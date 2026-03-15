트럼프, 한국 등 5개국에 "호르무즈에 군함 보내라"

큰사진보기 ▲한국 등 동맹국들에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구하는 도널드 트럼프 미국 대통령 소셜미디어 ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 비롯한 5개국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 요구했다.트럼프 대통령은 14일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 여러 국가들이 해협의 개방과 안전을 유지하기 위해 미국과 함께 군함을 보낼 것"이라고 밝혔다.이어 "우리는 이미 이란의 군사 능력을 100% 파괴했지만, 그들이 아무리 심하게 패배했더라도 이 해협 어딘가에 드론 한 두기를 보내거나, 기뢰를 투하하거나, 단거리 미사일을 발사하는 것은 여전히 쉬운 일"이라고 경고했다.그러면서 "중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 등 이 인위적인 제약의 영향을 받는 국가들이 이곳에 함정을 파견하여 지도부가 완전히 제거된 이란으로부터 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않게 하기를 바란다"라고 적었다.또한 "그동안 미국은 (이란의) 해안선을 집중 폭격하고, 이란 선박과 함정들을 계속 격침할 것"이라며 "어떤 방식이든 우리는 곧 호르무즈 해협을 개방하고 안전하며 자유롭게 만들 것"이라고 강조했다.이는 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위한 미국의 작전에 다른 국가들이 군사적으로 동참할 것을 요구한 것으로 보인다. 특히 동맹국이 아닌 중국에도 군함 파견을 요구한 것이 눈길을 끈다.트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 발발 후 이스라엘이 아닌 제3국에 군사작전 동참을 공개적으로 요구한 것은 처음이다.전날 미국은 이란의 대표적인 원유 수출 터미널이 있는 하르그섬의 군사 기지를 폭격했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 않을 경우 하르그섬에 있는 이란의 석유 인프라도 공격할 것이라고 경고했다.이란도 곧바로 보복에 나섰다. 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구에 드론을 보내 원유 저장고를 공격했다.다만 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 앞서 "호르무즈 해협의 자유로운 통행을 보장하기 위한 다국적 해군 연합을 지지하지만, 조직 구성에 몇 주가 걸릴 수 있다"라며 신중한 입장을 나타낸 바 있다.존 힐리 영국 국방장관도 "호르무즈 해협 관련 논의는 초기 단계"라면서 "선제적인 긴장 완화가 필요하다"라고 밝혔다.