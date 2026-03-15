한준호 "서울-양평 고속도로, 비리는 밝히고 도로는 뚫어야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 경기도지사 경선에 나선 한준호 국회의원이 15일 열린 민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회와에서 논란이 된 서울-양평 고속도로 사업을 원안대로 조속히 재개할 것을 촉구하고 있다. 한 후보는 ⓒ 한준호tv 관련사진보기

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더불어민주당 경기도지사 경선에 나선 한준호 국회의원이 논란이 된 서울-양평 고속도로 사업을 원안대로 조속히 재개할 것을 촉구하고 나섰다.한 후보는 15일 열린 민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회에서 "비리는 밝혀졌지만, 고속도로는 언제 시작되느냐는 양평 주민들의 절규를 들었다"며 사업 정상화의 필요성을 역설했다.한 후보는 이날 연설에서 "잘못된 일은 반드시 바로잡아야 하지만, 동시에 주민의 삶도 살펴야 한다"라며 "수사와 감사를 이유로 주민의 오랜 숙원사업과 지역 경제를 멈춰 세울 수는 없다"고 목소리를 높였다.그는 연설 직후 SNS를 통해서도 재차 입장을 밝혔다. 한 후보는 "권력형 비리와 부정부패는 엄단해야 하지만 양평 주민의 삶까지 볼모가 되어서는 안 된다"며 "이재명 대통령과 국토교통부의 결단을 간절히 촉구한다"고 밝혔다. 이어 "부패는 바로잡되 주민의 삶은 앞으로 나아가야 한다"며 "정쟁이 아닌 결과로 답하는 정치를 보여주겠다"고 덧붙였다.한 후보는 국토교통위원회 등에서 서울-양평 고속도로 종점 변경 의혹의 실체를 밝히는 데 앞장서 왔다. 또 국회에서 김건희 일가의 땅 투기 의혹, 국토부 핵심 관계자들의 연루 의혹 등을 제기했다.