강릉시장 불출마 김현수 시의원, 우상호 캠프 합류 할 듯

6.3 지방선거 강릉시장 선거 출마를 포기했던 더불어민주당 김현수 강릉시의원이 우상호 강원도지사 예비후보 캠프에 합류할 것으로 보인다.
<오마이뉴스> 취재에 따르면, 더불어민주당 김현수 현 강릉시의원은 최근 춘천을 찾아 같은 당 우상호 강원도지사 예비후보와 면담을 가졌다. 이번 만남은 우 도지사 후보 측의 적극적인 요청에 의해 성사된 것으로 알려졌다.
김 의원은 15일 기자외의 전화 통화에서 "우 후보 측 요청으로 다녀온 것은 사실이다"라고 확인하면서도, 향후 거취에 대해서는 "아직 구체적인 내용이 정해진 것은 없다"며 조심스러운 반응을 보였다.
아나운서 출신 인지도 강점... 강릉 지역 표심 공략 '키맨' 될까
초선인 김 의원은 전 MBC강원영동 아나운서 출신으로 지역 내 인지도가 높다는 평을 받는다. 지난 대선 당시에는 이재명 캠프의 강릉지역 본부장을 맡아 조직력을 증명하기도 했다.
김 의원이 우상호 도지사 캠프에 최종 합류할 경우, 그의 정치적 기반인 강릉 지역을 중심으로 선거 승리를 위한 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망된다.
김 의원은 당초 6.3 지방선거 강릉시장 후보 경선에 도전했으나, 여론조사 지지율의 한계를 극복하지 못하고 지난 2월 중도 포기를 선언한 바 있다.
그의 사퇴 이후, 민주당 내 강릉시장 공천권을 두고 양자 대결을 벌이고 있는 김중남·김한근 예비후보 양측 모두 김 의원을 영입하기 위해 상당한 공을 들여온 것으로 전해졌다. 하지만 김 의원이 도지사 캠프 행으로 가닥을 잡은 것으로 보인다.