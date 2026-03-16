한동훈 연이은 부산행... 조국·나경원과 SNS 난타전도

큰사진보기 ▲14일 한동훈 전 대표가 최동원 선수의 유니폼을 입고 부산 사직구장을 방문한 모습 ⓒ 한동훈 전 대표 인스타그램 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 전북 정읍 샘고을시장을 방문한 조국 대표 ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

한동훈 전 대표가 연이어 부산을 찾으며 정치적 보폭을 넓히는 가운데 당 안팎의 주요 인사들과 거친 SNS 공방을 벌이면서 재보궐선거 출마 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.한 전 대표는 지난 14일 주말을 맞아 부산 동래구 사직야구장을 찾아 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 프로야구 시범경기를 관람했습니다. 지난 7일 부산 북구 구포시장을 방문한 지 일주일 만에 다시 부산을 찾은 것입니다. 정치권 일각에서는 한 전 대표의 연이은 부산 방문을 두고 전재수 의의 부산시장 출마로 치러지게 될 북구갑 재보궐선거 출마를 염두에 둔 사전 행보라는 해석을 내놓고 있습니다.한 전 대표의 사직야구장 방문을 계기로 과거 발언 논란도 다시 소환됐습니다. 한 전 대표는 국민의힘 비상대책위원장 시절인 지난 2024년 1월 10일 부산시당 당직자 간담회에서 "지난 민주당 정권에서 할 일 제대로 했다는 이유로 네 번 좌천을 당하고 압수수색도 두 번 당했는데, 바로 그 처음이 이곳 부산이었다"라며 "그런데 그 시절이 참 좋았다. 그때 저녁마다 송정 바닷길을 산책했고, 서면 기타 학원에서 기타를 배웠고, 사직에서 롯데 야구를 봤다"라고 회고했습니다.이에 대해 더불어민주당 최민석 대변인은 같은 달 12일 논평을 통해 정면으로 반박했습니다. 최 대변인은 "한 위원장이 부산에서 일했던 시기는 2020년 1월부터 6월로, 당시 프로야구 경기는 코로나19 여파로 취소되거나 아예 무관중으로 치러졌다"면서 "무관중인데 어떻게 직관을 했다는 말인가. 방역수칙을 어기고 몰래 경기장에 들어가기라도 했다는 말인가"라고 강하게 비판했습니다.온라인 커뮤니티 등을 통해 한 전 대표의 발언이 거짓말이라는 주장이 확산하자, 국민의힘은 한 전 대표가 사직구장에서 주황색 비닐봉지를 머리에 쓰는 이른바 '봉다리 응원'을 하는 사진을 즉각 공개했습니다. 그러나 이 해명은 또 다른 논란을 낳았습니다.최 대변인은 "공개된 사진은 이명박 정부 시절인 2008년에 찍힌 사진으로, 한 위원장이 직관을 했다던 '좌천된 시기'와는 12년이나 차이 나는 과거 사진이었다"고 재차 지적했습니다. 실제로 해당 사진 상단에는 2008년 출시된 특정 기업의 휴대폰 광고가 뚜렷하게 포착됐습니다. 한 전 대표가 부산고검 차장검사로 근무한 시기는 2020년 상반기이며, 2008년은 법무부 정기 인사로 부산지검 평검사로 발령받았던 시기라 이를 '좌천 발령'으로 보기는 어렵다는 지적이 제기됐습니다.한 전 대표의 정치 행보가 본격화되자 조국혁신당 조국 대표는 강도 높은 비판을 쏟아냈습니다.조 대표는 14일 자신의 페이스북을 통해 "날 발탁한 것은 윤석열이 아닌 대한민국"이라는 한 전 대표의 과거 발언을 겨냥해 "윤석열 검찰총장 시절 정치검사의 선봉이었고, 윤석열 정권 시절 황태자였던 자의 자아도취성 발언"이라고 직격했습니다.이어 조 대표는 "법무부 장관도 국민의힘 비상대책위원장도 윤석열이 '발탁'했지 국민이 선출한 적이 없다"라며 "윤석열과 한동훈의 관계는 '오야붕'과 '꼬붕' 관계였을 뿐"이라고 꼬집었습니다. 또한 "윤석열이 자신을 죽이려 한다는 걸 안 후에야 비로소 탄핵에 찬성했던 자가 이제 와서 세치 혀로 국민을 속이려 한다. 역시 '조선제일 혀'다"라고 지적했습니다.끝으로 조 대표는 과거 이재명 대표에 대한 구속영장 청구 당시를 언급하며 "검찰이 이재명 대표에 대한 조작 수사를 벌이고 구속영장을 청구했을 때, 한동훈은 '이재명은 대규모 비리의 정점'이라고 강조하며 구속 필요성을 국회에서 역설했다. 이재명 대표를 구속시키고 나면 자신이 대통령 될 것이라고 생각했을 것"이라며 "당시 자신의 국회 발언이 여전히 옳다고 생각하는지 국민 앞에 답해야 한다"고 촉구했습니다.이에 한 전 대표는 역공에 나섰습니다. 한 전 대표는 14일 "예, 당당하게 국민들 앞에 답한다. 이재명 체포동의안 통과시키면서 법무부 장관으로서 했던 범죄 내용과 체포 필요성에 대해 했던 발언은 옳았다"라고 맞받아쳤습니다. 이어 "그러니 지금도 이재명 정권이 당당하게 재판 못 받고 대법원 겁박하고 불법 공소 취소하려 드는 것"이라고 반박했습니다.그러면서 한 전 대표는 "그런데 조국 씨, 부산 말고 군산 보내달라고 이재명 민주당에 떼쓰던데, 이렇게 이재명에 아첨하면 부산 말고 군산 과연 보내줄까"라며 날을 세웠습니다.한 전 대표는 자신의 행보를 거론한 나경원 국민의힘 의원과도 거칠게 충돌했습니다.앞서 12일 한 전 대표는 나 의원이 "한동훈 전 대표의 대중동원, 그 뿌리가 문재인 지지 모임이었던 깨시연인 것을 아는 사람은 다 안다"고 발언하며 배후설을 제기한 것에 대해 "오늘 나경원 의원이 허위사실을 유포했다. 전혀 사실이 아니다"라고 전면 부인했습니다.한 전 대표는 "나 의원은 보수 재건을 위한 절박한 마음으로 자발적으로 나와주셨던 수많은 시민들을 '문재인 지지 모임 출신 특정인에 의해 동원된 것'이라고 명백한 허위사실로 모욕하고 폄하했다"라고 반박했습니다.끝으로 한 전 대표는 "거기 모인 시민들은 보수 지지자들인데, 그런 분들을 상대로 민주당 출신 최고위원이 두 명이나 되는 국민의힘 다선 의원이 선거를 앞두고 이렇게 아무런 근거 없는 좌파몰이 허위사실 유포를 하는 것이 한심하다"라며 "보수 정치인이면 보수 지지자 귀하게 생각할 줄 알아야 한다"라고 강하게 비판했습니다.