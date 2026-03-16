"오리가 아플 것 같아요"... 비 오는 날 풍전저수지에 모인 사람들

큰사진보기 ▲15일 충남 풍전저수지 둘레길에서 열린 플로깅 연합활동에서 참가자들이 물가 갈대 사이에 버려진 플라스틱 호스를 수거하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲플로깅 활동에 참여한 시민 봉사단 회원들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 풍전저수지 플로깅 연합활동에서 시민 봉사자들이 집게와 뜰채를 이용해 물가의 쓰레기를 수거하고 있다. ⓒ 김명환 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 풍전저수지 플로깅 연합활동에서 참가자들이 비로 미끄러운 물가에서 서로 손을 잡아주며 쓰레기를 수거하고 있다. 물가 오른쪽에는 버려진 타이어가 떠 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"얼마 전에 청소한 것이 이 정도면 저수지 내부는 어떨까요. 배가 있어야 할 것 같더라고요."

큰사진보기 ▲15일 충남 풍전저수지 둘레길에서 열린 ‘인지면 풍전저수지 플로깅 연합활동’에 참여한 시민들이 비를 맞으며 환경 정화 활동을 하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"오리가 아플 것 같아요. 안 아팠으면 좋겠어."

"이거 물에 있으면 오리들이 먹을 수도 있잖아요. 그래서 우리가 치우는 거죠?"

"사람들이 왜 여기다 버렸을까. 그냥 쓰레기통에 버리면 되는데."

큰사진보기 ▲풍전저수지 둘레길에서 열린 ‘인지면 풍전저수지 플로깅 연합활동’에 참여한 시민들이 비를 맞으며 환경 정화 활동을 하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"그냥 (쓰레기를) 툭 던지는 사람들이 있는 것 같아요. CCTV라도 설치해야 하는 거 아닌가 싶어요."

▲쓰레기 마대자루 끌며 이어진 플로깅 참가자들이 쓰레기를 모은 마대자루를 끌고 이동하고 있다. 김은혜 관련영상보기

큰사진보기 ▲수거한 쓰레기를 마대자루에 담아 정리하고 있다. ⓒ 김명환 관련사진보기

"안 아팠으면 좋겠어."

큰사진보기 ▲플로깅 활동에 참여한 시민 봉사자들이 저수지 다리 위에서 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

15일 오전 9시, 충남 풍전저수지 주차장. 부슬비가 내리고 있었다. 굳이 밖에 나서지 않아도 되는 날씨였다. 그런데도 사람들이 하나둘 모여들었다. 장화를 신고 집게를 들고 우비를 입은 채였다.이날 진행된 활동은 '인지면 풍전저수지 플로깅 연합활동'이었다. 비 예보에도 불구하고 봉사는 예정대로 시작됐다.참여자는 약 50명. 지역 시민 봉사단 등이 함께했다.참여 단체는 ▲내생애봄날눈이부시게 ▲보람봉사회 ▲서산활빈당 ▲같이내일 ▲따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔운동 서산지부 ▲서산아름다운동행 ▲성연부가봉사단 ▲서산재난재해안심봉사단이다.회원들과 아이들까지 함께 모여 풍전저수지 둘레길과 물가 일대에서 환경 정화 활동을 펼쳤다.간단한 인사를 나눈 뒤 봉사자들은 둘레길과 물가로 흩어졌다. 장화가 물가를 밟을 때마다 철벅거리는 소리가 났다. 빗방울이 저수지 수면 위에 동그랗게 번지고 있었다.쓰레기는 대부분 사람들이 잘 내려가지 않는 물가에 숨어 있었다.갈대 사이에서는 긴 플라스틱 호스가 끌려 나왔다. 나무에 휘감겨 있던 낚시 릴선도 발견됐다. 잘린 배관 파이프와 나무 각목은 두 사람이 함께 들어야 했다. 타이어도 있었다. 음료수 캔과 페트병, 텀블러와 장화, 스티로폼 조각들도 잇따라 발견됐다.둘레길은 비교적 깨끗했지만 사람들이 쉽게 내려가지 않는 물가에는 생활쓰레기가 쌓여 있었다.얼마 전까지만 해도 풍전저수지는 쓰레기로 몸살을 앓고 있었다. 오리들이 물속에 고개를 넣고 먹이를 찾다가 머리를 들면 스티로폼 조각이 모자처럼 머리 위에 얹혀 있을 정도였다고 한다.하지만 지난번 대대적인 정화 활동 이후 상황은 조금 달라졌다. 예전보다는 눈에 띄게 깨끗해졌다는 것이 봉사자들의 공통된 이야기다.한 봉사자는 긴 막대로 수면 위에 떠 있는 쓰레기를 끌어냈다. 플라스틱과 스티로폼이 물 위를 떠다니고 있었다.다리 아래 스티로폼 무더기를 바라보며 한 참가자가 말했다. 사람이 내려갈 수 없는 곳에는 여전히 쓰레기가 남아 있었다.이날 봉사에는 아이들도 함께했다. 작은 집게를 들고 쓰레기를 줍던 아이들이 저마다 수면 위를 지나가는 오리를 바라보며 한마디씩 했다.순간 주변 어른들이 잠시 멈췄다.환경 캠페인 문구보다 더 직접적으로 마음에 닿는 말이었다.어른들은 다시 집게를 들었다. 경사진 물가를 따라 내려가 돌틈 사이까지 살폈다. 집게가 닿는 곳마다 쓰레기가 나왔다.하지만 손이 닿지 않는 곳도 있었다. 수초 사이와 물 깊은 곳, 다리 아래에는 여전히 쓰레기가 남아 있었다.한 참가자는 이렇게 말했다.환경 문제는 치우는 사람만으로 해결되기 어렵다. 버려지는 쓰레기가 줄어들지 않는 한 같은 일이 반복될 수밖에 없다.봉사가 끝날 무렵 데크 위에는 마대자루들이 쌓였다.플라스틱 호스, 배관 파이프, 나무 각목, 캔과 페트병, 스티로폼 조각들. 저수지 주변과 얕은 물가에 버려져 있던 것들이 밖으로 끌려 나왔다.비는 여전히 내리고 있었다. 물 위에서는 오리 한 마리가 조용히 헤엄치고 있었다. 조금은 가벼워진 수면 위에서.아이의 말이 다시 떠올랐다.어른들이 이날 한 일은, 어쩌면 그 말에 대한 작은 대답이었을지도 모른다.