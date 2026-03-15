김석구 경기 광주시장 예비후보, 양육·돌봄 지원 공약 발표

큰사진보기 ▲김석구 광주시장 예비후보가 영유아 자녀를 둔 가정의 육아 부담을 덜기 위한 양육·돌봄 지원 강화 공약을 발표했다. ⓒ 김석구 캠프 관련사진보기

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김석구 경기 광주시장 예비후보가 영유아 자녀를 둔 가정의 육아 부담을 덜기 위한 양육·돌봄 지원 강화 공약을 발표했다.김 예비후보는 15일 맞벌이·한부모·다자녀 가정 등에서 발생하는 양육 공백 문제를 완화하고 가족 돌봄에 대한 지원을 확대하는 내용의 정책을 공개했다.이번 공약은 조부모를 비롯해 4촌 이내 친인척이 아이를 돌보는 가정에 실질적인 보상과 지원을 제공하는 데 초점이 맞춰졌다.김 예비후보는 우선 기존 가족돌봄수당을 확대해 최대 10만 원까지 지급하는 지역화폐 방식의 '손주돌봄수당'을 신설하겠다는 계획을 밝혔다.또 가족 돌봄 부담을 덜기 위해 월 1회, 4시간 전문 돌봄 인력을 지원하는 '가족돌봄 휴식서비스'를 제공하고, 돌봄 과정에서 발생할 수 있는 사고에 대비해 치료비 등을 지원하는 '가족돌봄 안전보험'도 도입할 방침이다.김 예비후보는 "양육 과정에서 조부모 등 친족이 담당하는 돌봄의 역할과 노고에 대해 현실적인 보상이 필요하다"며 "아이를 키우는 책임을 가족에게만 맡길 것이 아니라 광주시가 함께 나누고 지원해야 한다"고 말했다.이어 그는 "미국, 영국, 호주 등 해외 선진국에서는 이미 조부모 등 친족의 가족돌봄을 공식적인 보육체계의 한 축으로 인정하고, 양육수당과 휴식서비스 등 다양한 지원체계를 갖추고 있다"며 "시장이 되면 돌봄수당 추가 확대와 휴식 보장, 돌봄보험 지원을 선제적으로 시행하겠다"고 강조했다.김 예비후보의 이번 공약은 가족 돌봄에 대한 제도적 지원을 확대해 양육 부담을 줄이겠다는 정책 방향을 담고 있다.