대구의 이름난 산 속, 거북 바위를 찾아보세요

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鱉兮鱉兮(별혜별헤) : 자라야 자라야

汝亦失母乎(여역실모호) : 너도 엄마를 잃었느냐

吾亦失母矣(오역실모의) : 나도 엄마를 잃었단다

吾知其烹汝食之(오지기팽여식지) : 내 너를 삶아 먹을 줄 알지만

汝之失母猶我也(여지실모유아야) : 엄마 잃은 신세가 나와 같아

以是放汝(시이방여) : 그래서 너를 놓아 준다

큰사진보기 ▲대구 제일중학교 교정의 고인돌 상석 ⓒ 김명희 관련사진보기

이 바위는 윗부분에 줄홈이 가로 세로로 파여 거북등을 연상시키는데다 바위 전체의 모습이 자라가 엎드린 형상을 닮아 자라바위라는 이름이 붙어 있으며, 바위가 있는 이 일대를 연구산(連龜山)이라 부르기도 한다.

큰사진보기 ▲거북바위 ⓒ 김명희 관련사진보기

龜岑隱隱似鼇岑(귀잠은은사별잠) : 거북 뫼 은은하여 자라 뫼 닮았구나

雲出無心亦有心(운출무심역유심) : 구름이 무심히 피어난 듯해도 다 마음이 있다네

大地生靈方有望(대지생령방유망) : 바야흐로 대지의 생명과 혼들이 바라노니

可能無意作甘霖(가능무의작감림) : 단비가 아무런 뜻도 없이 내리겠는가

경북 구미 금오서원은 고려 삼은으로 일컬어지는 길재를 비롯해 김종직, 정붕, 박영, 장현광 다섯 분을 모신다. 국가문화유산 보물로 지정된 사당 상현묘와 강당 정학당이 핵심 시설인데, 그 밖에도 진입 문루인 읍청루, 교육 공간인 청아재, 전망대인 금오정 등의 부속건물을 거느리고 있다.금오서원은 1572년(선조 5)에 창건되었다가 임진왜란을 맞아 소실되지만, 1602년(선조 35)에 다시 지어졌다. 1606년(선조 39)에 재사액의 혜택을 누리고, 흥선대원군의 사원철폐령 때에도 훼철되지 않은 47곳에 포함된 것을 보면 금오서원의 위상은 저절로 헤아려진다.그런 금오서원의 <금오서원지>를 읽었다. 이번 <금오서원지> 독서가 특히 뜻깊은 것은 금오서원이 발간한 첫 서원지이기 때문이다. <금오서원지>는 '금오서원 약사', '고지도로 보는 금오서원', '금오서원 관련 고문서', '금오서원 관련 문집류', '금오서원 관련 일기류', '금오서원 현판류' 등 금오서원의 역사를 증언하는 자료들을 대거 수록하고 있다.서원이 제향과 교육 기능을 동시에 수행하는 공간이라는 점에서 <금오서원지>에 '금오서원 5현의 삶과 정신'이 실려 있는 것은 당연한 일이다. 5현 중 시대순으로 맨 앞 인물인 길재 부분부터 보는데, 재미있는 시가 눈에 번쩍 들어왔다.길재가 8세 때 지었다는 <석별가(石鱉歌)>이다. 석별가는 우리말로 '돌자라를 노래함'쯤 되는 제목이다. 전쟁과 학살 없는 지구촌 건설과 유지의 기초 덕목이라 할 수 있는 동병상련과 역지사지의 따뜻함이 고스란히 시 속에 녹아 있다.'자라' 이야기를 할 때 빼놓을 수 없는 곳이 대구 중구 명륜로23길 16의 제일중학교이다. 주소명에 '명륜'이 들어 있는 것으로 짐작할 수 있듯이 이 학교 정문에서 남쪽으로 100m쯤에 대구향교가 있다. 대구향교의 제1 건물이 사당인 대성전이고, 제2 건물이 교육 공간인 명륜당이다.제일중학교 본관 건물 앞에 널리 알려진 바위가 하나 있다. 예전에는 '자라바위'라 불렀는데 요즘은 '거북바위'로 거의 불린다. 그런 까닭에, 현장 안내판도 예전 것과 요즘 것의 제목이 전혀 다르다. 예전 것은 '자라바위'이고 요즘 안내판의 제목은 '연구산 거북바위 유래'이다. '자라바위'로 명명되었던 예전 것부터 살펴본다.첫 문단의 핵심 내용은, 바위의 전체 모습이 자라가 엎드린 형상을 닮았다고 하여 '자라바위'라 불리게 되었다는 것이다. 부수 내용은 자라바위가 있는 이 산의 이름이 연구산(連龜山)이라는 것이다. 자라[鼈]바위가 있는 산이라면 연별산(連鼈山)일 텐데, 거북[龜]바위가 있는 연구산(連龜山)이라 부른다니 뭔가 고개가 갸우뚱해진다.새로 설치된 안내판에는 '자라'에 대한 언급이 전혀 없다. 조선시대 초기 이전에 도시를 처음 건설할 때 고인돌의 상석에 거북등 문양과 거북머리를 새겨 대구의 지맥을 잇거나 기우제 용도로 썼다고 해설한다.새 안내판과 예전 안내판의 또 다른 차이는 '지석묘'와 '고인돌' 가운데 어느 용어를 사용했는가 하는 점이다. 예전 안내판은 '지석묘', 새 안내판은 '고인돌'을 쓰고 있다. 지석묘는 일본 학자들이 애용하는 명칭이었다. 1984년 한국고고학연구소는 <한국고고학개정용어집>을 펴내면서 '지석묘' 대신 '고인돌' 사용을 제안했고, 이제는 거의 일반화되었다.예전 안내판과 요즘 안내판 모두 연구산을 대구를 지켜주는 진산(鎭山)으로 소개하고 있다. 조선 초기 문신 서거정이 연구산에 올라 <귀수춘운(龜岫春雲)>이라는 시를 지었다. 그는 대구의 명승 10곳을 선정해 10수의 한시로 형상화했는데, 우리말로 '연귀산 봄구름' 정도의 뜻을 지닌 <귀수춘운>은 그 중 한 편이다.우주만물의 살아있는 법칙을 감명 깊게 노래한 서거정의 시에 자라가 다시 불쑥 등장한다. 거북산이 자라산과 닮았다고 한다. 연별산(連鼈山)이라는 이름으로 불린 기록이 없는데 왜 연구산(連龜山)이 연별산과 닮았다고 하는 것일까? 거북과 자라가 닮았다는 것과, 거북산과 자라산이 닮았다는 것은 전혀 다른 이야기인데 말이다.길재는 동병상련과 역지사지의 고운 마음으로 자라를 놓아 주었다. 이제는 연구산의 바위로부터도 자라를 놓아주어야겠다.