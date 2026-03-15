윤갑근 깃발 아래 전한길·황교안 등 '윤어게인' 충북에 총출동

큰사진보기 ▲14일 윤갑근 예비후보 선거사무소 개소식이 열린 가운데 '자유한길단' 전한길 대표가 참석해 윤후보와 반갑게 악수를 나누고 있다. (사진 : 윤갑근 예비후보 페이스북 갈무리) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 윤갑근 충북도지사 예비후보 선거사무소 개소식이 진행된 가운데 황교안 자유와혁신 대표가 반갑게 악수를 나누고 있다. (사진출처 : 윤갑근 예비후보 페이스북 갈무리) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.