 분노하지 않는 비정상적인 인물이었다는 뜻은 결코 아닐 것이다."불천노(不遷怒)"는 노여움을 움직이지 않고 변함없이 유지했다는 뜻이다. 분노의 대상을 정확히 파악했다는 뜻은 당연히 전제 되어 있다. 엉뚱한 대상에 대한 분노를 변함없이 유지했다고 좋게 볼 이유는 없기 때문이다. 공자는 안회의 마음이 석달 동안이나 인(仁)에 어긋남이 없었다고 높이 칭찬한 바 있다. 부당한 일에 대한 분노가 냄비처럼 파르르 끓어 올랐다가 하루나 한달 쯤 지나면 슬그머니 사그라 들고 마는 다른 제자들과는 달랐다는 말이다(6.5). 인(仁)이 윤리적 노여움에 가깝다는 사실을 공자는 이렇게도 설명한다(13.27).여기서 '의(毅)'라는 글자를 주목할 필요가 있다. 이 글자에는 적을 반드시 죽이고야 말겠다는 결심, 앞뒤 물불을 가리지 않는 맹렬한 분노, 저돌적 노여움이라는 뜻이 있다. 이 글자(毅)는 전국시대와 전한 무렵의 여러 저술에도 맹렬함(猛), 사나움(暴), 증오심(憎), 강력함(強), 용감함(勇), 과감함(敢)과 밀접하게 연결되어 등장한다.인(仁)은 목숨을 바쳐서라도 올바른 윤리적 선택을 하겠다는 강인하고 용맹한 결기를 뜻한다는 점은 '살신성인'이라는 유명한 말이 나오는 다음 구절에서도 분명해진다.죽음을 두려워하지 말고 용기 있게 올바른 윤리적 선택을 하라는 힘찬 가르침은 논어에 거듭 나타난다. 인(仁)한 자는 반드시 용맹함이 있고(仁者必有勇 14.5), 위기가 닥치면 목숨을 기꺼이 바친다는 말(見危授命, 見危致命)은 공자 뿐 아니라 제자도 하고 있으며(14.13, 19.1), 옳은 도리는 죽음을 무릅쓰고 지키라(守死善道)는 가르침도 논어에 수록되어 있다(8.13).화내지 않고 싸우지 않는 화목하고 평온한 것이 인(仁)이라는 오래된 기존 해석은 이 모든 구절들과 정면으로 충돌한다. 화내지도 싸우지도 않는 것을 목표로 삼는 사람은 자기 목숨을 부지하려는 것이지 목숨을 바칠 각오를 하고 맹렬한 분노와 용맹한 결기로 투쟁에 나서는 자가 아니다.분노를 거북해하고, 화내지 않는 '어진' 심성을 추켜세우려는 기존 해석은 논어의 다른 구절들과도 조화되기 어렵다. 공자는 자신을 묘사하기를 "분노하면 식사하는 것도 잊어버리는(發憤忘食)" 사람이라고 했고(7.18), 제자들에게도 "분노하지 않고서는 깨달을 수 없고(不憤不啟), 이를 악물지 않고서는 발전이 없다(不悱不發)"고 훈계하기도 했다(7.8). 슬픔도 노여움도 없이 사는 사람이 공자의 수제자가 되기는 어려웠을 것이다.공자가 말한 인(仁)은 윤리적 노여움과 용맹함으로 가득한 것이었다. 그것이 나중에 어떻게 되었길래 화내지도 싸우지도 않는 온순한 마음가짐, 스승의 권위에 복종하고 앞다투어 꼬리를 내리는 유순함으로 둔갑했는지는 향후 논어 해석자들이 밝혀내야 할 중요한 과제라고 할 수 있다.한 가지 분명한 것은 공자가 강조했던 (분노와 용기로 충만한) 인(仁)은 정부와 공권력에 비판적인 세력이 목숨을 걸고 저항하고 투쟁하는 원동력이 될 수 있었지만, 한나라 이래로 정부가 주도한 관학(官學) 전통에 충실한 해석자들이 전파하는 온순 화목한 인(仁)은 정부에게 위협적이지 않은 순종적 소시민의 자기 수양과 자기 검열에 초점이 맞춰져 있다는 점이다.인(仁)을 '어질다'거나, '훌륭한 인품'이라거나, '인간적 사랑'이라고 얼버무려온 불행한 해석 전통은 노여움(怒)과 용맹함(勇)에 관한 논어 구절들을 정반대로 왜곡함으로써 유지되어 온 것이다. 이런 잘못된 해석 전통과 번역 오류는 수정되어야 한다.인은 남을 사랑하는 것(愛人)이라는 대답을 공자가 해 준 적도 물론 있다(12.22). 하지만, 공자가 이 말만을 했다고 착각해서는 안 된다. 분노해야 할 대상에 대해서 분노하는 것. 미워해야 할 자를 제대로 미워하는 것. 흐지부지 물러서지 않고 강단(剛斷)있게 대응하는 것이야말로 인(仁)에 가까울 수 있다는 점은 다음 구절에서도 알 수 있다(4.3).윤리적 결기는 인간에 대한 사랑에 뿌리를 두고 있는 것이다. 사랑이 없는 자에게 윤리적 결기가 있을 리 없다. 슬픔도 노여움도 없이 사는 자는 인간에 대한 사랑조차 없는 자일 가능성이 오히려 더 크다. "상을 당해서도 슬픔이 없는 것들"을 경멸했던 공자(3.26)가 불의를 눈 앞에 보고서도 노여워하지 않는 무기력과 미지근함 따위를 칭찬했을 리는 없다.물론, 논어에는 분노가 초래하는 위험을 경계하는 구절들(12.21, 16.10, 17.16), 용기가 초래하는 무모함을 경계하는 구절들도 있다(5.6, 5.13, 7.10, 11.21). 이런 구절들이 수록되어 있는 이유도 공자가 강조한 인(仁)이 애초에 분노와 용기를 핵심 요소로 하고 있고 그래서 그만큼 위험한 폭약과 같은 것이기 때문이기도 하다.법과 제도가 잘못 돌아가고 공권력이 폭압적으로 행사 되는 험악한 세상이 왔을 때, 성난 파도와 같이 거세게 떨쳐 일어나 개혁을 선도하고, 불의에 맞서 용감하고 굳세게 저항하는 데 필요한 마음의 강건함이 바로 윤리적 결기이다. 이것이 공자가 말하는 인(仁)이다. 단호하고 강단 있게, 그리고 정당한 윤리적 노여움과 용맹함으로 뒷받침되는 올바른 선택을 하라는 것이며, 최악의 경우에는 목숨까지 바칠 각오와 결기가 있어야 한다는 것이 바로 공자가 거듭 강조하는 '반듯한 마음가짐', 즉, 인(仁)이다.