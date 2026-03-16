이 대통령 "감액 피하려고 위장 이혼... 노인 기초연금 좀 바꿔야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 엑스(X·옛 트위터)에 기초연금 감액을 피하기 위해 위장이혼하는 부부들도 있다면서 현행 기초연금 제도를 개선해야 한다고 했다. 2026.3.16 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 16일 기초연금 감액을 피하기 위해 위장 이혼하는 부부들도 있다면서 현행 기초연금 제도를 개선해야 한다고 했다. 특히 향후 기초연금을 증액할 경우, 빈곤 노인에게 상대적으로 더 지급하는 건 어떻게 생각하는지도 물었다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 '보건복지부가 기초연금 부부 감액 제도 개선 방침 등을 담은 주요 업무 추진 현황을 국회 보건복지위원회에 보고했다'는 언론 보도를 공유하면서 이러한 질문을 던졌다.해당 보도에 따르면, 복지부는 65세 이상 노인 가운데 소득 하위 70%에 해당하는 부부가 모두 연금을 받을 경우 각각의 연금액에서 20%를 감액하는 현행 '기초연금 부부 감액 제도'를 취약계층으로 우선 개선하겠다고 보고했다. 소득 하위 40% 노인 부부를 대상으로 단계적으로 감액률을 낮춰서 2027년엔 15%, 2030년엔 10%로 감액률을 줄이는 방안이다.이에 대해 이 대통령은 당연히 개선돼야 할 제도라고 짚었다. 이 대통령은 "부부가 해로하는 것이 불이익 받을 일은 아니다. 기초연금 감액 피하려고 위장 이혼하는 경우까지 있다고 한다"면서 "감액 지급은 재정 부족 때문이니 가급적 시정해야지요"라고 했다.부부 감액 제도 외에도 현행 기초연금 제도를 지금 시대에 맞춰 다시 설계해야 한다는 취지의 입장도 밝혔다.이 대통령은 "전체 자살율, 노인 자살율이 세계 최고인 우리나라에서 노인 자살의 제일 큰 원인이 빈곤"이라며 "자살까지 유도하는 노인 빈곤 줄이려면 기초연금을 좀 바꿔야 할 것 같다"고 지적했다.이어 "월수입 수백만 원 되는 노인이나 수입 제로인 노인의 기초연금액이 똑같다. 이제는 일부는 빈곤 노인에게 조금 후하게 지급해도 되겠지요?"라며 "지금까지 지급되는 것은 그냥 두고, 향후 증액만 하후상박으로 하는 것도 방법일 듯 한데 여러분 의견은 어떤신가요?"라고 물었다.한편, 이 대통령은 지난 1월 국무회의 당시 소득 하위 70% 설정된 기초연금 수급 대상자 기준에 대한 의문을 제기한 바 있다.당시 이 대통령은 "기초연금 수급 자격을 70%까지 정해 놓으니까 이백몇십만 원 소득 있는 사람도 34만 원을 받는다"며 "20만 원일 때는 이해했는데 (기초연금이) 삼십몇만 원씩 하는 상황에서 1년에 몇 조 원씩 재정 부담이 늘어나고, 그렇게 하는 게 맞는가"라고 말했다.