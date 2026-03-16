옥룡, 흑룡, 잠룡, 비룡이 사는 용담

지난 1월 12일부터 18일까지 일주일 동안 중국 윈난성의 자연 유산과 문화유산을 탐사했다. 강의 협곡과 길을 따라 차마고도가 형성되어 있고, 옛길 주변으로 그들이 만들어낸 역사와 문화유산이 잘 남아 있다. 이 지역의 아름다운 자연, 차마고도 지역 소수민족이 남긴 문화와 예술, 티베트 불교의 특징을 인문학적 관점에서 살펴보려고 한다. 인천에서 윈난성 성도 쿤밍으로 들어가 따리, 리장, 샹그릴라를 답사하고 쿤밍으로 나왔다.

큰사진보기 ▲리장 가는 길에 만난 옥룡설산 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲리장 옥하의 대수차 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲彩雲之南 패방과 I ♥ 麗江 표지판 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲리장고성 옥하 주변의 꽃장식 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲리장고성의 나시일가 조각상: 할머니와 손자, 할아버지와 손자 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑룡담 공원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑룡담 득월루 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑룡담의 저녁 노을: 득월루 뒤로 옥룡설산이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

용담에 열세 봉우리 거꾸로 비치니 龍潭倒映十三峰

잠룡은 하늘에 있고, 비룡은 땅에 있네. 潜龍在天 飛龍在地

옥 같은 물이 종횡으로 2㎞ 흐르며 玉水從横半里許

검은 옥빛 몸이 되고, 푸른 옥빛 정신 되네. 墨玉爲体 蒼玉爲神

샹그릴라에서 리장으로 돌아가려면 또 다시 진사강을 지나야 한다. 호도협진에서 진사강을 따라 올라가면서 강 건너로 옥룡설산을 볼 수 있다. 옥룡설산은 보는 위치에 따라 다른 모습을 하고 있다. 호도협에서 보는 것처럼 산의 모습 전체가 보이지는 않는다. 그것은 앞의 작고 낮은 산들이 옥룡설산을 가리기 때문이다. 중간에 리장 제1경 휴게소에서 잠시 쉬어간다. 앞에 나시하이(拉市海)가 있고, 그 너머 멀리 웅장한 모습의 옥룡설산이 보인다. 샹그릴라에서 리장까지 일부는 고속도로, 일부는 국도로 왔기 때문에 3시간 이상 걸린 것 같다.리장 시내 고성구(古城區)에 도착해서는 민주로와 금홍로(金虹路)가 만나는 지점에서 버스를 내린다. 금홍로는 차 없는 거리여서 인파로 북적인다. 금홍로가 리장을 남북으로 흐르는 옥하(玉河)와 만나는 곳 동쪽으로 커다란 옥하광장이 있다. 옥하에는 대수차(大水車)가 있고, 이곳에서 강은 두 갈래로 갈라진다. 서쪽의 서하(西河)를 따라 주파가(酒吧街)가 이어지고, 동쪽 중하(中河)를 따라 동대가(東大街)가 이어진다. 주파가는 말 그대로 술집과 카페, 식당과 객잔, 무도장과 나이트클럽 등이 들어선 유흥가다.주파가와 동대가는 남쪽 사방가에서 만난다. 사방가는 과거 리장고성의 중심으로, 이곳에 과거 마방이 있었던 것으로 알려져 있다. 그래서 영어로는 시장광장(Square Market)으로 불린다. 사방가 남쪽으로는 리장의 행정중심지였던 목부(木府)가 있다. 목부는 원나라 때 이 지역을 다스리는 세습 지방관 목씨(木氏)의 관아로 시작되었다. 목부 서쪽에는 공원으로 활용되고 있는 사자산이 있다. 사자산 정상에는 5층의 전망대가 있는데, 이름이 만고루(萬古樓)다. 만고루에 오르면 리장고성은 물론이고, 멀리 옥룡설산까지 조망할 수 있다.금홍로에는 채운지남(彩雲之南)이라는 패방이 서 있고, 그 앞에 I ♥ 麗江 이라는 표지판을 볼 수 있다. 길 따라 한시를 새겨넣은 시비가 세워져 있다. 남쪽의 성벽에는 나시족의 삶과 문화를 조각과 문자로 새겨 놓았다. 이곳에는 또 1997년 리장고성이 세계유산이 되었다는 엠블렘과 설명판이 세워져 있다. 경제적 전략적으로 중요한 지점에 위치한 리장고성은, 원나라 때부터 현재까지 이어지는 문화유산의 역사성과 진정성 때문에 세계유산이 되었다. 수세기에 걸친 문화를 보여주는 독특한 건축이 밀집해 있고, 오래된 상하수도 시스템을 현재도 사용하고 있다.상수도 관개 시스템을 상징적으로 보여주는 물건이 대수차다. 대수차는 한나라 때 처음 만들어졌고, 삼국시대 제갈공명이 관개용으로 널리 보급했다고 한다. 