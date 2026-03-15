민주당 조작기소 국조 본격화 "윤석열 절연이라면 적극 협조해야"

▲돌연 사퇴 방침을 밝힌 뒤 잠행에 들어갔던 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 15일 복귀의사를 알렸다. 이 공관위원장이 지난 13일 서울 영등포구 여의도에서 사퇴 이유를 묻는 연합뉴스 기자 질문에 답하지 않고 이동하는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기