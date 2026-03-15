[강릉]김중남, 선대위원장 선임 등 본격 경선레이스 돌입

6.3 지방선거 강릉시장 선거에서 더불어민주당 공천권을 두고 김중남·김한근 예비후보의 경합이 치열한 가운데, 김중남 강릉시장 예비후보가 선거사무소 개소식에 이어 공동선대위원장 선임까지 마치며 본격적인 경선 레이스에 나섰다.
김 후보는 14일(어제) 오후 3시 강릉시 경강로 인근에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열었다. 그는 이 자리에서 과거 원외 지역위원장 시절 강릉의 고질적인 가뭄 문제, 강릉~삼척간 철도 고속화 사업 예산 수립, KTX 증편 확정 등 지역 현안 해결에 노력을 기울였던 점을 부각했다.
이이 당 내 경선 준비를 위한 선대위 선임도 마쳤다. 공동선대위원장에는 반태연 전 강원도의회 의원, 정선환 전 강원도청 수산정책과장, 장각중 현 전국모터싸이클모닝캄 회장 등 3명이 선임됐다. 이 중 반 전 도의원은 이번 지방선거 광역의원 예비후보 신분이기도 하다.
< 김중남 후보 주요 프로필 >
■ 학력
강릉초등학교 졸업
경포중학교 졸업
강릉고등학교 졸업
강원대학교 환경학 학사
강릉원주대학교 대학원 행정학 석사
강릉원주대학교 대학원 행정학 박사과정 수료
■ 주요 약력
전) 더불어민주당 강릉시지역위원회 위원장
현) 더불어민주당 탄소중립위원회 부위원장
전) 제6대 전국공무원노동조합(전공노) 위원장
6.3지방선거 강릉시장선거 출마 후보는 7명으로 더불어민주당에서는 ▲ 김중남(64) 전 지역위원장 ▲ 김한근 (63) 전 강릉시장이 공천 경쟁을 벌이고 있으며, 국민의힘에는 ▲ 김홍규(64) 현 강릉시장 ▲ 심영섭(69) 전 동해안권경제자유구역청장 ▲ 권혁열(64) 전 강원도의회 의장 ▲ 최익순(66) 현 강릉시의회 의장 ▲김동기(60) 전 유네스코 대한민국 대표부 대사가 경선을 준비하고 있다.