초2 아이가 알려준 인기 비결, 메모까지 하고 보니

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큰사진보기 ▲스스로를 존중하는 태도. ⓒ jacquiemunguia on Unsplash 관련사진보기

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돌봄 아이가 나에게 돌보는 친구가 자신 말고 있느냐고 물어본다. 너밖에 없다고 했다. 그럼 친구는 있느냐고 묻는다. 친구는 조금 있다고 말했다. 그랬더니 자기는 학교에서 인기가 아주 많다고 한다. 쉬는 시간에도 친구들이 몰려와서 피곤하다고 했다. 그리곤 나에게 인기가 많은 비결을 알려주겠다고 한다. 2학년 아이가 말하는 인기 많아지는 비결이 궁금해졌다. 잠깐 기다려 달라고 하고 메모지를 가져 왔다.2학년 아이가 말하는 인기 비결은 4가지였다. 첫째, 머리를 잘 정리하고 다녀야 한다는 것이다. 이 말을 예전에 들었다면 그다지 동의하지 않았을 것이다. 요즘 들어서는 이 말에 공감한다. 외모보다 내면이 중요하다고 생각할 때가 있었다. 머리 스타일도 손질이 필요하지 않은 파마, 옷도 유행을 타지 않는 실용적인 것으로 화려함보다는 오래 입을 수 있는 옷을 골랐다.그러다 언제부터인가 짧은 시간에 상대의 눈에 들어오는 부분이 겉모습이라면 정성을 들여보자는 생각이 들었다. 가지고 있는 옷 중에 가장 예쁜 옷을 입고 머리 손질을 하고, 얼굴을 환하게 보이는 색을 찾아 구매하고 입기 시작했다. 때와 장소에 맞는 복장, 깨끗한 외모, 거기에 몇 가지로 구색을 갖출 수 있다면 금상첨화다. 나의 가장 예쁜 모습을 보여주는 것이 스스로를 존중하는 방법임을 알았다.인기 비결의 두 번째는 친구들에게 착하게 대해야 한다고 한다. 9살짜리 아이가 주변과의 관계를 이해하고 있었다. 사람들과 잘 지낸다는 것을 무엇일까. 최근에 관계에 대한 고민하게 되는 상황이 있었다. 얼마 전 지인과 멀어지면서 마음이 무거웠다. 내가 무엇을 놓쳤을까 하는 미안함과 함께 내 그릇이 작게 느껴졌다.잘 지낸다는 것은 무조건 참고 억지로 견디는 것이 아니라 서로 솔직하게 마음을 터 놓고 얘기할 수 있는 것일 텐데 그러지 못해서 후회가 밀려왔다. 다른 의견이라도 자유롭게 나누고 조율하면서 방법을 찾아가는 것이 건강한 관계를 오래 유지하는 방법이다. 이제는 주변 사람들에게 무엇이 좋은지, 싫은지, 무엇을 원하는지 말하고 들으려고 한다. 물론 소통할 때는 아이가 말하는 '착하게'라는 좋은 그릇에 담아야 함은 물론이다.세 번째는 아이들에 대해 연구하고, 유튜브를 해보라고 한다. 나에게 집중되어 있는 생각을 타인에게 돌리라는 메시지처럼 들렸다. 세상에서 자신보다 타인에게 관심을 기울이기가 쉽지 않지만 의지적으로 해야할 영역이긴 하다. 세상의 모든 문제는 타인에 대한 관심과 배려의 부재에서 비롯되지 않은가. 유튜브를 하라고 하는데 이건 쉽지 않아 보이지만 인기를 위해 도전해 봐야할까.네 번째는 자기를 귀엽게 만들라고 한다. 이 대목에서 장항준 감독이 생각났다. <왕과 사는 남자>와 함께 떠오른 태양, 장항준 감독. 그의 밝고 건강한 사고,언어, 결혼 생활, 모든 것이 유행이 되면서 귀여움의 대명사가 되었다. 외모와 상관없이 귀여워 보이는 사람들의 특징은 내면이 건강하고 자존감이 높다. 자존감을 더 끌어올려 봐야겠다.2학년 아이가 얘기해 준 인기 비결을 살펴보니 초등 저학년뿐만 아니라 모든 연령에 적용이 되는 내용 같았다. 이대로만 하면 진짜 인기를 얻을 수 있을 것 같다. 외모를 단정하게 하고, 서로를 착하게 대하고, 타인에게 관심을 가지고 연구하고 세상의 흐름을 따라가는 것, 스스로를 사랑하고 존중하면서 내면을 건강하게 만들어가는것이야말로 누구에게나 필요한 삶의 태도인 듯 하다.