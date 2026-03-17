휠체어 탔지만 내 능력을 발휘할 수 있는 곳, 찾았다

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.



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"내 미래가 저렇게 처절하면 어떡하지? 나도 평생 저렇게 살아야 하나?"

큰사진보기 ▲2025년 장애이해교육 출강2025년 장애이해교육 출강 시, 찍은 사진 ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런에도 실립니다.14살에 마주한 사고를 비극의 마침표가 아닌 삶의 새로운 이름표로 바꿔 달고, 휠체어 위 70cm의 높이에서 세상을 기록하고 있습니다