중부권 최고 천문대 재탄생... 칠갑산천문대 17일 문 연다

큰사진보기 ▲리모델링을 끝낸 칠갑산천문대 ⓒ 청양군 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲약 8개월간의 전면 리모델링을 마치고 다시 선보이는 칠갑산천문대 ⓒ 청양군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 청양군 칠갑산천문대가 중부권 최고의 천문 우주 체험 서비스를 제공할 모든 준비를 마쳤다.16일 군은 약 8개월간의 전면 리모델링을 마치고, 오는 17일부터 관람객을 맞이한다고 밝혔다.칠갑산천문대는 탁월한 입지 조건을 가진 천문대로 손꼽힌다.대도시와 떨어져 있어 밤하늘이 매우 어두워 다른 곳에서는 보기 힘든 희미한 성운이나 성단도 훨씬 선명하게 관찰할 수 있다. 또한 칠갑산 국립공원 인근의 깨끗한 공기로 인해 대기 투명도가 좋아 별이 쏟아지는 듯한 경험도 체험이 가능하다.지난해 7월부터 시작된 이번 공사는 단순한 시설 보수를 넘어, 전시실 전체를 최신 트렌드에 맞춘 '체험형 테마 공간'으로 탈바꿈시켰다. 기존의 정적인 관람 방식에서 벗어나, 관람객이 직접 우주와 교감할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠를 대폭 확대한 것.천문대 입구는 실제 우주선에 탑승하는 듯한 느낌을 준다. 로비와 전시실 곳곳의 실감형 미디어 아트는 압도적인 몰입감을 선사한다. 특히 아이들의 호기심을 자극하는 '별의 탄생', '일식과 월식' 등 직접 조작하며 원리를 배우는 체험 전시물들이 배치돼 교육적 가치도 높였다.가장 눈에 띄는 변화는 야외 공간의 변신이다. 청양의 청정 밤하늘을 배경으로 '인생 사진'을 남길 수 있는 '달빛정원' 포토존을 새롭게 선보여, 연인과 가족 단위 방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.이번 재개관을 통해 칠갑산천문대는 '날씨가 흐리면 볼 게 없다'는 기존의 한계를 완벽히 보완했다. 비가 오거나 흐린 날에도 실내 전시실과 고화질 미디어 아트 체험을 통해 우주의 신비를 만끽할 수 있어, 날씨와 상관없이 언제든 즐길 수 있는 '전천후 관광 명소'로 거듭날 전망이다.다만 야외 천체 관측 프로그램은 기상 상황에 따라 운영 여부가 변동될 수 있다. 실내 전시실 및 미디어 아트 관람은 운영 시간 내 상시 가능하다. 특히 맑은 날에는 방문객이 집중될 수 있으므로, 원활하고 쾌적한 관람을 위해 방문 전 반드시 칠갑산천문대 공식 홈페이지를 통한 사전 예약이 필요하다.칠갑산천문대 운영에 관한 자세한 안내 및 프로그램 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.