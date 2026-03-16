배우고 때로 익히면 과연 즐거울까?

동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 <논어>를 늘 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

AD

배움은 어디서 시작하여 어디서 끝이 나는가? 배움의 방법은 경전 암송에서 시작하여 예법에 관한 문헌을 읽는 것으로 마무리된다.

논어 첫 구절(學而時習之 不亦說乎)이 "배우고 때로 익히면 즐겁지 아니한가"라는 뜻이라고 배운 것은 내가 중학생 때였던 것으로 기억한다. 그때 들었던 생각은 '와, 공부가 즐거운 사람도 있나 보군' 이라는 약간의 부러움(?) 같은 것이었다.나는 '배움'을 주로 학교에서 배우는 것이라고 생각했었다. 그런 배움이 내게는 별로 즐겁지 않았다. 월말 고사, 기말 고사 등 지겹게 다가오는 시험 공부를 즐겁다고 여기는 자는 제 정신이 아닐 것이라는 생각이 들기도 했었다. 하여간, 이 첫 구절 때문에 논어는 나와는 상관 없는 뜬구름 잡는 이야기라고 생각했고, 나머지 부분도 그저 한 귀로 듣는 둥 마는 둥 했던 것 같다.'배우고 익히는 과정 자체의 즐거움'을 공자가 예찬했다는 이런 설명은 2000년 넘게 계속되어 온 것이긴 하지만, 실은 잘못된 것이다. 이런 해석은 책을 읽고 글을 쓰는 것을 직업으로 하는 학자들이 자신의 삶과 자신들이 경험하는 학문 탐구의 즐거움을 논어 텍스트에 투영하여 생긴 착시 현상에 불과하다.공자가 말하는 '배움'은 지식의 분량이나 학문 탐구의 깊이에 관한 것이 아니다. 그가 말하는 '앎(知)'이라는 것도 '많이 안다'는 뜻이 애초에 아니다(15.2). 내가 아는 것이 무엇이고, 내가 모르는 것이 무엇인지를 알아차리는 것, 자기 지식의 한계를 파악하는 것, 그것이 아는 것이다(2.17).공자는 책 지식이나 학문의 중요성을 역설한 사람이 아니다. 제자들은 공자가 "문(文), 행(行), 충(忠), 신(信)"을 가르쳤다고 기억한다(7.24). 문(文)은 옛 문헌, 세련된 문물 제도와 문화를 뜻하므로 책 지식에 가깝긴 하다.하지만, 공자가 강조한 것은 오히려 충심(忠; 진실된 마음가짐)과 신의(信; 믿음직한 언행)에 기반한 올바른 행동(行)이었다. 사람들과의 관계에서 충심과 신의로 올바르게 행동하는 데 주력하라(主忠信)는 공자의 가르침은 여러 번 반복된다(1.8, 9.24, 12.10, 15.5).그러나, 후대 사람들은 문헌(文)을 공부하고 문화와 문물 제도에 대한 지식을 쌓는 학문(學文)이 마치 배움의 전부인 것처럼 오해했다. 공자가 죽은 후 약 200년 뒤에 활동했던 순자(荀子)는 배움의 방법이 오로지 경전 암송과 독서라고 오해하여 이렇게 적고 있다:공자가 죽은 후 350년쯤 뒤에 등장한 역사가 사마천도 공자가 강조했던 행(行), 충(忠), 신(信)은 오히려 모두 누락시키고, 공자가 시(詩), 서(書), 예(禮), 악(樂)을 가르쳤다고만 잘못 기록한다. 시, 서, 예, 악은 문(文)에 해당한다. 이것을 배우는 것은 학문(學文)일 뿐이다. 배움과 학문을 이런 식으로 혼동하기 시작한 역사는 아주 일찍부터 시작된 셈이다.하지만 공자는 학문과 배움을 구분했다. 올바르게 행동하고 처신하는 것을 배우는 것이 '배움(學)'이다. 