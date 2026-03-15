죽는 순간 딱 한 가지만 기억할 수 있다면

사람들은 죽는 순간, 딱 한 가지만 기억해.

큰사진보기 ▲나의 완벽한 장례식, 조현선(지은이) ⓒ 북로망스 관련사진보기

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누군가는 세상을 떠나도 누군가는 남아서 살아간다. 떠난 사람의 기억을 품은 채 산다. 그것이 끝없이 반복되는 게 삶이었다.

삶만큼 죽음도 모두에게 고유한 것이다. 죽음의 순간이 모든 사람에게 다르듯 죽음 이후도 달랐다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

5월의 어느 날 새벽 2시, 한 남자가 종합병원 매점의 주문창을 두드린다. 일주일째, 같은 시간에, 한 겨울 패딩 점퍼와 폴라티를 입고, 매번 처음 요구하는 것처럼 붕대와 소독약을 찾는다. 이곳에서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까.<나의 완벽한 장례식>은 종합병원 매점에서 야간 아르바이트를 하는 정나희의 이야기로 시작한다. 귀신으로 추정되는 존재들은 간절하고 애절하게, 때로는 뻔뻔하거나 과격한 방식으로 나희에게 부탁을 한다.처음에는 거절하지만, 마음의 불편함을 이기지 못하고 결국 부탁을 하나씩 들어준다. 그 과정 속에서 그들의 삶과 사연과 세상을 떠나지 못하는 이유를 알게 된다. 사람들은 죽는 순간, 딱 한 가지만 기억한다는 사실도.독자는 나희와 주변 인물, 그리고 귀신들을 만나며 자연스럽게 자신의 죽음을 생각할 수 있게 된다. 내가 만약 당장 죽는다면 딱 한 가지, 무엇을 가장 뜨겁게 기억하고 간절해 할까. 그 해답을 찾으며 죽음을 곰곰 생각하다가, 현재의 삶으로 회귀한다. 그 길에서 삶과 죽음이 오묘하게 맞닿아 있음을 깨닫는다.키우던 고양이를 걱정한 주인, 치매 아내의 끼니를 염려한 남편, 딸에게 사과하고 싶었던 엄마, 주인을 찾는 반려견 등. 죽은 자는 죽은 자대로, 산 자는 산 자대로 서로 다른 길을 가야 함이 당연하지만, 아쉬움과 그리움으로 경계선에 서서 기웃거린다.귀신이라도 애잔한 기웃거림이 안타까워서, 눈물이 나고 만다. 남겨진 자의 슬픔이 축축하게 젖어드는 듯하다. 하지만 죽음 앞에 삶이 무기력해 보이는 순간, 남은 이들이 각자의 삶을 이어가고 견뎌내며 살아내는 모습에 뜨거운 힘을 느끼게 된다.책은 종합병원 매점이라는 일상의 공간에 섞인 산 자와 죽은 자를 통해, 생과 사가 결코 분리될 수 없음을 보여준다. 더불어 그 안에 담긴 각자의 사연과 관계를 무겁지 않게, 하지만 결코 가볍지 않게 풀어낸다.<괜찮아, 어차피 다 죽어>의 강원남 작가는 죽음을 공부했더니 삶이, 사람이, 가족이, 나눔이, 행복이, 신이 그리고 종국에는 자신이 보였다고 말한다. 나희 또한 죽은 자의 삶에 관여하면서 자신과 마주하며 성장한다.만약 당신, 끊임없이 반복되는 삶과 지리멸렬하다 여겨지는 일상을 보내고 있다면, 그 일상을 <나의 완벽한 장례식>이 깨뜨려 줄 것이라 생각한다. 유쾌하지만 깊은 생각의 웅덩이를 남김으로 생과 사, 관계와 자신을 이해하게 될 것이다.