윤갑근 깃발 아래 전한길·황교안 등 '윤어게인' 충북에 총출동

내란우두머리 혐의로 '무기징역'을 선고받은 윤석열 변호를 맡았던 국민의힘 윤갑근 충북도지사 예비후보 사무실 개소식에 '윤어게인'을 외치는 인사들이 총출동했다.
14일 윤갑근 예비후보는 충북 청주시 상당구 동경웰타워에서 선거사무소 개소식을 진행했다. 이 자리에는 전한길 자유한길단 대표, 황교안 자유와혁신 대표, 김현태 전 707단장, 자유대학 심재홍 자유대학 수석대변인 등 '부정선거 음모론'과 '윤어게인'을 외치는 인사들이 대거 참여했다.
지역에선 윤석열 탄핵을 반대하며 삭발투쟁에 나섰던 박지현(국민의힘) 도의원과 한대수 전 청주시장, 송광호 국회의원이 참석했다. 종교계에선 법주사 부주지 각운 큰스님과 김진홍 목사등이 참여했다. '윤어게인' 세력이 윤갑근 예비후보 개소식에 총집결 하면서 국민의힘 충북도지사 경선에 어떤 영향을 미칠지도 관심거리다.
윤갑근 후보는 코리아정보리서치가 지난 9일부터 10일 간 진행한 충북도지사 적합도 여론조사서 9.4%를 기록하며 국민의힘 후보 중 김영환 지사(12.5%)와 오차범위 내에서 각축을 벌이는 것으로 나타났다.
<MBC충북>이 여론조사기관에 의뢰, 지난 4일과 5일 실시한 '국민의힘 충북지사 후보 적합도 조사'에선 김영환 지사(17%), 조길현 전 충주시장(13%)를 기록했고, 윤갑근(8%) 예비후보 순으로 나타났다.
충북교육감 선거에도 '내란우두머리' 혐의로 무기징역을 선고받은 윤석열과 밀접한 관계에 있는 인물이 출마를 선언한 상태다.
윤석열 정부 신문규 전 대통령실교육비서관은 지난 10일 충북도교유감에 출마를 선언했다. 신 전 비서관은 윤석열 정부시절 대통령실 교육비서관으로 근무할 당시 리박스쿨 늘봄학교 선정 압력 의혹으로 수사를 받고 있다.
한편 기사에 인용한 여론조사 기본정보는 아래와 같다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원회 누리집에 공개된 결과표를 참조하면 된다.
□ 코리아정보리서치 충북도지사 적합도 여론조사
의뢰기관 : 데일리안 경인데일리안티브이
조사기기 : 3월 9일~10일
조사대상 및 표본크기 : 충북거주 만18세 이상남녀 1005명
조사방법 : 무선ARS 83%, 유선ARS 17%
표본오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
□ ㈜코리아리서치인터내셔널 충북도지사 적합도 여론조사
의뢰기관 : MBC충북
조사기기 : 3월 3일~4일
조사대상 및 표본크기 : 충북거주 만18세 이상남녀 1002명
조사방법 : 무선전화면접 100%
표본오차 : 95% 신뢰수준 ±3.1%
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.