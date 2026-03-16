병원 안의 또 다른 비정규직, 결핵실 국비 인력의 그림자

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 종합병원 현직 간호사입니다.

병원은 수많은 톱니바퀴가 맞물려 돌아가는 거대한 기계와 같다. 의사와 간호사뿐 아니라 행정, 보안, 미화, 그리고 각종 특수 목적 인력까지 수십 가지 직종이 한 지붕 아래에서 근무한다.최근 공공기관과 대형 병원을 중심으로 아웃소싱(용역) 직원들의 무기계약직 전환이 이뤄지면서 '고용 안정'의 훈풍이 부는 듯하다. 그러나 이 온기에서 철저히 배제된 이들도 있다. 바로 결핵실 등에서 근무하는 '국비 지원 인력'들이다.최근 A병원은 오랫동안 함께 일해온 아웃소싱 인력을 무기계약직으로 전환했다. 병원의 구성원으로 공식 인정받은 동료들을 축하하는 자리가 마련된 날, 결핵실에서 근무하는 국비 지원 간호 인력 B씨는 축하 인사를 건네면서도 씁쓸한 마음을 감출 수 없었다.결핵 관리 사업을 위해 국가 예산으로 고용된 B씨는 병원 소속이 아닌 '국가 사업 참여자' 신분이다. 예산이 삭감되거나 사업이 종료되면 언제든 자리를 떠나야 하는 불안정한 고용 형태다.아웃소싱 동료들이 '무기계약직'이라는 이름으로 고용의 안정성을 보장받을 때, 정작 고위험 감염병 현장에서 일하는 국비 인력들은 여전히 1년 단위 계약의 굴레에 묶여 있다.결핵실 업무는 결코 가볍지 않다. 감염 위험을 감수하며 환자를 직접 대면하고, 복약 지도부터 역학 조사까지 세심하게 관리해야 한다. 이들이 없다면 국가 결핵 관리 체계 역시 제대로 작동하기 어렵다.그러나 병원 안에서 이들의 존재감은 희미하다. 병원의 직접 고용 인력이 아니라는 이유로 성과급이나 복지 혜택에서 제외되는 일도 흔하다. 동료들이 무기계약직으로 전환되며 소속감을 높여갈 때, 국비 인력들은 오히려 "우리는 병원 사람이 아닌가"라는 근본적인 질문 앞에 서게 된다. 사명감 하나로 버텨온 자리 위로 박탈감과 우울감이 그림자처럼 드리우는 이유다.이 같은 박탈감은 개인의 시기심이 아니라 기형적인 제도에서 비롯된 문제다. 정부는 공공부문 비정규직 제로 정책을 추진해 왔다. 그러나 국가 예산으로 운영되는 사업 인력에 대해서는 병원에 정규직 전환을 요구하거나 별도의 고용 안정 대책을 마련하지 않았다.병원은 "국비 지원 인력은 사업 주체가 국가이기 때문에 병원이 임의로 정규직 전환을 결정하기 어렵다"고 설명한다. 반면 국가는 "인력 관리는 해당 기관의 소관"이라며 책임을 넘긴다. 이 같은 책임 공백 속에서 국비 인력들은 병원 안의 '섬'처럼 고립돼 가고 있다.병원은 생명을 살리는 곳이다. 그 생명을 지키는 일에는 직종의 귀천도, 고용 형태에 따른 차별도 있어서는 안 된다. 결핵실 국비 인력들이 느끼는 우울감은 단순한 개인의 감정 문제가 아니다. 우리 의료계가 해결해야 할 노동 불평등의 또 다른 징후다.진정한 '비정규직 제로'는 숫자를 줄이는 데서 완성되지 않는다. 보이지 않는 곳에서 위험을 감수하며 일하는 모든 노동자가 소속감과 안정감을 느낄 때 비로소 가능하다.이제는 국비 지원 인력의 고용 안정 문제에 대해 병원과 국가가 함께 머리를 맞대야 한다. 그들이 더 이상 박탈감 속에서 일하지 않고, 오직 환자의 숨소리에만 집중할 수 있는 환경을 만드는 것. 그것이 우리가 지향해야 할 진정한 의료 정의일 것이다.