그 때문에 대수차의 이름이 공명차(孔明車)로 불리기도 한다. 현재는 관개용으로 사용되기보다는 리장고성의 랜드마크이자 관광용으로 활용되고 있다. 서쪽 주파가를 따라 내려가면 서하 양쪽으로 2~3층의 전통건축이 빽빽하게 들어서 있다. 이들 건물의 입구 그리고 창과 테라스에는 꽃을 장식해 화려하면서도 고풍스런 모습을 유지하고 있다.집 앞으로 물이 흐르고(家家流水), 집집마다 꽃을 키워(戶戶養花) 겨울인데도 봄처럼 느껴진다. 물가에는 버드나무가 무성하고, 활엽수도 싱싱하다. 그것은 겨울에도 리장의 기온이 영하로 내려가는 날이 별로 없기 때문이다. 저녁 6시가 넘으면서 유흥가에 불이 켜지고, 분위기가 조금씩 변하기 시작한다. 사방가에는 사람들이 많아지고, 소수민족 전통의상을 한 여성들이 자주 보인다. 사방가 한쪽에는 나시일가(納西一家)라는 제목의 청동조각상이 있다. 할머니가 바느질을 하면서 책 읽는 손자를 그윽한 눈빛으로 바라보고 있다.사방가에서 이제 큰 도로인 동대가를 따라 북쪽 옥하광장 쪽으로 올라간다. 넓은 길에 들어서니 건물 사이 북쪽으로 옥룡설산이 보인다. 길 양쪽으로는 식당과 여관, 카페와 기념품점, 생필품 상점과 술집 등이 자리 잡고 있다. 주파가에 비해 길이 넓어 다니기에 편하다. 옥하광장에는 '세계문화유산 리장고성'이라는 표지석이 있고, 많은 사람들이 이곳을 만나는 장소로 정한다. 옥하광장에서 북쪽으로 가면 옥연로(玉緣路)와 만나게 되는데, 그곳에 리장고성 북문이 있었다고 한다.800년의 역사를 가진 리장고성의 원래 이름은 대연고성이다. 송나라 말기에서 원나라 초기에 건설되었고, 명나라와 청나라를 거치면서 현재와 같은 모습으로 변화되었다. 목씨 가문에서 토사(土司)를 맡아 이 지역을 통치했다. 리장고성의 볼거리로는 목부, 사자산 정상의 만고루, 청나라 때 세워진 문창궁(文昌宮), 흑룡담, 흑룡담 북쪽의 오봉루(五鳳樓), 보제사(普濟寺), 옥하에 놓인 옛 다리가 있다. 다리 중에서는 대석교와 남문교가 잘 남아 있다. 보제사는 리장고성에서 서북쪽으로 6㎞ 떨어진 라마교 사찰로 겹벚꽃이 아름다운 곳으로 유명하다.우리는 옥하를 따라 북문 방향으로 올라간다. 옥연로 아래로 난 하천길을 지나면 길 양쪽으로 상가가 현저하게 줄어든다. 그것은 옥하 동쪽으로 경사가 져 조금씩 높아지기 때문이다. 흑룡담 남쪽의 쇄취교(鎻翠橋)는 옥하를 가로지르는 아치 형태의 다리다. 3단 폭포를 이뤄 떨어지며 비취색을 띠기 때문에 쇄취교라는 이름이 붙었다. 옥하 상류 흑룡담과 상산(象山) 지역은 흑룡담 공원으로 지정되어 보호를 받고 있다. 그것은 흑룡담이 리장 시내를 관통하는 옥하의 상수원이기 때문이다.옥룡설산에서 흘러내려온 물과 상산 기슭에서 솟아나는 샘물이 이곳 흑룡담에 모인다. 옥하는 말 그대로 옥처럼 맑은 물인데, 이곳 흑룡담에 이르면 수심이 깊어져 검게 보이는 것이다. 흑룡담 공원 안에는 청나라 양식의 용신사(龍神祠) 득월루(得月樓) 옥황각(玉皇閣)과 명나라 양식의 오봉루, 해탈문, 광벽루(光碧樓) 같은 고건축이 있다. 옥천용왕묘(玉泉龍王廟)로 불리는 용신사는 청나라 건륭제 때 건설되었다. 사당에는 건륭제가 내린 용신사와 천광운영(天光雲影) 편액이 걸려 있다.득월루는 청나라 말기인 1876년 3층 누각으로 세워졌다. 다리를 통해 동쪽 상산 기슭으로 건너갈 수 있다. 상산 봉우리가 물에 비치고, 봄날 수양버들이 바람에 흩날릴 때 가장 아름다운 것으로 알려져 있다. 옥황각은 옥황상제를 모신 전각이고, 해탈문은 원래 사원 건축으로 지어졌기 때문에 그런 이름이 붙었다. 해탈문 안쪽에 본전에 해당하는 오봉루가 있다. 오봉루는 높이가 20m나 되는 3층 누각 형태 건물이다. 지붕과 처마가 겹으로 이루어져 있어 팔각 24중 구조를 가진다. 그 때문에 웅장하고 화려하다. 광벽루는 원래 목부의 관아건물이었는데, 1982년 이곳 흑룡담 공원으로 이전되었다.흑룡담 주변에는 리장시립박물관, 동파문화연구원이 있다. 1984년에 세워진 리장시립박물관은 1만 2000점의 문화유산을 보유하고 있으며, 그 중 3000점이 동파문화유산으로 알려져 있다. 그러므로 중국에서 동파문화유산을 가장 체계적으로 소장 전시하는 박물관으로 유명하다. 동파문화연구원은 나시족 동파문화를 보존하고 연구하는 기관이다. 연구원에는 4000권이 넘는 나시족 동파경과 200점이 넘는 동파화가 소장되어 있다고 한다. 동파문화연구원은 동파문화와 예술을 연구해 국내외에 알리는 역할을 한다.저녁에 되니 석양이 흑룡담에 비친다. 상산이 붉게 물들고, 흑룡담이 황금색으로 변한다. 호수 너머 멀리 옥룡설산 봉우리도 붉은색을 띤다. 산 위로는 구름이 걸려 있다. 흑룡담의 아름다운 광경을 보고 궈모루(郭沫若)는 다음과 같은 문구를 남겼다.