'중동전쟁 수혜' 장금상선 계열사, 광양서 건설사와 공사비 다툼

큰사진보기 ▲전남 광양시에 소재한 국양로지텍 전남지사 전경. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국양로지텍 광양물류센터 공사 당시인 지난 2022년 10월 컨테이너 하역장비(TC) 설치를 위한 기반공사 모습. ⓒ 새롬종합건설 제공 관련사진보기

국내 해운업계 3위로 꼽히는 장금상선 그룹의 자회사 '국양로지텍'이 전남 광양에서 건설사와 공사비 다툼을 벌이는 것으로 나타났다. 물류회사인 국양로지텍은 2024년 3월 광양에 물류센터를 준공했는데, 시공을 맡은 건설사는 "공사비 50억 원을 아직도 못 받아 회사가 부도 위기에 몰렸다"고 주장하고 있다. 반면 국양로지텍 측은 "공사비는 모두 지급됐다"며 시공사와 맞서고 있다.18일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남 순천에 본점을 둔 새롬종합건설은 지난 2023년 1월 국양로지텍과 487억 원 규모의 '광양종합물류센터 신축공사'를 턴키 계약 방식으로 체결했다. 턴키 공사는 건설업체가 공사의 설계부터 시공, 시운전까지 모든 과정을 책임지고 완성해 발주자에게 '열쇠(Key)를 돌리기만 하면(Turn)' 바로 사용할 수 있는 상태로 인도하는 방식을 말한다.이에 따라 새롬종건은 2023년 3월 착공에 들어갔다. 그러나 같은 해 7월 국양로지텍이 계약 당시 과업지시서에 없던 컨테이너 하역장비(TC) 설치를 위한 기반 공사를 새롭게 요구하며 갈등이 불거졌다.새롬종건 측은 추가 비용이 투입될 것을 예상해 설계 변경을 요구했지만, 국양로지텍 측은 공사 기간이 늘어난다는 이유로 우선 공사를 진행할 것을 요구했다고 한다. 이에 새롬종건은 설계 변경 없이 하역장비 관련 기반 공사에 착수했다. 그러나 기반 공사가 마무리될 즈음 TC 도입은 무산됐고, 추가 공사비 정산 문제가 남게 됐다.새롬종건 측은 당초 과업에 포함되지 않았던 공사를 수행하느라 약 50억 원을 추가로 투입했지만, 국양로지텍이 현재까지 관련 공사비를 지급하지 않고 있다고 주장했다. 반면 국양로지텍 측은 "턴키 계약 공사는 추가 공사비를 주지 않아도 된다"며 맞서는 것으로 전해졌다.그러는 사이 새롬종건은 유동성 위기에 직면했고, 이 과정에서 하도급 업체들에게 채권까지 압류되며 회사는 위기를 맞게 됐다고 한다.새롬종건 측의 거듭된 요구에 국양로지텍은 공사 대금 지급 대신, 다른 제안을 했다. 새롬종건이 전남 고흥에서 추진 중이던 '동강특화농공단지 조성사업'에 대한 투자 및 인수 의사를 내비치며, 이를 통해 유동성 문제를 풀자는 취지였다. 하지만 이마저도 장금상선 그룹 내부 사정으로 무산되면서 회사 주요 자산이 경매에 넘어가는 등 경영난에 직면했다는 게 새롬종건 측 주장이다.광양 물류센터 시공 현장에서 관리자로 근무했던 한 관계자는 최근 <오마이뉴스>에 "하역장비(TC)설치가 무산돼 새롬종건이 일정 부분 손해를 본 것은 사실이었다"며 "이를 보전해주기 위한 방안이 한때 검토되기도 했다"고 말하기도 했다.새롬종건 관계자는 "국내 굴지의 해운회사 그룹 약속을 믿고 더 좋은 다른 투자 유치 제안까지 뿌리쳐가며 물류센터 준공에 주력했다"며 "대기업 계열사가 중소 건설사의 절박한 처지를 이용해 거짓 약속으로 공사만 마무리하게 하고 책임을 회피하고 있다"고 주장했다.이 관계자는 이어 "저희로서는 회사의 존폐가 걸린 사안인 만큼, 공사 대금 관련 합의가 이뤄지지 않을 경우, 공정거래위원회에 제소하거나 민형사상 법적 대응을 할 수밖에 없다"고 말했다.<오마이뉴스>는 국양로지텍 측 공식 입장을 받기 위해 수차례 전화했으나, 회사 측은 "회신하겠다"고만 하고서 수일째 답변을 하지 않고 있다.한편 국양로지텍의 모기업 장금상선은 미국과 이스라엘의 이란 공습 국면에서 '최대 수혜 기업'으로 외신에 의해 지목되기도 했다. 전쟁 직전 초대형 유조선을 대거 확보한 장금상선이 전쟁 이후 용선료가 10배 이상 치솟자 큰 수익을 내고 있다는 취지의 분석이었다.