혼자 있는 시간을 어떻게 사용할 것인가

큰사진보기 ▲신독, 혼자 있는 시간의 힘 - 당신은 혼자 있는 시간을 무엇으로 채우는가?, 조윤제 (지은이) ⓒ 비즈니스북스 관련사진보기

"사람의 진짜 모습은 혼자 있을 때 드러난다. 남이 보는 자리에서의 행동은 이미지일 뿐이지만 혼자 있는 시간의 태도는 곧 그 사람의 인생이 된다."

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"군자는 남이 보지 않는 곳에서도 두려워하고, 남이 듣지 않는 곳에서도 삼간다."

"고독은 인간을 무너뜨리기도 하지만그 고독을 어떻게 사용하느냐에 따라한 사람의 인생은 완전히 달라진다."

"인생을 바꾸는 힘은 거창한 결심에서 나오지 않는다. 아무도 보지 않는 시간 속에서스스로를 지키는 작은 태도에서 시작된다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

우리는 혼자 있는 시간을 어떻게 보내고 있을까. 누군가와 만나지 않는 시간은 대개 휴식이거나 무료함, 혹은 외로움의 시간으로 여겨진다. 그러나 고전연구가 조윤제는 <신독, 혼자 있는 시간의 힘>(2024년 7월 출간)에서 그 시간을 전혀 다른 의미로 바라본다. 그는 혼자 있는 시간야말로 인간이 가장 깊이 성장할 수 있는 순간이라고 말한다. 남의 시선이 사라진 자리에서 비로소 자신의 내면을 마주하게 되기 때문이다.책의 중심에 놓인 개념은 '신독(愼獨)'이다. 유학에서 말하는 신독은 "홀로 있을 때 더욱 삼간다"는 뜻을 지닌다. 이는 단순한 도덕적 경계가 아니라 인간 수양의 핵심 원리로 여겨져 왔다. 남들이 보는 자리에서 바르게 행동하는 것은 비교적 쉽지만, 아무도 보지 않을 때도 스스로를 속이지 않는 태도야말로 진정한 인격이라는 것이다. 저자는 책에서 이렇게 말한다.이 문장은 책의 메시지를 가장 압축적으로 보여준다. 우리는 타인의 시선을 의식하며 살아간다. 사회적 관계 속에서 인정받기 위해 노력하고, 때로는 스스로를 꾸미기도 한다. 하지만 저자는 묻는다. 그런 모습이 과연 우리의 본모습일까. 오히려 아무도 보지 않는 순간에 드러나는 생각과 습관이 진짜 삶을 만든다는 것이다.이 책은 동양 고전의 문장들을 중심으로 이야기를 풀어간다. <대학>, <중용> 같은 유학 고전에서부터 다양한 역사적 인물들의 삶까지, 저자는 오래된 텍스트 속에서 오늘의 삶을 돌아보게 만드는 문장들을 끌어온다. 각각의 장은 하나의 고전 문장을 중심으로 전개되며, 그 의미를 오늘의 현실 속에서 다시 해석한다. 예컨대 책에는 이런 문장이 등장한다.이 문장은 신독의 정신을 상징적으로 보여준다. 인간의 품격은 공개된 자리에서가 아니라 보이지 않는 자리에서 드러난다는 것이다. 저자는 이 문장을 통해 현대인의 삶을 비춘다. SNS와 미디어 속에서 우리는 끊임없이 자신을 보여주고, 타인의 평가 속에서 존재를 확인하려 한다. 하지만 그럴수록 혼자 있는 시간은 점점 더 불안한 시간이 되어 간다.조윤제는 그 불안을 정면으로 마주하라고 말한다. 혼자 있는 시간을 피하려 하지 말고, 오히려 그 시간을 통해 자신을 단련하라는 것이다. 그는 이를 "고요한 시간의 힘"이라고 부른다.책에서 인상적인 대목 중 하나는 역사 속 인물들의 사례다. 특히 정약용의 이야기는 신독의 의미를 생생하게 보여준다. 조선 후기의 학자 정약용은 정치적 사건에 휘말려 18년 동안 유배 생활을 했다. 대부분의 사람에게 그 시간은 좌절과 고립의 시간일 수밖에 없었을 것이다.그러나 그는 그 시간을 공부와 사유의 시간으로 바꾸었다. 유배지에서 수백 권에 이르는 저술을 남긴 그의 삶은 '혼자 있는 시간'이 어떻게 인간을 성장시키는지 보여주는 대표적인 사례다. 저자는 이 이야기를 통해 이렇게 말한다.이 문장은 오늘을 살아가는 독자에게 특히 큰 울림을 준다. 우리는 혼자 있는 시간을 종종 '남는 시간' 정도로 여긴다. 스마트폰을 들여다보거나 무의미한 정보 속에서 시간을 흘려보내기 쉽다. 그러나 저자는 그 시간을 자기 성찰의 시간으로 바꾸라고 권한다. 하루의 끝에서 잠시 멈춰 서서 자신이 어떤 삶을 살고 있는지 돌아보는 것, 그것이 신독의 시작이라는 것이다.책의 또 다른 특징은 '필사'의 중요성을 강조한다는 점이다. 저자는 좋은 문장을 읽고 손으로 직접 써보는 행위를 통해 생각이 깊어질 수 있다고 말한다. 빠르게 소비되는 정보의 시대일수록, 한 문장을 천천히 읽고 곱씹는 시간이 필요하다는 것이다. 실제로 책에는 독자가 직접 문장을 써볼 수 있는 공간도 마련되어 있다.조윤제의 글은 지나치게 학문적이지도, 그렇다고 가볍지도 않다. 그는 고전을 통해 삶의 태도를 이야기하지만, 그것을 현대의 언어로 풀어내는 데 능숙하다. 덕분에 독자는 고전 속 문장을 읽으면서도 자신의 일상과 자연스럽게 연결하게 된다.물론 이 책이 완전히 새로운 메시지를 제시하는 것은 아니다. 혼자 있는 시간을 잘 활용하라는 조언은 이미 여러 자기계발서에서 반복되어 온 이야기이기도 하다. 그러나 <신독, 혼자 있는 시간의 힘>이 특별한 이유는 그 메시지를 동양 고전의 맥락 속에서 다시 설명한다는 데 있다. 오랜 시간 동안 이어져 온 삶의 지혜가 오늘날에도 여전히 유효하다는 사실을 보여주기 때문이다.우리는 종종 불안해한다. 그래서 스마트폰을 확인하고, 끊임없이 새로운 자극을 찾는다. 하지만 저자는 말한다. 바로 그 고요함 속에서 인간은 비로소 자신을 발견한다고. 책의 마지막 부분에서 그는 이렇게 정리한다.<신독, 혼자 있는 시간의 힘>은 화려한 성공 전략을 제시하는 책이 아니다. 대신 아주 오래된 질문 하나를 우리 앞에 다시 놓는다. 아무도 보지 않을 때, 우리는 어떤 사람인가. 어쩌면 인생의 방향은 바로 그 질문에 대한 답 속에서 결정되는지도 모른다. 혼자 있는 시간을 어떻게 사용할 것인가. 그 평범한 선택이 결국 우리의 삶을 만들어 간다는 사실을 이 책은 조용하지만 단단한 목소리로 말하고 있다.