검게 변한 바나나와 고구마, 요거트로 만들 수 있는 것

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큰사진보기 ▲고구마 바나나 케이크냉장고에 남은 재료로 만든 케이크입니다. ⓒ 윤병옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲냉장고에서 빨리 먹어야 할 재료들빨리 먹지 않으면 곧 버리게 될 재료들입니다. ⓒ 윤병옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

냉장고를 열었을 때 한심함이 밀려온다.시들어 가는 채소와 과일이 눈에 띄고 먹다 넣어 놓은 음식도 방치되어 있다. 원래 살림을 잘하는 편은 아니지만 그래도 음식은 해 먹는다고 자부했었다. 청소는 눈이 나빠서 안 보인다는 핑계로 대충 했지만 요리는 하니 이만하면 잘한다고 생각했었다. 그러나 음식을 하려면 재료가 필요하고 언젠가는 해 먹는다는 이유로 사다 놓은 재료들이 꽤 많다.냉동실 쪽은 더하다. 나름 한 번 분량으로 나누어서 분류해 놓았으나 역시 뒤쪽에 쌓여서 있는지도 모르는 것들이 하나 가득이다. 여간해서는 잔소리를 안 하는 남편도 냉동실에 대해서는 한소리를 한다. 안 먹을 거면 버리라고.뒤통수가 따가워서 할 수 없이 냉동실을 뒤집어 엎으니 예상대로 참혹하다. 유통기한이 2년 지난 것도 있었다. 음식물 쓰레기로 버리며 진심으로 반성했다.어머니 세대는 밥알 한 알도 수채에 내려가지 않을 정도로 알뜰하셨다. 요즘은 먹을 것이 넘쳐나는 시대라 남는 음식을 거리낌 없이 버리는 사람들도 많지만, 다른 것과는 달리 식품을 버리는 행위는 죄책감이 든다. 아직 지구에는 식량도 부족하다는데, 농사 짓기가 얼마나 힘이 드는데 등등. 그래서 어쩌다 상한 음식을 버릴 때는 나의 게으름을 스스로 책망한다.우선은 빨리 소비해야 할 냉장실 쪽을 해결해야 한다. 채소나 과일은 잘 밀봉해서 공기가 통하지 않게 보관했다가 빨리 먹어야 한다. 귀찮다고 그냥 야채실에 넣으면 말라서 쪼그라들거나 물러서 버린다. 유제품은 유통기한을 잘 확인해서, 다 먹고 새것을 사와야 한다. 무엇이 들어있는지 리스트를 작성해서 중복해서 사 오지 않게 한다. 상온에 보관하는 소스류나 통조림도 은근히 날짜가 지난 것들도 많다. 수시로 확인하고 유통기한이 짧은 것을 앞쪽에 비치해서 우선 소비해야 한다.정리 전문가들은 "사다가 쟁이는 일을 멈추어야 한다"고 한다. 집 근처 슈퍼를 우리 집 냉장고로 생각하고 활용하면 정작 집안의 냉장고 사이즈를 줄일 수 있다고 한다. 냉장고에 김치 냉장고에 냉동고까지 갖추어도 식품 넣을 공간이 부족한 이유는, 당장 먹지도 않을 음식을 사다 쟁여서 그런 것이라고 한다. 비상시국도 아니고 슈퍼가 먼 것도 아닌데 원 플러스 원 식품을 사다가 쟁였다가 상해서 버리는 아이러니가 생기는 것이다.이번에 반성하고 만든 요리는 수명이 얼마 남지 않은 재료들을 활용해서 만든 음식이다. 식탁 위 바구니에서 검게 변해버린 바나나와, 유통기한이 간당간당한 플레인 요구르트와, 간식으로 먹겠다고 쪄서 냉장고에 넣었는데 안 먹고 남은 고구마를 이용해서 만든 빵이다.과정이 복잡하면 시도하기 힘들겠지만 이 빵은 오븐에 구운 빵이 아니라 전자레인지를 이용해서 찐 간편한 빵이다. 과정도 간단하고 라면보다도 요리 시간이 짧다. 재료도 집집마다 다르게 활용할 수 있다. 고구마 대신 아몬드 가루, 요구르트 대신 우유, 바나나 대신 슈레드 치즈 등 빵에 들어갈 만한 재료는 무엇이든 넣을 수 있다. 물론 공통적으로 계란은 들어가야 한다.- 바나나 1개를 포크로 으깬다.- 찐 고구마 한 개를 으깬다.- 요구르트 한 개를 넣고 다 섞는다.- 계란 2개를 넣고 다시 섞는다.(반죽이 묽으면 아몬드 가루나 오트밀 가루를 조금 섞는다)- 내열 용기에 기름을 바르거나 유산지를 깔고 재료를 넣는다.- 랩에 구멍을 뚫거나 구멍이 있는 뚜껑을 덮고 전자레인지에서 4분 정도 조리한다.- 이쑤시개로 찔렀을 때 반죽이 묻으면 조금 더 조리한다.