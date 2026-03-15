강릉시장 불출마 김현수 시의원, 우상호 캠프 합류 할 듯

큰사진보기 ▲김현수 강릉시의회 의원 ⓒ 김남권 관련사진보기

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6.3 지방선거 강릉시장 선거 출마를 포기했던 더불어민주당 김현수 강릉시의원이 우상호 강원도지사 예비후보 캠프에 합류할 것으로 보인다.<오마이뉴스> 취재에 따르면, 더불어민주당 김현수 현 강릉시의원은 최근 춘천을 찾아 같은 당 우상호 강원도지사 예비후보와 면담을 가졌다. 이번 만남은 우 도지사 후보 측의 적극적인 요청에 의해 성사된 것으로 알려졌다.김 의원은 15일 기자외의 전화 통화에서 "우 후보 측 요청으로 다녀온 것은 사실이다"라고 확인하면서도, 향후 거취에 대해서는 "아직 구체적인 내용이 정해진 것은 없다"며 조심스러운 반응을 보였다.초선인 김 의원은 전 MBC강원영동 아나운서 출신으로 지역 내 인지도가 높다는 평을 받는다. 지난 대선 당시에는 이재명 캠프의 강릉지역 본부장을 맡아 조직력을 증명하기도 했다.김 의원이 우상호 도지사 캠프에 최종 합류할 경우, 그의 정치적 기반인 강릉 지역을 중심으로 선거 승리를 위한 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망된다.김 의원은 당초 6.3 지방선거 강릉시장 후보 경선에 도전했으나, 여론조사 지지율의 한계를 극복하지 못하고 지난 2월 중도 포기를 선언한 바 있다.그의 사퇴 이후, 민주당 내 강릉시장 공천권을 두고 양자 대결을 벌이고 있는 김중남·김한근 예비후보 양측 모두 김 의원을 영입하기 위해 상당한 공을 들여온 것으로 전해졌다. 하지만 김 의원이 도지사 캠프 행으로 가닥을 잡은 것으로 보인다.