그런 배움에 우선 힘을 기울이고 남아도는 힘이 있으면(行有餘力), 그 때 하면 되는 '덜 중요한' 배움이 '학문(學文)'이라는 점을 공자는 분명히 했다(1.6).배움은 올바르게 행동하기 위한 것이지, 지식을 쌓기 위한 것이 아니다. 논어 첫 구절에 나오는 "시습지(時習之)"라는 말도 배운 것을 적절한 때(時)에 행동에 옮긴다(習)는 뜻이다. 책에 파뭍혀 살며 사색에 골몰할 뿐, 행동이나 실천과는 담을 쌓고 사는 '학자'나 '서생'들은 논어 첫머리에 나오는 '학이시습지'를 보는 순간, 문헌 연구와 사색에 잠긴 자신들의 삶에 관한 이야기라고 오해한 모양이다. 하지만, 공자는 학자가 아니고 세상 물정 모르는 백면서생은 더더욱 아니었다.논어에 11번 등장하는 시(時)라는 글자는 대부분 '적절한 때' 또는 '특정한 때'를 지칭하는 말이다. '아무 때나', '수시로' 또는 '때로' 라는 뜻이 결코 아니다. 논어에 세 번 나오는 습(習)이라는 글자도 몸소 행하는 실천, 실제 행동을 뜻하는 것이지 책상머리에 앉아서 하는 두뇌 활동을 지칭하는 것이 아니다.집 안에 틀어박혀 책을 읽고 사색에 잠기는 것이야 아무 때나, 수시로, 때때로 해도 무방하겠지만, 자신이 배워 깨달은 것을 삶과 정치의 현장에서 실천에 옮기는 것은 아무 때나 할 수 있는 것이 아니다. 적절한 때를 봐서 해야 하는 것이다. 아무 때나 실천하겠다고 함부로 덤비는 것은 위험할 뿐 아니라, 제대로 배우지 못한 자의 경솔함일 뿐이다.'시습(時習)'을 학기별, 계절별 학습 커리큘럼이라고 오해하여, "봄에는 시를 암송하고, 여름에는 악기를 연주하며, 가을에는 예법을 배우고, 겨울에는 옛 문헌을 읽는다"는 식으로 해석하는 학자들도 있었다. 이 또한 공자가 말하는 배움(學)이 현실과는 거리를 둔 '학교'라는 테두리 안에서 이루어지는 학문(學文)이나 학문(學問)이라고 착각하여 생겨난 그릇된 해석이다.'배우기를 좋아한다(好學)'는 말도 논어에 여러 번 나오는데, 그 또한 책읽기를 좋아한다거나 지식 추구에 재미를 느끼고 탐닉한다는 뜻이 아니다. 언행이 올바른 사람, 자신의 잘못을 깨닫고 개선하려는 자기 성찰의 자세가 철저한 사람이 바로 배우기를 좋아하는 사람이다.책 속에 파묻혀 현실 세계나 실천과는 거리가 먼 삶을 살면서 '지식인' 행세를 하려는 자, 탐욕스럽고 무절제한 삶을 살면서 자기 스스로에 대한 반성조차 없는 자, 자신의 말과 행동에 대한 윤리적 각성이 없는 자는 공자가 말한 배움과는 거리가 먼, '못 배운' 자일 따름이다.배우고 때로 익히면 과연 즐거울까? 그게 즐거운 사람도 있을 것이고, 그렇지 못한 사람도 있다. 논어의 첫 구절은 독서와 사색을 즐겁게 여기는 지식인 계급의 고상한 취미를 찬양한 것이 아니다. 학교 갈 형편도 못 되는 사람까지도 포함해서 모든 사람은 살아가며 보고 듣고 배우는 것을 통하여 더 나은 사람이 될 수 있고, 그렇게 배운(學)것을 적절한 때(時)에 실천(習)하는 기쁨(說)을 누릴 수 있다.논어의 첫 구절은 "배우고 때로 익히면 즐겁지 아니한가"라는 뜻이 아니다. 책갈피를 넘기며 주야장천 공자 맹자 대학 중용을 배우고 익히는 '즐거움'을 아무리 맛본들, 사람들과의 관계에서 언행이 올바르지 못하거나, 윤리적 결기나 용기도 없어 비겁한 짓이나 하게 된다면, 그런 배움이 무슨 소용이 있겠는가? 공자는 배움 자체의 즐거움을 예찬한 공부 벌레가 아니라, 시의적절한 실천의 기쁨을 예찬한 사람이다."배우고, 그걸 적절한 때에 실천하면 기쁘지 않겠나"라는 것이 논어의 첫 머리에 나오는 공자의 말이다.