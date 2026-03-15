[강릉]김중남, 선대위원장 선임 등 본격 경선레이스 돌입

큰사진보기 ▲14일 더불어민주당 김중님 강릉시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 하고있다. ⓒ 김남권 관련사진보기

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6.3 지방선거 강릉시장 선거에서 더불어민주당 공천권을 두고 김중남·김한근 예비후보의 경합이 치열한 가운데, 김중남 강릉시장 예비후보가 선거사무소 개소식에 이어 공동선대위원장 선임까지 마치며 본격적인 경선 레이스에 나섰다.김 후보는 14일(어제) 오후 3시 강릉시 경강로 인근에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열었다. 그는 이 자리에서 과거 원외 지역위원장 시절 강릉의 고질적인 가뭄 문제, 강릉~삼척간 철도 고속화 사업 예산 수립, KTX 증편 확정 등 지역 현안 해결에 노력을 기울였던 점을 부각했다.이이 당 내 경선 준비를 위한 선대위 선임도 마쳤다. 공동선대위원장에는 반태연 전 강원도의회 의원, 정선환 전 강원도청 수산정책과장, 장각중 현 전국모터싸이클모닝캄 회장 등 3명이 선임됐다. 이 중 반 전 도의원은 이번 지방선거 광역의원 예비후보 신분이기도 하다.■ 학력강릉초등학교 졸업경포중학교 졸업강릉고등학교 졸업강원대학교 환경학 학사강릉원주대학교 대학원 행정학 석사강릉원주대학교 대학원 행정학 박사과정 수료■ 주요 약력전) 더불어민주당 강릉시지역위원회 위원장현) 더불어민주당 탄소중립위원회 부위원장전) 제6대 전국공무원노동조합(전공노) 위원장6.3지방선거 강릉시장선거 출마 후보는 7명으로 더불어민주당에서는 ▲ 김중남(64) 전 지역위원장 ▲ 김한근 (63) 전 강릉시장이 공천 경쟁을 벌이고 있으며, 국민의힘에는 ▲ 김홍규(64) 현 강릉시장 ▲ 심영섭(69) 전 동해안권경제자유구역청장 ▲ 권혁열(64) 전 강원도의회 의장 ▲ 최익순(66) 현 강릉시의회 의장 ▲김동기(60) 전 유네스코 대한민국 대표부 대사가 경선을 준비하고 있다.