아기 역류방지 쿠션에 누워 있는 반려견, 생각이 많아집니다

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"몽이야, 안 돼. 이리 나와."

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큰사진보기 ▲아기와 강아지역류방지 쿠션에 누워 잠든 아기와 말티즈의 모습. ⓒ AI로 생성한 가상 이미지입니다. 관련사진보기

"제가 밤수유를 하느라 깨어 있으면, 얘도 잠을 안 자고 같이 밤을 새우더라고요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.새로운 가족인 아기와 기존의 가족인 반려견이 서로를 존중하며 천천히 익숙해지는 과정을 응원하는 마음으로 썼습니다.

작년 여름, 어느 산모의 집에서 있었던 일이다.아기 수유를 마치고 조심스레 트림을 시킨 뒤, 잠든 아기를 눕히려고 고개를 돌렸다. 그런데 역류방지 쿠션 속에 누군가 먼저 자리를 잡고 있었다. 이 집의 반려견 말티즈, 몽이었다. 포옥 파인 쿠션이 제자리인 양 편안하게 누워 있는 몽이를 보며 나는 나직이 말했다.몽이는 나를 올려다보더니 '끼잉' 하고 작은 소리를 냈다. 마치 왜 그러느냐는 듯한 표정이었다. 옆에서 그 모습을 지켜보던 산모는 그저 그 모습이 귀엽고 우스운지 해맑게 웃고만 있었다. 반려견을 자식처럼 아끼는 마음이야 충분히 이해하지만, 관리사인 내 마음은 조금 복잡해졌다.강아지에게는 아무 잘못이 없다. 그저 포근해 보이는 자리가 좋았을 뿐이다. 하지만 나는 몽이를 살짝 내려놓으며 마음을 다잡았다. 신생아가 있는 집에서는 이런 작은 장면도 그냥 넘길 일이 아니라는 생각이 들었기 때문이다.요즘 산모·신생아 건강관리 서비스를 신청할 때 '반려견 유무'는 필수 확인 사항이다. 강아지 털 알레르기가 있거나 무서워하는 관리사들은 배정 단계에서부터 난색을 표하기도 한다. 나는 다행히 강아지를 키워본 경험도 있고 좋아하는 편이긴 하지만, 일을 하다 보면 난감한 순간이 한두 번이 아니다.한번은 젖병을 잠깐 내려놓았는데 강아지도 호기심이 생겼는지 젖병 꼭지를 입에 물고 후다닥 달아난 적이 있었다. 아기에게는 무엇보다 청결이 중요한 물건이라, 나는 다시 깨끗이 씻어 소독기에 넣으며 관리사로서의 역할을 다시금 생각했다.하지만 그 난감함 사이로 뭉클한 감동이 스미는 순간들도 있다. 강아지 두 마리를 키우는 집에서 호기심 많은 새끼 강아지가 아기에게 다가가려 하자, 어미 강아지가 앞을 막아섰다. 그러더니 새끼를 슬쩍 다른 곳으로 유인하는 게 아닌가. 아기가 아직 조심해야 할 존재라는 걸 본능적으로 아는 듯한 모습에 한참을 멍하니 바라보았다.어느 집에서는 눈이 빨갛게 충혈된 강아지를 보았다. 어디 아픈가 싶어 물었더니 산모가 대답했다.아기가 울면 같이 안절부절못하고, 아기를 돌보는 내 곁을 맴돌며 보초를 서는 강아지. 그 빨간 눈은 녀석이 아기를 새로운 가족으로 받아들이기 위해 나름의 정성을 다하고 있다는 증거처럼 보였다.물론 아름다운 모습만 있는 건 아니다. 준비되지 않은 만남은 혼란을 부른다. 아기 울음소리에 강아지가 같이 짖어대면 온 집안은 순식간에 아수라장이 된다. 아기에게 모든 관심이 뺏기자 우울감을 느끼며 이상행동을 하는 강아지도 보았다. 그럴 때면 관리사인 나는 깊은 고민에 빠진다.위생과 청결, 아기의 피부 알레르기 문제부터 강아지의 정서까지. 어디까지 조언해야 할까. 자식처럼 아끼는 반려견에 대해 한 마디 건네는 것이 혹여 선을 넘는 참견은 아닐까 싶어 입술을 달싹이다 멈추기도 한다.하지만 반려견과 아기가 건강하게 공존하기 위해서는 분명 세심한 배려와 '선'이 필요하다. 아기가 오기 전 아기 울음소리를 미리 들려주어 적응시키거나, 아기 물건은 강아지의 장난감이 아니라는 신호를 확실히 인지시키는 훈련이 되어 있어야 한다. 그것은 강아지를 미워해서가 아니라, 강아지와 아기 모두를 안전하게 지키기 위한 최소한의 약속이다.강아지도 가족이고, 아기도 새로 온 소중한 가족이다. 붉은 눈을 비벼가며 아기를 지키던 그 다정한 마음이 다치지 않도록, 사람이 미리 준비하고 길을 터주어야 한다. 서로의 영역을 존중하며 천천히 서로의 냄새에 익숙해질 때, 그 집의 공기는 비로소 평온한 일상으로 채워질 것이다. 어쩌면 아기의 첫걸음마를 가장 가까이서 응원할 존재도, 붉은 눈을 비비며 곁을 지키던 그 작은 가족일지 모른다.